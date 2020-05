Čo treba, aby šiel Fico do basy? Vraždu v priamom prenose?

Mate 95 poslancov. Konečne začnite konať. Vyhovárate sa na korona vírus. Na Kalmusa za poliatie busty si čas nájdete a odsúdite ho. Na Fica, Mamojku a iných grázlov za megarozkrádačky nie. Volili sme Váś, aby ste urobili poriadok.

Každým dňom, čo nekonáte strácate dôveru. Ustupujete z predvolebných sľubov? Čo na Vás maju?

Politika Mečiara a zločincov Smeru a spol.vytvorila krajinu,kde už pomaly neplatia kresťanské pravidlá morálky,neplatí desatoro prikázaní.

Hlavne mladá generácia po skúsenostiach z vladnutia Mečiara a Smerozderu,začína rozmýšľať o tom,že ten,kto kradol robil dobre,lebo zatiaľ všetkým pohlavárom Ficovej zločineckej skupiny je zaručená beztrestnosť,kdo kradol má dostatok času ,aby svoj majetok legalizoval.

Dve generácie vyprodukované 50-mi rokmi diktatúr si zvykli poslúchať a dokonca sa aktívne stotožňovať s príkazmi režimu a pracovať tak na svojom podriadení.Aj preto mohla ficovláda Smeru, všetky svoje závažné rozhodnutia prevádzať arbitrážne, samovolne, bez najmenšej kontroly zo strany verejnosti a používať prostriedky dominancie a manipulácie,samozrejme za úplného ovládania médií čo im umožňovalo denne ovplyvňovať myslenie občanov.

A preto je najlepšie posudzovať každého podľa jeho činov.podľa nich sa najlepšie pozná,kdo to s našou krajinou a jej občanmi myslí dobre,pretože len ten ,čo dodrží slovo je zárukou pre dnešok a budúcnosť.

Občania sa vo voľbách prebudili,ale je veľmi zásadné dokonćiť oćistu od komunistickej ideológie,ktorej nositeľom a šíriteľom je Smer v celej spoločnosti,aby sa už nikdy nemohla vrátiť temná doba Mečiara a Fica a aby uź konečne boli títo pohrobkovia komunizmu vymazaní z politickej mapy Slovenska!!!

Fico so svojim SMER-SD tvrdí, že Matovič je neschopný a nemá žiadne skúsenosti s premiérovaním. Nech sa páči, tu sú "SKÚSENOSTI" Roberta Fica a jeho bandy

Hlas podobný Ficovi - 2002

Pred voľbami v roku 2010 sa objavila nahrávka roku 2002 „s hlasom podobným Ficovi“, ktorý hovoril o utajených sponzoroch SMERu-SD, ktorí strane poskytli 75 miliónov korún (cca 2,48 milióna eur). Doslova tam nahratá osoba hovorí: „Zabezpečil som a to tu môžem povedať, dúfam, že to nikto nepočúva, zabezpečil som na tento rok 35, na budúci rok asi 40 plus teda ďalšie veci. Zabezpečil som ich vlastnou hlavou.“ Fico poprel, že išlo o jeho hlas. Kauzu preverovali aj vyšetrovatelia, ale prokuratúra dospela k názoru, že „skutok sa nestal“.

Mečiar a Slota - 2006

Fico sa ako premiér videl už v roku 2002, napokon mu to vyšlo o štyri roky neskôr. Z politického dôchodku a zabudnutia vytiahol aj lídrov HZDS a SNS, Vladimíra Mečiara a vzal ich do vlády. Výsledkom boli kauzy ako Velký Slavkov, emisie či nástenkový tender, za ktorý zatiaľ neprávoplatne odsúdili dvoch Slotových ministrov na spolu 21 rokov.

Výboh a vínko

Ficov kamarát je aj zbrojársky magnát Miroslav Výboh. Práve táto dvojica sa stretla v moravskej pivničke pri víne s vtedajším českým premiérom Mirkom Topolánkom a odsúdeným lobistom Markom Dálikom. Toho súdili za kauzu Pandur na dodávku obrnených vozidiel, pri ktorom rakúska firma Steyr tvrdila, že mal pri predaji lietať úplatok 18 mil. eur.

Hedviga Malinová - 2006

Študentka Hedviga Malinová 25. augusta 2006 nahlásila, že ju v nitrianskom parku napadli 2 muži. Údajne za to, že telefonovala po maďarsky. Na blúzku jej mali napísať „Maďari za Dunaj!“ a utrpela zranenia tváre. Polícia už 11. septembra zastavila vyšetrovanie. Kaliňák a Fico si na to zvolali tlačovku, kde tvrdili, že si Hedviga celý prípad vymyslela. Neskôr ju dokonca stíhali za krivú výpoveď. Počas vyšetrovania vyšlo najavo, že niektorí lekárski znalci, podpísaní pod posudkom jej zranení, sa na ňom vôbec nepodieľali. Doteraz to nie je vyšetrené.

Diaľnica a odchod - 2007/2009

Fico je v politike od 90. rokov, prvý raz sa stal premiérom v roku 2006. V minulosti sľúbil a nedodržal dve zásadné vyhlásenia. Že do roku 2010 spojí Bratislavu a Košice diaľnica a že v roku 2014 už nebude figurovať v politike. Diaľnica nebude ani v roku 2020 a v rovnakom roku chce Fico Smer priviesť vo voľbách opäť do vlády.

Jachta a J&T - 2008

Žltou kartou Fico vyriešil to, že sa jeho vtedajší minister financií Ján Počiatek stretol v Monaku na jachte s predstaviteľmi finančnej skupiny J&T. A to len niekoľko dní predtým, ako sa zverejnil oficiálny kurz pri prechode z koruny na euro, keď na tom žraloci zarobili milióny eur.

Mýtny tender - 2008

Slovensko za prvej Ficovej vlády vysúťažilo systém na vyberanie mýtnych poplatkov za 851 miliónov eur, teda o 221 miliónov viac, ako by stál najlacnejší systém v súťaži. Víťazná firma bola napojená na cyperské schránkové firmy, kde figurovali aj zamestnankyne finančnej skupiny J&T.

Kauza predaj emisií - 2008

Ministerstvo životného prostredia a americká „garážová“ spoločnosť Interblue Group podpísali zmluvu o predaji emisných kvót oxidu uhličitého na 4 roky za cenu 5,05 eura za tonu. Slovensko v zmysle tejto zmluvy predalo spoločnosti Interblue Group 15 miliónov ton emisných limitov za približne 75 miliónov eur. Podľa predsedu SDKÚ-DS Pavla Freša „na tomto zarobila garážová firma a slovenskí daňoví poplatníci prišli o 47 miliónov eur“.

Rekonštrukcia Bratislavského hradu - 2008

Dodávateľom rekonštrukcie sa stala spoločnosť Váhostav, ktorú vlastní oligarcha Juraj Široký spájaný so SMERom-SD. Z pôvodných 1,2 mld Sk (cca 39,8 milióna eur) sa cena po doplnení rekonštrukcie aj o parkoviská a ubytovne pre poslancov dvihla o 2,6 mld Sk (cca 86 miliónov eur).

Kauza popolček, 2009

Tender na odvoz a likvidáciu popolčeka a škvary z troch slovenských teplární za 83 miliónov eur vyhrala firma Esco Krupina. Išlo o kauzu ministra za SNS. Ten musel odstúpiť. Jeho nástupca za SMER-SD potvrdil, že išlo o nevýhodnú zmluvu. Konkurečné firmy totiž ponúkali to isté o 27 miliónov eur lacnejšie.

Tunelovanie Vojenskej spravodajskej služby - 2010

Bývalý člen vedenia VSS opísal údajne nezákonné prevody majetku bývalej VSS na iné organizácie a súkromné osoby. Tie zase mali byť v spojení s vedením služby. Štát takto mal prísť o milióny eur, väčšinou tak, že tajní nakúpili majetok, zrekonštruovali ho za prostriedky štátu, potom ho označili za nepotrebný alebo dekonšpirovaný a za výrazne nižšiu cenu ho predali ľuďom, ktorí na tom zarobili. Vyšetrovateľ vyšetrovanie ukončil vo februári 2015 s tým, že skutok nie je trestným činom.

Gorila - 2011

Dodnes nepotvrdený spis SIS hovorí o obrích úplatkoch pri privatizácii. Týka sa ešte druhej Dzurindovej vlády, no vystupuje v nej aj Fico. Premiér dodnes odmieta odpovedať na otázku, či bol v byte na Vazovovej ulici, kde sa odposluchy vykonávali, a či tam pil kolu so šéfom Penty Jaroslavom Haščákom.

Rabovanie zdravotníctva - 2014

Predražené CT, ktoré chcela v roku 2012 kúpiť piešťanská nemocnica za 1,6 milióna eur, stálo funkciu ministerku zdravotníctva Zuzanu Zvolenskú a vtedajšieho predsedu parlamentu Pavla Pašku. Dodávateľom