Pán minister Mikulec už tri krát ste urobili zlý krok Lučanský, Bilecová, Kližanová Rysová

vraví sa, že keď sa v krátkom čase potkne človek raz, treba si to nevšímať, keď sa potkne druhýkrát, už treba spozornieť, keď sa potkne tretíkrát, už je to veľmi vážne ...alebo inak, keď Ťa niekto oklame tri krát vinný si ty ....

Takže takto prešľap č.1

Človek dosadený Kaliňákom (FB)

Generál Lučanský raketové povyšenie za Kaliňáka, zrušenie vyšetrovacieho týmu Kuciak, byt a chata na Floride, divné kontakty so Satorom, ale vy ste v ňom nevideli nič zlé a Kaliňákova a Sakovej pravá ruka.

Už, keď ste rozprávali, že Lučanskému dôverujete v Aktualitách u Vagoviča, všetci sme híkali, ale čušali.

Rozhovor koncom marca 26.3.2020 v Aktualitách zaujímavé su posledné 4 minuty, kde sa Mikulec tvári že s Lučankým je všetko v najlepšom poriadku. Otvorite si članok kliknutím po obrázku. (Aktuality)

Posledné dni ste v novinách PRAVDA u Zuzky Martinákovej v klamstve intelektuálnej chudoby povedali, že už nie celkom mu dôverujete. Nie celkom je široký pojem za ktorý sa skrývate aby ste nemuseli konať

Rozhovor v pravde znova vlažný nejasný (PRAVDA)

Nuž, však, kto by mu mohol dôverovať, keď Juhás a jeho tím vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka robia pochôdzkárov, vyšetrovanie skutočných objednávateľov vraždy Martinky a Janka, nielen poskoka Kočnera, sa neobnovilo, nevieme ani zbla nič o pokračovaní vyšetrovania gorily ... No, dáme sa prekvapiť …Kaliňák a Fico ešte neboli na políciu ani len predvolaní.

Sporný prešľap

keď ste ako myslím poradkyňu zamestnali Jarovu Naďovu frajerku, družku, či ako sa teraz život na hromádke volá, všetci sme spozorneli. Ale tak veľmi pozitívne sme si pomysleli, však aj frajerky musia niečo robiť. Ale poradkyne ministra? Navyše bez žiadnej zjavnej kvalifikácie, iba ak Vám bude vykladať, ako máte v ktorom momente špúliť pravú dolnú peru a ako ľavú hornú a kedy máte ako drucker zdvihnúť obočie, alebo ako žmurkať ... No dobre, berme to, že to nebol prešľap.Robila v médiach povedzme nech robí hovorkyňu ale poradkyňu???

Prešľap č. 2

Keď ste menovali tú paničku z Michaloviec do vysokej funkcie, zasa sme si pomysleli, nuž, máte ministerstvo plné krýs, oklamali Vás, neurobili riadnu previerku tejto osoby, ktorá riaditeľovala príslušnému úradu, ktorý dával neoprávnené vratky DPH ... Tvrdíte, že jej musíte dokázať špinavé konanie, lebo viete, aké je to krivé obvinenie. Pán Minister, toto platí v prípade, že máte fakt férových ľudí okolo seba, férový výber prebehol. Neviem o žiadnom výberovom konaní v prípade tejto osoby. Teda sa jednalo o Vaše rozhodnutie na základe návrhov. Takže tu mám pocit, že vo vzťahu k množstvu fakt čestných a bez poškvrny ľudí je toto Vaše konanie nekorektné. Teda zaiste, druhý prešľap …Podľa všetkého sa za ňu prihovoril len pán Kyselica, ponúkol svoju abdikáciu ak nemá pravdu a vraj sa vráti za poslanca do NRSR no nie pan Kyselica po tomto prešľape nemáte čo v parlamente ani na polícii čo hľadať a mali by ste zvážiť svoj úplny odchod z Oľana.

Video zo sme (SME)

Nakoniec po sérií článkov zrazu sama od seba odstúpila, dokonca asi nepôjde ani na ten detektor. Kto mlčí svedčí. Uvidime či ju úplne vyhodite alebo jej ponúknete iné miestečko?

https://domov.sme.sk/c/22393178/anna-bilecova-poziadala-po-uvolnenie-z-funkcie.html

Prešľap č.3

Ale keď sme sa dozvedeli o tejto "dáme", čo bola hovorkyňou smeru, že sa na Vašu výnimku dostala do výnimočne vysokej policajnej funkcie, nuž ... Nehnevajte sa, to naozaj nemáte množstvo mimoriadne šikovných, mladých ľudí, čo navyše za Fica aj trpeli, lebo neboli ochotní ísť v šľapajách "našich" ľudí? Myslíte si, že toto nie je tretí prešľap???

Policia má novú posilu bývalú hovorkyňu smeru (SME)

"Na základe výnimky z kariérneho postupu podpísanej ministrom vnútra nastupuje na odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality," potvrdila hovorkyňa prezídia Andrea Dobiášová.

Výnimka z kariérneho postupu znamená, že Kližanová Rýsová nemusí byť najprv zaradená na najnižšiu úroveň v zbore ako bežní nováčikovia. Tí sa na vyššie pozície môžu prepracovať, keď naberú potrebné skúsenosti. S tým je spojené aj zaradenie do vyššej platovej triedy.

A máme to tu dostala výnimku.

A na záver

Pán Mikulec ak nezvládate funkciu ministra, mal by ste zvážiť svoje zotrvanie vo funkcii.