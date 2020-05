Mafiansky štát, svine sú chránené naďalej. Plus Video na konci.

Všetko majú Smeráci a spol. vraj zabezpečené tak, aby sa im nič nestalo. Vraj zákony. No nie, zakony sú v poriadku prevzaté z EÚ. Problem je inde, nedodržiavajú sa. Veď tvrdíme, že sme právny štát, tak sme alebo nie sme?

A nemáme v poriadku ani len zákony, potom právny štát nie sme. Lebo sa nevieme zbaviť napríklad ani kriminálnika Vážneho, ktorý podpísal Mýtny tender samozrejme za úplatok. Sudcovia rozhodujú podľa toho, kto dá väčší úplatok.

Tak ako fungujú zakony na Slovensku, to nám dokázal Kočner. Robil si s nimi, čo chcel pomocou sudcov aj politikov a bohužiaľ tie zákony fungujú tak dodnes. Pár figuriek sa vymenilo pár nepodstatných pešiakov sme sa zbavili. Keby nebola vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, Kočner by sa nám tu rehotal dodnes. Ostatne chodí na súd, ako manekýn arogantne sa tam smeje. Kvarteto mantakov čo spackalo vraždu za 70 000 tam chodí v humusákoch. Rád by som videl Kočnerovu celu, či náhodou ne vyzerá ako izba v Hiltone.

V dobrej nálade a vysmiaty Kočner na súde (FB)

Malý Lacko domáci Fica má majetek za 20 melónov, drvivú väčšinu prepísal na rodinu a iných ľudí. Dostane trest v najľahšej nápravnej skupine, možno bude odľahčený o dva melóny a o dva tri rôčky sa nám bude vysmievať na slobode.

Malá 6 poschodová hacienda odsedí si Lacko 2 rôčky a bude ju užívať ďalej. (FB)

Kauza dobytkár ale pani Matečná ešte nesedí

Šťastný ocinko a roztomylá chalupka jeho synáčika (FB)

Prezidentka Čaputová nas vyzývala včera vzletne, aby sme poukazovali na prejavy fašizmu a extrémizmu. Pani prezidentka fašistov a nacistov máme v parlamente, teda okrem preudokumunistov na tých ste nepoukázali a dokonca Pellegríniho sa zastavte.

Pani prezidentka na tom nič zlé nevidí (FB)

Takže Kotlebovci, Mazurek, Mizík, Beluský sú neonacisti a silní extrémisti a fašisti, ostatne ako celá ĽSNS. Tuším ste to boli vy pani prezidentka, ktorá ste povedali že v prípade ich víťazstva vo voľbách by ste ich poverili zostavovaním vlády. Kiska a Lipšic sú podľa Vás závadové osoby. Pán Kotleba zrejme nie a to napriek tomu, že rozdával šeky 1488 a je vedené voči nemu trestné stíhanie a s pravdepodobnosťou rovnajucej sa takmer istote chrápal so žiačkami. Ale Kotleba vám nevadí a nepostrehli ste na ňom žiadne prejavy extrémizmu. Asi ste nevideli videá s národnou pospolitosťou a stretnutia neonacistov v Poľsku a Česku, kam naši neonacisti chodia robiť prejavi.

Pán Trnka pospolitosť zrušil, pospolitosť sa premenila na ĽSNS, sú to tí istí ľudia s tým istým presvedčením. A pán Čižnár spolužiak Fica ich zlým podanim legalizoval, ale ani k tomu ste sa vy pani prezidentka nevyjadrili. Ten pán Kiska 17.novembra vyšiel aspoň na namestia aj SNP aj na namestie Slobody a povedal pár slov. Vy ste pani prezidentka v tú dobu len sedela v budove národného divadla, s Pellegrínim, Babišom a členmi celej skorumpovanej vlády a pozerali ste na veľkolepé predstavenie 17.novembra.

17. november prebiehal na námestí SNP a organizovali ho u nás Ján Budaj a Milan Kňažko. Neprebiehal v národnom divadle na predstavení, ktoré možno bolo dotované aj z peňazí EÚ. V národnom divadle bola odmontovaná rada sedadiel pred Vami a za Vami sedel kordon ochrankárov. Koho ste sa to tam všetci báli? Herci pobehovali na predstavení s oltárnymi sviečkami. Ja som bol na všetkých novembrových zhromaždeniach a tie prebiehali inak.

Oslava 17.novembra v SND (FB)

Kalmus bol v týchto dňoch odsúdený za poliate Biľakovej busty červenou farbou. Je zaujímavé, že neboli odsúdení predstavitelia KSS, ktorí túto bustu dali zhotoviť a vystavit. Lebo to čo urobili, to je propagácia komunizmu. Kalmus si zaslúži odmenu a nie trest, Tento akt mi pripomenul, ako sme odsúdili Rybaniča, keď sa pozrel zlodejovi Kaliňákovi na účet, ten si dnes užíva politický dôchodok niekde v rezidencii v Dubaji.

Medzi priateľmi v Dubaji (Ministerstvo vnútra)

Problem je v tom že Rybaniča odsúdili za Fica, ale Kalmusa za Matovića a to dokonca v čase korony, ktorou sa tak vehementne oháňate, že sa nedá konať. V pripade Kalmusa sa však čas našiel, zaujímavé.

Keď žiadame spravodlivý trest pre Vážneho, Lučanského, Kaliňáka, Bodora, Guspana, Haščáka, Fiľa a iných sme označovaní za extrémistov. A vraj treba minimálne 4 roky. Na čo 4 roky? 4 roky sú volebné obdobie na ktoré sme Vás volili, ak týchto darebakov nepotrestate možno sa o 4 roky vráti Fico alebo Pellegrini a ľudia stratia nadej a dôveru. Na tomto pracujete? Konajte hrubé čiary skončili. Aj láskavé štrnganie kľúčikmi. Treba ich spravodlivo potrestať a vziať im čo nakradli. To je slušné, ustupovať im a tolerovať ich je neslučné.

Miesto toho, aby sme potrestali Lučanskeho. že zrušil vyšetrovací tím vraždy a z Juhasa a jeho ľudí urobil pochôdzkárov, potrestáte Lučanského šoféra, no možno vymeníte aj upratovačku, aka sláva.

Dnes keď prebiehajú tlačovky sú všade postavené železné zábrany a všade je množstvo ochrankárov, prečo bojíte sa nás ľudí, čo sme Vás volili? A mate obavu, že bránite kriminalnikov? Možno? To sa ukaźe vo veľmi krátkom čase.



Ešte trošku k Pellegrinimu, ktoreho dnes vyzdvihuju média do neba.

Zákony toho pravého Premiéra

1.) Nevidieť korupcie,

2.) Diplomatický klamať

3) Nechutné z zbohatnúť

4.) kryť skorumpovaných najvyšších činiteľov

5.) Zamerať sa hlavne na skupiny voličov

čo vždy volia stranu Smer

kvôli dôchodku

Fico zákernejší ako Mečiara a Pellegrini zakernejší ako Fico.

Video k ćlánku, kliknite na obrázok a otvorí sa.

Antifico správy 9.máj (FB)

Inak ľudí, čo robia veci v rozpore s právom, treba potrestať a nerobiť hrubé čiary za ich špinavosťami, ak sa chcete k nám pridať do skupiny Antifico a Antismer kliknite na odkaz je nás ako 5000.

ANTIFICO A ANTISMER