Pavol Paška odmieta kontakt s vykradnutým zdravotníctvom, rovnako ako Fico s Vadalom.

Košický Pali P. už dva roky neukradol chorým ani cent. Ten, čo vyhral voľby a mohol všetko. Iba brána košickej nemocnice sa už na to nemohla prizerať. Ako prichádzajú správy z Podsvetia.

Bolo by fajn, keby už konečne NAKA zabúchala na dvere Fica a chcelo by to priamy záznam na Kmotríko televízii, ako ho vlečú v putách. Mohla by to zverejniť aj žumpa Fica TV Markíza, myslim si že tento prenost by lámal rekordy v sledovanosti. Tento človek Fico napáchal toľko zla, že to nedokáže dobre popísať ani jeho kamarát Ján Sľopa. SĽOP a ULEJ silná ľavicová opozičná politika.

Pavol P. odmieta informácie, že by niekedy mal nejaký kontakt s ním. So slovenským zdravotníctvom. "Na Slovensku máme bandu novinárov a idiotských politikov, ktorí ho 'zoštvali'. To, čo mu robili na základe klamstiev a výmyslov, je absolútne neprijateľné. Verím, že sa s týmto fenoménom klamstiev, výmyslov, novinárskych konšpirácií a idiotských politikov raz vyrovnáme," poznamenal Fico na pohrebe.

Smutiaci kolegovia. Keď kliknete na obrazok otvorí sa Vám video Fica. zverejnil video. "Máme tu na Slovensku bandu novinárov a idiotských politikov, ktorí ho zoštvali. To, čo mu urobili na základe klamstiev a výmyslov je absolútne neprijateľné. (FB)

https://www.facebook.com/robertficosk/videos/824646251052732/

„Banda novinárov“ 45 dní pred „pohrebnou rečou“ najúspešnejšieho birmovaného komunistu dostala ranu. Smrť novinára Jána Kuciaka si objednali „ohrození“, čo nebránilo zobrať do väzenia iného. Mariána Kočnera.

A mesiac pred tým sa stalo toto a tuto Fico nechcel vystrojiť štátny pohreb, a nepadali mu ani slzy a neprejavil ani ľútosť, miesto toho naložil milión na stôl, ozaj kde je ten milión EURO?

Tuto pán Fico neposlal ani veniec, video (FB)

https://www.youtube.com/watch?v=_psUmv5DSOQ

Kategória – „idiotskí politici“ – zo zločineckej skupinky Roberta Fica, sa ani po dvoch rokoch nevyrovnala. S fenoménom, sami so sebou. S Idiotskými politikmi. Ako prichádzajú správy z Podsvetia ešte živých, Robert Fico odmieta, že by mal niekedy kontakt s odsúdeným mafiánom Vadalom.

Že by mal kontakt s kamarátom Richardom Rašim, ktorému ten prvý, Vadala, pomáhal zozbierať nevídaný volebný výsledok na povestnom Luníku IX.

Že by mal iný kontakt s Bielym koníkom počúvajúcim na meno Mária Trošková, ako sexuálny.

Takže kto je Mária Trošková video českej televízie, pripomeňme si to

Video Príbeh poradkyne premiéra Fica. (ČT)

https://www.youtube.com/watch?v=anOUuMUva0c

Policia si dodnes nedovolila predvolať Fica ani Troškovú na výsluch.

Že by poznal „doktora komunistických vied“, Viliama Jasaňa.

Včielka Maja nie je a nebola zlá. To iba jej nezbedná „zbraň“, čo nosila nižšie pása bola jediným rukolapným dôkazom existencie „sociálneho štátu“ Roberta Fica.

Dala všetkým. „Biednym“. „Daj si hlavu do poratku“ ! Radí António Vadal Márií T. vzápätí, potom, čo sa zo skrine vyvalil nudista Robert F. so slovami. Som prišiel zmontovať skriňu. Celu.

Poniektorí historici tvrdia, že v roku 2100 dejiny napíšu, že najväčším prínosom 20.storočia bol nacizmus. Ten poskytol Wernerovi Maximiliánovi von Braunovi neobmedzené finančné prostriedky na dobývanie vesmíru.

Také obrovské, že ľudia Československa budú 21. augusta roku 2068 schopní odvrátiť katastrofálny stret s planétou Lucifer.

Archivári NAKA finišujú záverečné testovanie materiálu, ktorý 12 rokov zhŕňal neuveriteľné miliardy, aby dali slovenskej ekonomike po sociálnych demokratov vakcínu. Vakcínu s krycím názvom Aloiz Alzheimer , ktorá posilňuje myseľ „idiotských politikov“ , aby si spomenuli na každý jeden okamih, kedy sa s katastrofálnymi následkami stretli s červenou planétou Satan.

Oveľa skôr, ako pri stom výročí návratu Opilca Klema od prezidenta z hradu. Archivári NAKA, rovnako ako nemecký neurológ pri svojej prvej pacientke, Auguste Deterovej netušia, aký veľký to bude krok, keď zabúchajú so slovami : „Daj si hlavu do poratku“ !