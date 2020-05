Gašparovič s Ficom sa iba prizerali, ako spáchala Ústava samovraždu siedmimi výstrelmi

do vlastnej hlavy. Sedem rokov bačovania Čižnára na prokuratúre.. Polícia, prokuratúra i sudcovia odmietajú cudzie zavinenie.

Nemožné ?

Nemožné je iba jedno z nepreberného množstva ponúkajúcich sa možnosti.

Kto by nedávno bol povedal, že najúspešnejší nitriansky „podnikateľ“ v obore bezpečnostných služieb spolu s „najúspešnejším ministrom vnútra“ sa stanú občanmi Dubaja.

Komu by zišla na um predstava, že tridsať rokov pokojného spánku súdruhov a súdružiek prokurátorov vydesí na smrť čosi, na čo skladajú prísahu. Na rozdiel od veľkého počtu spokojných potkanov podpalubia politiky, ktorých desaťročia chránia a ktorí okrádajú tých, čo si kúpili lodný lístok.

Rada prokurátorov je zdesená. Zo znenia nového zákona. Generálny prokurátor by mal viesť prokurátorov tak, aby ich práca spĺňala nepredstaviteľné a nemerateľné. Tvrdia oni.

Plniť svoju funkciu riadne, čestne, nezávisle a nestranne.

Po dvanástich rokoch vystúpiť z lode vedenej modelom Dušan Kováčik, šéf špeciálnych prokurátorov, so skóre 64 nula je na mokrý uterák do súdnej miestnosti hodený boxerom Mečiarom, Otcom štátu mafie a zločinu.

Najšikovnejší remeselník i „piľní poľní i domajší hospodár“, takzvaný slniečkový súdruh, je vydesený z obrazu Daniela Lipšica, ako ich zatvára rad radom. Lebo, ako súdruh hovorí, padni komu padni.

Zrejme bol na „infúziách“, keď sa skoro člen Smeru, Gašparovič s Ficom, rehotali Ústavnému súdu o práve Jozefa Čentéša na post generálneho prokurátora.

Keď Kočner zverejnil ľahkú komédiu z pracovne prokurátora Dobroslava Trnku so synáčikom eštebáka, Počiatkom, ako Slota oholil Fica. Ba nepočujem ani hlások protestu, že Trnkovi dovolila spravodlivosť chodiť do krčmy v rodnej vieske, lebo nikdy nevie, kedy ho premiestnia tam, kde sa nečapuje.

Nepostavil sa s košickou hviezdičkou, Rašim, a nevykrikoval na novinárov, že Fico nemôže byť ústavným sudcom, lebo mu chýba prax. A čas, ktorý strávil v práčovni Moniky Beňovej, ako Majster Poriadok nemožno zarátať. Ani prax u Márií Troškovej.

Ani vtedy, keď si Fico vydoloval teplý flek pre sestričku na generálnej prokuratúre napriek tomu, že nespĺňala podmienky. Lebo, výnimka. Založená Mečiarom, ktorý dovtedy hľadal vyšetrovateľa stredoslováka a ten prokurátora, aby Ivan Lexa nespadol z koňa výhod mocných po únose syna exprezidenta Kováča.

Ba ani vtedy, keď slabnúci ľavicový opozičník z poslednej lavice vykrikoval o „právnom suteréne“.

Nebol zdesený, že zákon – Lex Váhostav – ušitý dnešným hotelovým hosťom eštebáka Širokého bol neuveriteľným podvodom štátu a „podnikateľa“ na živnostníkoch.

Povedzte im, že som tu bol, ako stovky iných, no nikto nám neotvoril.

Kedysi ľudia mali škripec a dnes tlač.

Kedysi ľudia mali inkvizíciu a dnes prokuratúru.

Kedysi ľudia mali dôkazy a dnes klebety.

Bol som TAM, ale nikto mi neotvoril.

Bol som TAM, ale nikto mi neotvoril ani vtedy, keď odtiaľ vychádzali dvaja.

Každý z nich si odnášal “zábezpeku”. Beztrestnosti.

Rada prokurátorov Slovenska spolu s komunistami a fašistami je zdesená, že po tridsiatich rokoch by mali začať plniť slová prísahy.

Plniť svoju funkciu riadne, čestne, nezávisle a nestranne.

Tak, ako Macejkovej od Gašparoviča, svojho času v pozícií predsedníčky Ústavného súdu, odporúča táto správa.

Prokurátor musí konať čestne a nestranne - Prijaté Benátskou komisiou na jej 85. plenárnom zasadnutí (Benátky 17. -18. decembra 2010).

Lebo, bol som tam a stovky iných a nikto nám neotvoril.

Teraz som tu a píšem pre občanov Slovenska zoznam výhovoriek, aby sme nemuseli rešpektovať zákony tejto krajiny.

Rovnako, ako zdesené taláre spolu s vydesenými politikmi od súdruha Fica i Pellegríniho.

Beztrestne ! Tak, ako oni.

Povedzte im, že som tu bol, no nikto mi neotvoril.

Ani v čase, keď Ústava spáchala samovraždu siedmimi výstrelmi do svojej ôsmej Hlavy s názvom – Prokuratúra Slovenskej republiky.

Reakcia čitateľa

Viete ťažké zločiny napáchané na občanoch na vlasti-zrade, to je neodpustiteľné a niektoré skutky sa stali a sú dnes definované, ako skutok sa nestal napr. Gorila, Threema....veď oni si zabezpečili aby videa neboli dôkazom .... nemyslíte si, že si z nás občanov robia srandu???

Koho odpisujeme .... človek ktorý ani nemôže za to čo sa stalo v prípade Lipšica.Čižnár je korupčník, podvodník.... vieme v čom všetkom lietal a predsa mu všetko prešlo. Veď ako môže korupčník a podvodník súdiť takého ako je on sám?Je mi z toho všetkého dosť ...., ale viem že to tu na Slovensku dáme do poriadku,

Čižnár má čistý register, Kaliňák má čistý register, prečo je teda v Dubaji? Kedy pochopíme, čo sa tu deje zločinci najväčšieho zrna majú čistý register, veď je to na smiech, všetko si očistili lebo na postoch GP, PZ, súdnictve sú takí ľudia ktorí im kryjú chrbáty.... Veď my nie sme právny štát ešte stále nepochopené!!!

Vlasta, OZ Ľudia dobrej mysle

Video pred GP

Pred GP voštvrtok 22.mája 2020 (FB Antifico a AntiSmer)