Prepáč, Ferko Mikloško, Matovičov šuflík s Pellegriniho „pomôckami“ ste otvorili vy.

Disenti z Novembra ´89. Boli to poniektorí členovia koordinačného výboru VPN, ktorý začali záchranu slovenských Medveďov, akciou, ktorá vrátila Vladimíra Mečiara k pokračovaniu projektu dua Alojz Lorenc & Vladimír Lexa.

Dohodnutého ešte v decembri ´89 v priestoroch bratislavského jazdeckého areálu.

K projektu štátu Mafie, v ktorom dominantnou ideológiou bola pomsta za November ´89. K projektu, ktorý až v roku 2017 pomenoval Fedor Gál vo svojej knihe „Ešte raz a naposledy“ slovami.

„Bez komunistov to nešlo“.

29.novembra ´89 bol zrušený povestný článok štyri o vedúcej úlohe komunistov. Iba pre hlúpych komunistov, ako ich definuje Fedor, tí chytrejší sa pripravovali na lúpenie štátu.

No už o 92 dní sa aj novým kooptovaným členom VPN do parlamentu zacnelo po štyridsaťročnej obludnosti plnej vraždenia, lúpenia, popráv, väzenia a množstva ďalších akcií eštebé, že namiesto tribúna „revolúcie“, Jána Budaja, potvrdilo komunistického funkcionára KSS do funkcie predsedu SNR. Komunistického Mrchožrúta Rudolfa Schustera.

Toho, ktorý „ospravedlňoval“, že nedodržal slovo v dohode o odstúpení z postu predsedu parlamentu, toho, ktorý riadil akciu štb s Názvom Norbert. Akciu, v ktorej malo byť internovaných viac ako päť tisíc nepriateľov socializmu. Akciu, ktorá aj po zrušení eštebáckej partie zločincov beží naďalej aj po tridsiatich rokoch.

Boli to poniektorí z kresťanského disentu, ktorí keď zabúchali komunisti Mečiar, Schuster i Fico na bránu arcibiskupského sídla v Nitre, poslušne urobili vrátnika.

Boli to aj viacerí z kresťanského disentu, ktorí sa aktívne podieľali na akcií jedného oligarchu Smer-SD, akcia Gorila, v ktorej padol Dzurinda s Miklošom, reformný proces a s nimi aj tí, čo vyznávali demokraciu a slobodu.

Nebolo treba „ťahať Fica so Smer-SD do Gorily, pretože tam boli od prvej chvíle rovnako, ako zaplatená hŕstka „novinárov“ peniazmi oligarchu od Fica.

Posun mafiánskeho štátu Vladimíra Mečiara, povedané slovami najznámejšieho mafiánskeho bossa, Mikuláša Černáka, „Ty si si nás objednával“, dostal príchodom človeka, ktorého si oligarchia vybrala s poznaním jeho charakterových vád bol deprimujúci. „Vybrali sme si Fica, človeka schopného akejkoľvek špinavosti“. To je hodnotiaca veta jedného z autorov projektu – Robert Fico a Smer-Tretia cesta.

Boli to aj kresťanskí disenti, čo nezdvihli hlas a neburcovali verejnú mienku už pri prvých šialenstvách fašistov Kotlebu a ĽSNS. Naopak, niektorí cirkevní hodnostári s pamäťou na čas krátky po Novembri ´89 a prítomnosť klérofašistov v KDH im poskytovali podporu.

Projekt Kotleba financovaný synom iného oligarchu Smer-SD, dnes s pomocou oligarchu od Putina.

Áno, Matovičov „šuflík“ s Pellegtiniho „pomôckami“ prekročil kultúrne tradície Slovenska.

V menšej miera, ako sa doteraz neotvárali „šuflíky“ Mečiara, Schustera i Fica.

Ferko Mikloško, vlastne, o akých to „kultúrnych tradíciách“ Slovenska vedieme polemiku ?

Ak iba o tvojich osobných tradíciách, o živote a postojoch demokrata a človeka mravných hodnôt, potom áno. Potom sa pripájam k protestu nad porušením kultúrnych tradícií Akciou Šuflík.

Niečo sa stalo.

Kdesi na začiatku. Slovensko nemá Mužov odvahy.

Má iba politikov , ktorí mentálne zostali na úrovni chlapcov z dvoch táborov.

Tak brilantne opísaných Louisom Pergaudom v „Gombíkovej vojne“