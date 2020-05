Riško Balónik chce v nedeľu čerstvé rožky, plus Video

A tak vymyslel, že ak sa obchodné reťazce zavrú v nedeľu , ekonomika Slovenska bude ohrozená. Kočner je v base a nemá ku komu ísť na čerstvé kifli a tak potrebuje nedeľnú lahodu.

A podsuva nám reči typu, že bude o jeden deň práce menej a tým pádom prepustíme jednu sedminu zamestnancov a nebudú nedeľné príplatky.

Milý Richard, zradca Radičovej, pomocník navratu Fica a podje*ávač Matoviča, pretože zarobíme rovnako veľa nenafúknu sa nám ani peňaženky a nenarastú nám ani bruchá za 6 dní nakúpime rovnako veľa, ako za sedem dní teda uplne rovnaký objem tovaru. Ani o cent viac ani o cent menej a ten objem tovaru budeme potrebovať rovnaké množstvo predavačiek. Jediné, čo bude tragedia nebudeš mať v nedeľu ráno čerstvé rožky, ale hadam to prežiješ.

Video k uzavretiu NC, kliknite po obrazku a otvorí sa (Kovács)

Podobné problémy, ako ty mal jeden redaktor Aktualít a volal sa Ronald Ižip a napísal srdcervuci článok o tom ako nebude mať čerstvé rožky cez sviatok a to bude galaktická tragedia neskonalých rozmerov.

Milý Richard spoj sa s Ronaldom a skuste si v nedeľu doobeda napiecť teplé rožky, aby ste neumreli hladom.

My občania to prežijeme aj predavačky a s deťmi a pôjdeme do prírody.

A očuvaj Riško friško. Nechaj v nedeľu otvorené večierky, cukrárne, krčmy a reštaurácie, nech si privyrobia aj domaci podnikatelia a nie len zahraničné svine, tvojí kunčafti.

Takže dáme reakcie pre tích, čo ma kritizujú

171 ľuďom sa to páči sa mi 25 srdiečok 19 iné, čiže 90 percent ľudí je za to, aby nákupné centrá boli v nedeľu zavreté, toto vyšlo v skupine Antifico a Antismer za 20 hodín. Pod obrázkom je článok o tom, ako Ríško nechce funkčné referendum. (Kovács)

171 páči sa mi 25 srdiečok 19 iné, čiže 90 percent ľudí je za to aby nákupné centrá boli v nedeľu zavreté, toto vyšlo v skupine Antifico a Antismer za 20 hodín. Pod obrázkom je článok o tom ako Ríško nechce referendum,

O tom hovorím! Voľakedy "dedinské drbny..aj mestské" sa stretávali na rýnku! Dnes majú internet nech "drbú" tam! My sme doma dvaja chlapci..ja varím..a už v piatok viem, čo budem variť koncom týždňa..tak si nakúpim!! Čo je to za "ženskú",čo musí ísť nakupovať v nedeľu? Či sa niektorá nahnevá, alebo nie, je to "naničhodná lemra"

Presne snažme sa byť spolu, ani v Nemecku nemaju otvorene, to len my tu taky sme nároční, čo potrebujeme teple rožky v nedeľu ráno?

V nedeľu treba oddych,ist do prirody,byt s rodinou . A nie si 7 dní v týždni si podávat doma klučky! Kedysi to bolo normalne. To iba teraz su mnohí rozhyčkaní a obchodnici ti vidia iba zisky.

Tiež si to myslím..Zistila som ,že viem lepšie využiť deň ako chodiť po obchodoch v nedeľu..Tiež som išla nakúpiť v nedeľu a teraz radšej ideme niekde do prírody, alebo sa prejsť.