Obdobie štrngania kľúčikov skončilo. Fico je vrah, podobne ako Mečiar. Video

V sobotu večer sme mu to nastriekali pred centralu Smeru. Vyskakuje tu ako opica na gume a myslí si, že je nedotknuteľný. Klamali, kradli a dokonca vraždili a chcú pokračovať, stačilo.

Takže si urobíme test demokracie. Pamätáte si ako Rybanič pozrel Kaliňákovi na účet a miesto Róberta Kaliňáka potrestali Filipa Rybaniča. A všetci sa pohoršovali, veď to sa nerobí pozerať mafiánovi na účet. Pritom to bola psia povinnosť banky, nahlasovať podozrivé transakcie. Dnes si pán Kaliňák pravdepodobne užíva politický dôchodok aj s Bodorom v Dubaji.

Takže, teraz som urobil niečo podobné, nastriekal som pred centralu Smeru, že Fico je vrah a to iste som urobil aj Mečiarovi k 77. narodeninám.

Môj názor je ten, že ten kto vraždu objedná, alebo ju spôsobí je horší, ako ten čo ju len vykoná. A nemienim čakať ďalších 25 rokov, kým sa vražda Jan Kuciaka a Martiny Kušnírovej prepečie a bude amnestovaná s veľkou slavou.

Pred centralou smeru sobota 2.5.2020 o 21,30 (Kovács)

Mečiar sa zo zrušených amnestii rehoce, hra sa na otca národa. V Horných Kútoch má hadzanárske ihrisko z fondov EÚ na pozemku plus detské ihrisko len pre seba a svoju rodinu. A sad a palenicu mu s vysokou pravdepodobnosťou finacovali tiež z EÚ. S privatizované hotely. Salvaror a Lipa sú už len zadebnené ruiny pre bezďakov na balkónoch a komínoch tam rastú ruské briezky. Koliba je asi v likvidácii. A Mečiarov žiak Fico sa nám tu rehoce a vladna koalicia sa tvári, že sa nič nedá robiť. Mate ústavnú väčšinu tak konajte.

Vymenovať Ficove rozkrádačky by trvalo veľmi dlho a všetci o nich vieme. Skutky sa stali a nechceme aby sa diali ďalej máme toho dosť.

OK nastriekal som olejovou farbou Fico je vrah, očistenie je jednoduché par Euro. Je čas korony uvidíme či nedopadnem ako Rybanič a či sa stane niečo Ficovi a spol., čo tu rozkradli miliardy. Nebál som sa Mečiara a nebudem sa báť ani Fica. A nebudem mlčať a tváriť sa, že je všetko v poriadku a že sa nič nedá robiť a čakať ďalšie roky. Slušnosť na pána Fica neplatí.

Ľudia Fica Naši ľudia, ako je Guspan, Vážny, Lučanský, Kováčik, Čižnár, Šufliarsky a množstvo iných sa nám tu vysmieva a oligarchovia chcú dojiť štátny rozpočet ďalej.

Ja osobne 4 roky do ďalších volieb čakať nemienim. A nemienim čakať ani pol roka ani rok, keď ukradnete Dankovu horalku v obchode vybavia si to s Vami okamžite, nebudu čakať týždne a mesiace. Láskavo dajte dokopy zákony tohto štátu, aby zákony platili pre každého rovnako. Nie by sme tu mali našich ľudí, kriminálnikov najhoršieho rangu ošetrených a nedotknuteľných aj keď je nad slnko jasnejšie že spolupracujú a su riadení Mafiou, naozaj stačilo. A vy nám tu idete vysvetľovať ako sa nedá. A že je korona a že potrebujete čas, je čas konať a preto ste boli zvolení.