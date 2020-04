Tvrdia že Kaliňák je vraj na Slovensku, ale prečo sa verejne neukáže? Lebo tu nie je?

Plus jeden den tvrdí, že Kaliňák je na Slovensku! Ak je to pravda, je problém dokázať to? Plus jeden deň zverejnil len nedatované video, ale toto video bolo len o unose Vietnamca a detektore lží a o ničom inom a len s Kaliňákom.

Potom všeobecný pokec, čo povedal, samozrejme len v bulvárnom článku.

Takže ja ako väčšina ľudí neverí, že Kaliňak je na Slovensku. Pluska je Kočnerov bulvár a komu patrí? To je verejné tajomstvo aj Kočnerovmu šéfovi aj Kaliňakovmu priateľovi.

Keď je Kaliňák na Slovensku, prečo Smer nezvolá tlačovku a pan Kaliňák môže povedať. ako pomôže v čase korony svojimi skvelými kontaktmi a aj o tom ako úžasne pomôže nášmu zbrojnému priemyslu.

Kaliňák je síce najbohatší politický dôchodca, ale pravdepodobne je ešte členom Smeru a určite rád pomôže, či už svojmu skvelému synovcovi alebo kamarátom Pellegrinimu a Ficovi.

Kaliňak ak ste na Slovensku dokažte to! Lebo vy ste toľko krát oklamali, že neveríme ani tomu, že mate ten veľký dlhý nos medzi očami.

Nehľadiac nato, že Kaliňák si ako minister vnútra vybavoval sukromné vyhodné kšefty s arabskými šejkami.

A Sme žiadam, ak dokážeme že pán Kaliňak je na Arabskom poloostrove a nie doma na Slovensku, aby mi vrátilo môj článok na blog.

Plus jeden deň dnes 26.4.2020 o 11 hodine zverejnilo článok

https://www1.pluska.sk/spravy/z-domova/pomoze-slovensku-pocas-koronakrizy-kalinak-hovori-mimoriadnych-kontaktoch

približne v tú dobu bol stiahnutý môj blog zo stránky Sme

Zverejnili nejaké staré video a viac ako 30 starých fotiek