11 biliónov korún dokáže ekonóm SAV vrátiť vláde Matoviča a odstaviť piatich + video SVINE

ľudí,ktorí ovládajú Slovensko. Slováci budú najbohatším občanmi planéty Zem. Ľavicové komando unieslo do väzenia na Pankrác generála štb, Alojza Lorenca, aby ho vydalo českej spravodlivosti riadenej slovenským agentom štb Burešom.

Na výkon trestu odňatia slobody za rozkaz zničiť dokumenty štb s názvom akcia NORBERT. Na trest vymeraný Vojenským súdom v Tábore ešte v roku 1992. Organizátor akcie na Slovensku, komunistický funkcionár KSS, Rudolf Schuster, na svoj súd a výkon trestu za 5 záchytných táborov pre „nepriateľov socializmu“ ešte len čaká.

„Tak už jste tady opět, páne generále“ ?

Vítajú bachari väznice na Pankráci starého známeho. Bez chleba a soli. So strachom aj po tridsiatich rokoch. Od Textilnej revolúcie, v ktorej to „bez komunistov nešlo“.

„Na Pankráci na malým vršíčku, stojí pěkný stromořadí“. Počúva mrežami cely generál staručkého harmonikár zo Žižkova. Hlas nostalgie za časom po odchode zo „žalára národov“ , ktorý ukončili inak, ako bol odchod z monarchie do republiky. Demokracie.

„Tak vás tu máme, bratři z krve Kainovy, poslové noci, která do zad bodá dýku, tak vás tu máme, bratři, vnuci Stalinovi“...,

Pár dní pred únosom generála komunistickí sudcovia odsúdili Petra Kalmusa za „poškodenie pamätníka autora Pozývacieho listu“. Vasiľa Biľaka.

„Slovensko ovláda päť ľudí. Najprv musí národ žrať trávu, potom bude ochotný prijať nevyhnutné zmeny“. Marián Vitkovič, ekonóm SAV.

Nikita Sergejevič Chruščov svojho času odporúčal mužíkovi Ukrajiny, aby nežral seno, keď trávy je ešte dosť. Ekonóm Vitkovič si radu zo „socialistického tábora“ zapamätal.

„J&T, to je grupa, ktorá má voči Pente desaťnásobný vplyv. Jeden Peter Korbačka zožerie celú Pentu na raňajky. Penta môže byť podhodená na obetovanie, keď by bola situácia mimoriadne zlá, tak možno obetujú Haščáka“.

„Elity z pozadia vyvolajú nové voľby, ktoré si zasa pripravia podľa toho, ako im to bude vyhovovať“.

Súdruh Marián Vitkovič vo svojich tvrdeniach o páchaní trestnej činnosti piatich ľudí, „ktorí ovládajú Slovensko“ dal dôvod novej vláde na konanie. Ide o tvrdenie, ktoré hovorí o najzávažnejších trestných činoch, kde najmiernejším trestom odňatia slobody je trest doživotný.

Navyše ak tvrdí, že „za obdobie rokov 1990 až 2019, až doteraz ukradlo 11 biliónov korún – v aktívach, privatizáciách, verejných zákazkách a eurofondoch“.

...a keď mu premiér Matovič „otvorí účty jednotlivé prípady nahlási...a národ nebude musieť tri roky robiť“ !

Byť na mieste pánov Matoviča a Sulíka, hodenú rukavicu Mariánom Vitkovičom „by som zdvihol zo zeme rovnako, ako voľakedy Čarnogurský moc. Slovensko by sa tak, ako za čias prvej Masarykovej republiky ocitlo medzi najvyspelejšími štátmi sveta s najbohatšími občanmi.

Napriek tomu, že súdruh Marián Vitkovič je členom „Ľavé spektrum 2012“. Zoskupenia anarchokomunistov, utopických komunistov, vyznávačov takzvanej socialistickej demokracie až po „sociálnych demokratov“ a svetoobčanov.

Ekonóm SAV je v spoločnosti, napríklad, jakobína Ľuboša Blahu, v posledných par-lamentných voľbách odmietnutého autora farmy Smer-SD Ivana Štefunka a jeho Trubana, či ekonomickú prvorodičku nebankovky BMG invest, skrachovanej Devín banky či podivuhodných deblokácií ruských dlhov, Brigitu Schmögnerovú.

Dejiny, aj ekonómom typu vedca zo SAV, dávajú dve ponaučenia.

Že...

Kapitalisti sa poučili a dali pracovníkom oveľa viac jedla.

Že...

Aj komunisti sa poučili a už nechcú vešeť kapitalistov na kandelábre.

Na Slovensku ponaučenie nemôže fungovať z jednoduchégo dôvodu. Deti funkcioná-rov KSČ a agentov štb vychovávané v marxistických bludoch sú v dvoj úlohe. Aj kapitalista a aj komunista.

Súdruh Marián Vitkovič zo Slovenskej akadémie vied by mal zájsť za generálom Lo-rencom. Stále býva v starom bratislavskom byte. Aby, no aby nezdieľal osud majora Terazkyho. Z Čiernych barónov.

„Prepáčtě Herr…, pán velkomož…!“

„Co?!“

„Izvinítě továryšč geněral…!“

„Co?!“

„Prepáčtě, Herr…, súdruh…, pan generál, som z toho volaký zmetěný.“

Lebo tak, ako píše v najslávnejšej knihe pre ekonómov Henry Hazlitt ešte v roku 1946 :

„Zlí ekonómovia svoje chyby prezentujú verejnosti lepšie, ako dobrí ekonómovia svoje pravdy“.