Keď Ti skoro ráno zaklope na dvere NAKA

Ver, že keď NAKA zaklepe, bude to pre Slovenský národ tá najlepšia správa za posledných 30 rokov. Robert Fico, človek bez bontónu, žijúci vo svojej sociálnej bubline bez sebareflexie. Arogantný nadutý sebec.

Takže sme podali na Teba trestné oznámenie pre istotu sme kópie zaniesli aj na ministerstvo vnútra, ministerstvo spravodlivosti, aj na národnú radu, aj do prezidentskej kancelárie aj na úrad vlády a informovali sme aj mimovládky. A postaráme sa o to, aby si dohnil v Leopoldove. Predstav si, že za necelé dva dni nám ho podporilo ďalších 600 ľudí.

Už aby to bolo 1.máj je pekný deň (FB)

Naozaj by si mal šúchať nohami a mlčať niekde v ústraní. Tvoji najbližší kamaráti Kaliňák a Bodor pochopili a pre istotu čakajú v Dubaji. Tebe oligarchovia nedovolili odísť. Dostal si úkol rozvrátiť vládu a vyvolať nové voľby a to za každú cenu. Pretože doktor Max chce naďalej ako upír vysávať naše zdravotníctvo, Široký stavať nekvalitné cesty, Kmotrík predražovať vodu, Vážny tunelovať sociálnu poisťovňu a čaká aj mnoho ďalších komunistických ŠtB brojlerov . Skončil si brate, čaká na Teba v cele Kočner. A ak sa ocitneš v Leopoldove kúp si veľa indulony budeš ju potrebovať. Jediné šťastie, že zrušili trest smrti, lebo by si asi skončil na šibenici a podľa väčšiny ľudí by si si ju zaslúžil. Rozvrátené rodiny, tretina mladých schopných ľudí je v zahraničí. Okolo milióna ľudí má na krku exekucie a ty tu vidíš zázrak. Ano zázrak pre Teba a Tvojich oligarchov. Štát ste vysali ako sa dalo, či už na DPH, Eurofondoch, pôdohospodarstve, všade kde ste riadili všade samá korupcia a klamstvo

Ústavný súd si nedovolil spochybniť legitimitu volieb aj napriek takýmto zaprdkom, ako je Mamojka, to je Tvoja prvá prehra a ostatné budú nasledovať ako Domino.

Sudcovia sa zľakli a trasú sa, aby sa udržali, to je pre Teba zlá správa. Uvidíme, čo si počne Čižnár a Kováčik s našim podaním, či si trúfne ho ignorovať. Nevymenovali sme v ňom všetky tvoje kriminálne činy, lebo to by bol príliš dlhý zoznam, Defraudoval si štát, V troskách je zdravotníctvo, školstvo, justicia, polícia. Každý deň vyliezajú nové správy o Kičuroch, Kvietikoch, Praženkách, Sklenkoch, Lindtneroch, Kožuchoch a iných kriminalnikoch.

A keď Kočner zaspieva, keď pochopí, že ste ho hodili cez palubu potom si skončil definitívne. Zatiaľ chodí Kočner na súd ako manekýn a vyškiera sa je presvedčený že nastanú predčasné voľby a ty ich vyhráš a vytiahneš ho z basy ako si mu to sľúbil.

Neteš sa toto sa už nestane, šuchaj nohami bude zázrak ak nedostaneš doživotie.

Všade kde si namočil svoje špinavé paprče s nechal stopy, či to bol plynárenský priemysel, peniaze v alobale, druhý pilier, drogová mafia a ukončil si to vraždou dvoch nevinných mladých ľudí. To že si o tom nevedel hovor tomu čo seno žerie ten má väčšiu hlavu. Mafia začala konať až keď si vidal príkaz, zbavte ma toho otravného komára, ten otravný komár bol Ján Kuciak a podriadení Ťa ako vždy poslúchli.