Riško Balónik chce v nedeľu čerstvé rožky

A tak vymyslel, že ak sa obchodné reťazce zavrú v nedeľu , ekonomika Slovenska bude ohrozená. Kočner je v base a nemá ku komu ísť na čerstvé kifli a tak potrebuje nedeľnú lahodu.

A podsuva nám reči typu, že bude o jeden deň práce menej a tým pádom prepustíme jednu sedminu zamestnancov a nebudú nedeľné príplatky.

Milý Richard, zradca Radičovej, pomocník navratu Fica a podje*ávač Matoviča, pretože zarobíme rovnako veľa nenafúknu sa nám ani peňaženky a nenarastú nám ani bruchá za 6 dní nakúpime rovnako veľa, ako za sedem dní teda uplne rovnaký objem tovaru. Ani o cent viac ani o cent menej a ten objem tovaru budeme potrebovať rovnaké množstvo predavačiek. Jediné, čo bude tragedia nebudeš mať v nedeľu ráno čerstvé rožky, ale hadam to prežiješ.

Podobné problémy, ako ty mal jeden redaktor Aktualít a volal sa Ronald Ižip a napísal srdcervuci článok o tom ako nebude mať čerstvé rožky cez sviatok a to bude galaktická tragedia neskonalých rozmerov.

Milý Richard spoj sa s Ronaldom a skuste si v nedeľu doobeda napiecť teplé rožky, aby ste neumreli hladom.

My občania to prežijeme aj predavačky a s deťmi a pôjdeme do prírody.

A očuvaj Riško friško. Nechaj v nedeľu otvorené večierky, cukrárne, krčmy a reštaurácie, nech si privyrobia aj domaci podnikatelia a nie len zahraničné svine, tvoju kunčafti.