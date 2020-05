Odpovede sudruhovi Ficovi. Takže preceda SMERU tu máš odpovede.

Citujem precedu. Koniec nezávislosti sudcov a prokurátorov. Ešte do nedávna som často dostával otázku, či Slovensko je skutočný právny štát. Formálne sme právnym štátom boli, ale prakticky sme mohli a podobné bludy

Prokuratúra a súdnictvo konali podľa záujmov mafiánskych klanov a zákon im bol na smiech. Iba tlak verejnosti a médií ich trochu korigovali.Nemôžem si pomôcť, ale od autora mi to pripadá ako zúfale kričanie zo strachu pred tým čo nevyhnutne príde.

Teraz sa ozvali prokurátori proti kandidovaniu neprokurátorov, no naši milí prokurátori mali ste sa ozvať keď ste sa dopočuli o kováčikovi, ktorý zamietol 50, alebo 100 stíhaní trestných činov do smetiska.

To, že sa neozvali chrapúni to ešte chápem, ale neozvali sa ani slušní prokurátori, takže je celkom normálne ak hľadáme prokurátorov medzi slušnými ľuďmi.

Napríklad aj ministerstvo obrany vedie nevojak a nikto zbytočne nepindá

Čo z neho kypí sa neda ani komentovat. Vďaka nemu je tu rozvrateny právny štát a preto su tie opatrenia nutne. Tu vladne statna a sudna mafia a to primárne vdaka SMER mafii.

Roberto

ty mas este odvahu hovoriť niečo o pravnom state? Ty ktorí verejne suhlasis s fašistami? Skoncis ako Mazurek zbavený poslaneckého mandátu. Do Leopoldova s tebou a tri poschodia pod zem. Politicka mrtvola. Naco ruka smeraka siahla to zničila tak ze kamen na kameni neostal.

Ze ho hanba nefackuje

Chcem vediet preco Mamojka zlyhal! RF to mal vybavit! A ten RF, byvaly kandidát na predsedu ústavného súdu sa tu ide rozdrapiť nad očistou justície! Tak co Fico? Kus dobrej roboty odviedla Jankovská, toho času vazobne stihana?

K obsahu je zbytočné sa vyjadrovať, vzhľadom na indivíduum, ktorého napísalo. Ale tá retušovaná podobizeň je určená pre babky-demokratky, čo je dnes už málo. Nemáš žiaden záber naprieč spoločnosťou, si jedným z najnedôveryhodnejších ľudí v politike, ale ego ťa nepustí...Až kým neskončíš na úplnom dne. S fľaškou vedľa postele. Trošková je za vodou, ty tam nikdy nebudeš.

Tak keď si predstavím,

že tento mal byť predseda ústavného súdu je mi nevoľno. Takže keď smeráčka Jankovská určovala sudcom ako majú rozhodnúť bola demokracia teraz, keď sa za to treba zodpovedať je tu diktatúra. Aký toto je pravnik? Ako mohol zastupovať SR?

ťuk-ťuk.. kto tam? NAKA pán Fico

...podlosť a nízkosť - myšlienky, pohnútky, slová, činy... takíto ľudia sú dobrí len na to, aby nám ukázali, akí nemáme byť...

To je presná charakteristika tohto smrada, hochštaplera a narcisa. Väčšina z uvedených prívlastkov, zvlášť podlosť, je súčasne charakteristickým prvkom smradov ako Tomáš, Raši, Blanár, Žiga atď., a v neposlednom rade aj Pampalini..

Ukážka selektívneho vnímania reality

Myslím, že zámerná.

A napísal to človek, ktorý inicioval vznik protiústavných zákonov, aj zákona ktorý nebol nikdy uplatnený, ak nepočítam jeho mediálne použitie.

Aj tento jeho "odborný" príspevok má mediálny účel.

Pán Fico, spomínate si,keď váš hlas povedal (vidiac Mečiara), že nikdy nebudete chodiť po kanáloch. Ja si myslím, že budete rád, ak budete môcť po nich chodiť.

toto napíše pán, ktorý Jankovskej s dojatím ďakoval za dobre odvedenú prácu? ten pán, pre ktorého bol Paška obeťou médií? k JUDr Trnkovi sa Fico kedy vyjadrí? ani k akcii Búrka?

na zdravie, súdruh Fico, a do videnia s Paškom v pekle.

Esencia

šéfa a jeho názor na esenciálne piliere právneho štátu. On mal harabina ministra spravodlivosti a fico dovolil aby z výkonnej moci prešiel bez prerušenia na post šéfa NS. Aj s jeho hlasmi sa na GP udržal trtoš, fico zamedzil Čentéšovi nástup na GP, fico si tam dosadil rozpútavača, fico vybral jankovskú za št. tajomníčku, ktorú chcel vidieť spolu aj s kičurom na ÚS, kde sa mu podarilo dostať lašákovú a mamojku. Zatiaľ sa bavíme o samých justičných elitách z ficovej dieľne. Skromná ukážka jeho vlastnej esencie 13,5=15 jemne ukazuje na charakter baštrnákovho podnájomníka a suseda kočnera v jednej osobe. Odkedy vstúpil fico do politiky seje vietor a teraz sa čuduje a radí. Hovorí o sudcoch tak, ako by tu nebol sto rokov. Nesie priamu zodpovednosť minimálne za posledných 14 rokov, takže o akom práve a zákonoch to tu hovorí. Sudcovia a tí hore, to sú kto, po dvoch mesiacoch novej vlády.

Odhadom za jeho bačovania stúpol dlh o cca 20mld a za tie prachy máme svetové zdravotníctvo, na vysoké školy je taký nátresk zo zahraničia, že naše deti musia študovať v čechách lebo tu sa nedokážu umiestniť, armádu nám závidí celý svet, pri pohľade na naše diaľnice nemcom padla sánka, vo výskumných ústavoch pracujú najlepšie svetové kapacity a bolo by ich aj viac, lenže máme málo stoličiek a ešte aj toho vietnamca sme zvládli.

Nie nadarmo je fico docent tresného práva, lebo furt niečo tresne.

Dosť bolo, stačilo!

Absolútna strata súdnosti.

Keď toto R.F. písal bol buď pod vplyvom omamnej a psychotropnej látky alebo už absolútne stratil súdnosť a reálny pohľad na svet. Po tom ako zatkli 13 sudcov, z ktorých už niektorí spolupracujú a potvrdzujú protiprávne konanie. Po tom ako polícia zachytila správy medzi Kočnerom a ústavným sudcom M.Mamojkom. Po tom ako sa polícia dostala k motákom M. Kočnera z väzenia. Po tom ako kandidát na ústavného sudcu K.Kičura evidentne tuneloval hmotné rezervy. Po tom ako sa prevalilo, že štátna tajomníčka M.Jankovská za peniaze vybavovala rozsudky. Po tomto všetkom 3 násobný premiér, chvalabohu neúspešný kanditát na prezidenta a chvalabohu aj neúspešný kandidát na ústavného sudcu R.F. napíše blog, kde sa obáva o osud súdnictva. Čo k tomu dodať? Asi netreba nič. Budeme len dúfať, že spravodlivosť zaklope aj na jeho dvere.

Tento "človek" má už dávno sediet v base

a on si tu vypisuje blogy v zmysle ze doteraz za jeho vlády tu bolo az na nejake drobne nedostatky vlastne vsetko ok.Vďaka nemu to tu riadi mafia a oligarchovia a on sa tvári ja nič ja muzikant.Už aj jeho skalni súputnici Pellegrini a spol.ako správne potkany vycítili že smer ide ku dnu a zdrhaju ale on stále žije vo svojej pokrútenej realite.

Zavrieť na doživotie za vlastizradu bez možnosti prepustenia o chlebe a vode a zhabat majetky až do tretieho kolena.

A ziadne hrube čiary za minulosťou,lebo tie sa pri rôznych politickych/spolocenskych zmenach robia posledných 30 rokov a je to stale horsie a horsie.

Nežartujte, pán Fico!

Neviem, či ste tento článok písali osobne, alebo niekto za Vás. Myslím, že to druhé. Súhlasím, že každý rozumný politik by mal chrániť OČTK, aby mohli nezávisle pracovať. Lenže od Vás to vyznie maximálne cynicky. Bolo to za Vašej vlády, kedy došlo k brutálnemu znásilneniu právneho štátu a de facto jeho rozkladu. Boli to Vaše vlády, za ktorých sa brutálne zneužívali nielen OČTK, ale aj bezpečnostné zložky štátu. Práve za Vašich vlád došlo k rozsiahlemu prepojeniu prokuratúry, polície a súdov s organizovaným zločinom. Vaši niektorí nominanti sa nezastavili pred ničím.

Aj moja rodina je priamou obeťou špinavých mocensko-politických hier partie okolo Vás. Ohroziť život a bezpečie rodiny nepohodlnému generálovi, snažiť sa ho obviniť z prípravy obzvlášť závažných zločinov, útočiť cez spravodajské služby je svinstvo najhrubšieho zrna. Zatiaľ čo gauneri si chodili po slobode, môj syn sedel 7 mesiacov v nezákonnej väzbe. Na mňa gauneri v pozadí nasadili aj spravodajské služby, ku ktorým ste mali práve Vy osobne veľmi blízko. Teším sa na deń, kedy budem ja, Vy, pán Balciar a mnohí ďalší zbavení mlčanlivosti, aby sme sa nielen my, ale aj OČTK a verejnosť mohli dozvedieť, o čo išlo v spravodajskej operácii v mesiacoch apríl - máj 2017. Bolo to v dobe, keď Vy ste boli premiérom, keď polícia a prokuratúra vedené Vašim nominantom a Vašim spolužiakom sa podieľali na špinavej hre voči mojej rodine, na likvidácii a manipulácii dôkazov a na ďalších špinavostiach. Raz sa občania dozvedia, pre koho a na koho objednávku pracoval dnes väzobne stíhaný sudca Molnár, ktorý zabezpečil svojvoľné odsúdenie nevinného človeka len z mocensko-politických dôvodov, ktoré boli v záujme Vášho režimu. Ste docent práva, tak my vysvetlite, ako je možné odsúdiť človeka, voči ktorému neexistuje jediný dôkaz, dokonca aj svedkyňa - poškodená ho na hlavnom pojednávaní neoznačí za páchateľa. Ako je možné odsúdiť zdravého človeka, napriek 4 negatívnym znaleckým posudkom, bez akejkoľvek zdravotnej diagnózy, na násilnú, zdravie poškodzujúcu a ľudskú dôstojnosť ponižujúcu liečbu. Toto si mohli dovoliť len preto, že ste politicky ovládli štátne orgány a rozložili ich. Áno je to dôsledok Vašej politizácie justície, polície, prokuratúry.

Vy ste boli premiér, keď sa vraždili novinári a objednávali sa vraždy prokurátorov a advokátov, ktorí boli nepohodlní, kedy sa objednávala diskreditácia a likvidácia nepohodlných generálov. V pozadí viacerých skutkov sú ľudia, ktorí mali blízke kontakty práve k Vašej strane. Nehovorím, že ste o to vedeli Vy osobne, ale za Vašej vlády došlo k najhoršiemu rozkladu štátu a jeho orgánov od čias únosu prezidentovho syna a vraždy R. Remiáša.

Zhodneme sa len v jednom, Nesúhlasím s politizáciou prokuratúry, súdov, polície ani Ústavného súdu. Ale od Vás to vyznie maximálne cynicky, lebo práve Vy osobne ste v minulosti obhajovali a propagovali práve tých, čo sa ocitli na opačnej strane zákona a svojim obetiam nedopriali ani len zdanie právneho štátu. Vy osobne ste sa pchali na Ústavný súd SR a rovno za predsedu a teraz sa tvárite ako ochranca pred politizáciou prokuratúry? Ako obeť prokurátorskej svojvôle pod vedením Vášho spolužiaka mám veľmi kritický pohľad na činnosť prokuratúry a mnohých prokurátorov, ktorí sa spreneverili svojmu poslaniu. Napriek tomu som za to, aby budúci generálny prokurátor vzišiel z radov prokurátorov a nebol to politik, alebo silný politický nominant. Lenže medzi nami dvomi je rozdiel. Ja chcem očistu prokuratúry, Vy len beztrestnosť pre "našich ľudí".

Pavel Macko

Odkedy

Odkedy tento človek miluje denník sme, keď sú to pre neho špinavé protislovenske prostitutky, ktoré si dovolia útočiť na slovenské predsedníctvo? Ak sa tento človek necíti byť za nič zodpovedný, nič neskrýva a je čistý, nech predstúpi normálne pred novinárov a vysvetlí, ako to bolo s jeho menom spájaný s threemou. Ale je evidentne, že jeho čas sa kráti, tak teraz ako duševný mrzák prská síru naokolo.

To asi ani Hranol nepísal, keď ako

poslanec má asistentku a tá napíše, ako by to mohlo vyhovovať Kočnerovmu šéfovi ...

"whiskou naondulovaný" Hranol chce uveriť tomu čo ani sám neverí ...

Diaľnica do r. 2010 do KE ani do r. 2020, alebo v r. 2014 už nebudem v politike ? tiež bol "pod parou" ... Pripitý ani nerozmýšľa o svojich "zásluhách" ako za 12 rokov dokázal v BA len zbúrať jednu veľkú rozostavanú nemocnicu !!! Za jeho vlády zrušili detskú nemocnicu a prestavali na "štátne sanatórium" akože nemocnicu ministerstva vnútra a detičky z celej BA "vyhnal" na Kramáre !

Toľko špiny a korupcie čo dotiahol do všetkých št. orgánov ... Najlepšie to vidieť a počuť v Treeme a Gorile !

Prechlastal aj zdravý rozum, ktorý postupne strácal už po prvom cykle vlády K§§meru. Za jeho vlády sformoval bandu vykrádačov štátu ! okrádačov nielen pracujúcich, ale aj dôchodcov ! Aby mu zdravotníctvo rovnakým dielom vrátilo to čo dokázal stvoriť spolu s kumpánom Kachličkárom ! ...

Najúčinnejšie direkty na rovno bradu dostal od Kisku - prehral prezidentské a nestal sa šéfom ÚS !!! Direkt do čuchometra od Termogíniho ho konečne pošle na smetisko = cintorín politikov ... a nový GP možno aj do basy !