Prácu za Kuciaka dokončíme časť 2. Veksláci, komunisti a ŠtB ovládli štát.

Napríklad Fico aj Kollár sú len produktom tejto doby, štát je živná pôda ako zo zväzáka a aktivneho komunistu alebo veksláka vyrastú dôležité osoby, nástroje na manipuláciu davu ale v pozadí sú iní a oveľa nebezpečnejší ľudia.

Navonok sú Fico a Kollár nepriatelia, ale v skutočnosti sa na tom dobre bavia. Chcete dôkaz? Kollár chráni Ficových ľudí na svojich ministerstvách (Vážny, Guspan, ale chráni aj Lučanského). Aké firmy vlastní Kollár, ako podnikateľ a čo konkrétne vyrábajú, alebo robia okrem vleku na Donovaloch, ani diva srnka netuší. Vraj nejaký podobný Boris dohadzoval mladé baby Steinhubelovi a jedna sa vraj uplne stratila. Asi Richterova obdoba čistého dňa?

Mafiáni a tušim VIP je už len Kollár. Pod obrázkom je video Paľa Fejera a Kollárovi. (FB)

https://www.youtube.com/watch?v=Y41njOQ20Bc

Po 89 sa k moci dostali ŠtB, komunisti a hlavne veksláci. Napríklad ako Boris Kollár, alebo Marian Kočner a spolu s nimi aj pseudo umelci, ako bol ŠtB Banáš. Zrazu vyskočil na scénu aj súdruh Marhuľa a Rusko a pridali sa aj absolventi moskovského inštitútu medzinárodných vzťahov, ako je Kukan, alebo neskôr Haščák. Veksláci mali finančnú hotovosť, podplatenú policiu a prokuraturu a nikdy nerešpektovali zákony, pád komunistického režimu im vytvoril raj. Tento stav sa zachoval dodnes, zmena je len v tom. že už to nie je také okáte, dali si obleky , biele košele ale vo vnútri sú to stále tí istí chrapúni. Dokonca ich metody sú už oveľa sofistikovanejšie, skryté za zákony. Dokážu pre vekslovať peniaze pomocou dajme tomu podvodov s DPH, alebo Eurofondov pomocou bielych koníkov a desiatok pseudo firiem sidliacich v rozbitej búde pri zahradkárskej osade niekam do schranok na Cyprus , Kajmanské ostrovy alebo inde. Samozrejme im pri tomto pomáhali ľudia, ako Mećiar, Lexa, Babiš, Lorenz. To čo urobil Janko Kuciak je dodnes fantastické, rozplietol klbká ich podvodov a museli ho zastaviť.

Zastavili ho primitívnym spôsobom a nevahali dať chladnokrvne zavraždiť aj Martinu Kušnírovú. Tela nechali ležať a 4 dni hniť na mieste činu. Naschvál pre výstrahu, nedomysleli si, čo to spôsobí.

Dnes sa ukazuje, že do tejto akcie boli zapletení spoločne všetci policajti, prokurátori, oligarchovia aj politici. Ako náhle Juhas začal rozpletať ďalšie klbko poschodie nad Kočnerom skutočných objednávateľov zastavili ho a Saková s Lučanským za trest z celého tímu urobili pochôdzkárov. Je smutné že súčasný minister si s Lučanským nevie alebo nechce dať rady. A stav pretrváva vyhniva pod rôznymi zámienkami a neriešia sa podstatné veci ale maličkosti.

A teraz z iného súdka.

Niektorí tvrdia, že štát je zlý vlastník. Týmto sloganom ospravedlňujú duchovnú obmedzenosť, neefektivitu, lenivosť, parazitizmus a rozkrádanie štátu. Je skutočne príčina v tom, že Slováci sú geneticky hlúpi, lenivi, paraziti a zlodeji?

Predavačka by sa mohla brániť, že manko vzniklo preto, že ona obchod nevlastní. Zamestnanec banky by sa mohol brániť, že skreslené výsledky od klienta akceptoval preto, lebo on banku nevlastní.

Príčina je v tom, že na štát sme ešte nedozreli.

Znamená to, sa o štát zaujímať, o politikoch uvažovať a ich činy analyzovať.

Ak by si dovolili v Nemecku tárať politici také bludy, aké sme si vypočuli od expremiéra Pellegríniho a exministra Žiga, v krátkej dobe by museli opustiť úrady. .

Za 27 rokov existencie Slovenska bol štát poškodený v privatizácii, nehnuteľnom majetku, nepriamymi škodami vytvorenou nezamestnanosťou, na štátnych zdrojoch, na eurofondoch, na fingovaných dotáciach a projektoch, Poľnohospodárskou platobnou agentúrou a na tom, čo sa zo všetkého malo za 27 rokov vygenerovať a nevygenerovalo sa, o sumu nie nižšiu ako 500 miliárd eur.

Za 12 rokov vlády Smeru bol štát z vyššie popísaných dôvodov poškodený o cca 50 miliárd eur. Za 12 rokov vlády Smeru sa zdvihol dlh štátu o necelých 20 miliárd eur. Dnes je štát zaťažený dlhom 46 miliárd eur.

Môžeme povedať, že škody nevznikli preto, že štát je zlý vlastník, ale štát riadia diletanti, zlodeji a nezodpovední ľudia.

Generálnou príčinou stavu Slovenska je aj Generálna prokuratúra. Generálny prokurátor je hneď po Pánovi Bohovi pán najvyšší. Prokurátor rozhoduje o tom, kto bude stíhaný, za čo a kto nie.

To, čo tu bolo, bol ľudský odpad a drahá prokurátorská atrapa. Ešte sme nepočuli z oficiálnych miest o, ficiálne jedno slovo kritiky na hlavu tohoto pseudo generálneho prokurátora.

A tí, čo to majú riešiť, tak je to žiaľ stale opakujú matru , ktorá ale je falošná = deformovaná práve ich nečestnými pažravými egoistickými úmyslami večne parazitovať na plebse! No a to s tým GP je totálne svinstvo - vytvoriť nejakého UBU GOLEMA - ešte aj vyvalujúceho ožrana mumlavého pekelníka !