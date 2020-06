Ubohý pokus o prevrat 6.júna. Opilec znova sníva o ružových ránkach.

Šiesteho júna 2020 bude pred Markízou učiť Fico Pellegríniho ako „s prstom v nose prinesú“ 46 miliárd vláde Igora Matoviča.

Dvadsiate druhé výročie záchrany Markízy chce Pellegríni osláviť o štyri mesiace skôr, lebo Matovič dovliekol epidémiu rovnako, ako Kičura ochranné materiály zdravotníkom iba preto, aby zabránil „nespokojným občanom“ demonštrovať v čase „ohrozenia“ demokracie a ústavnosti.

A poškvrniť mu jeho spomienky.

O obchodoch a nedeľnom predaji, o výletoch do prírody. Odkaz pre „prebudeného“ Pellegríniho. Na „demonštráciách“ žiadať otvoriť iba jeden obchod. V Markíze, pozvážať „nespokojných občanov“ na výlet za 15 eur na osobu a predávať. Sny.

16.9.1998 je dňom, kedy mafia bojovala o Markízu a Robert Fico bránil televíziu. Hroby bojovníkov z prostredia tých prvých otvára polícia aj dnes. Druhý, Fico, roky vytváral priaznivé podmienky pre pokušenie suseda z Bonaparte, okradnúť aj Markízu. Zmenkami.

„My tu nie sme pre ochranu majetkových práv, ale zabezpečiť, aby Markíza vysielala objektívne informácie“. Mladý komunista Fico takto bránil demokraciu.

Na Medzinárodný deň detí roku 2020, v relácií Na telo sa Ficovmu snu o „vysielaní objektívnych informácií“ tešil nový model sluhu oligarchov Smer-SD :

„Strana Petra Pellegríniho je druhou najsilnejšou politickou stranou“.

Najlepším predavačom je taký, ktorý dokáže predať to, čo nemá tomu, kto to nepotrebuje“. Čítam vtip vo „Veľkej knihe židovských anekdot“.

Petr Keller, nový vlastník televízie v rámci povestných hereckých ďakovačiek po skvelej komédií hercov“, tvrdí, že „neovplyvňuje vysielaním politiku Slovenska“. Tiež patrím k fanúšikom suchého anglického humoru, no ten český sa mu nevenuje.

Peter Pellegríni na Nový rok 2019 mal novoročný prejav, ktorým zmiernil utrpenie Fica z porážky a sna o prezidentovi, aby si sadol na „Berlínsky múr“ postavený medzi občanmi po vražde mladého novinára a mladej ženy.

Spoločnosť je rozdelená, vinšuje na nový rok Pellegríni, čo vypovedá o zlej pamäti voličov Smer-SD, ktorí zabudli, ako on, podpredseda Smer-SD bol v prvom rade nasrdených občanov na protestoch za Slušné Slovensko. Rovnako, ako politici Francúzska, keď boli zavraždení novinári humoristického časopisu.

Ako protestoval pri zrušení posledného protestu, ktorým by verejnosť zmietla z povrchu zemského stranu Smer-SD a s ním aj Pellegrínihu poverenie nahradiť Fica a otvorila brány spravodlivosti i vráta väzníc.

Varuje, že „deštrukcia dôvery v štát nemá víťazov“ !

Búrajme múry, volám s Pellegrínim aj ja.

Zatiaľ, čo mi s hŕstkou „nespokojných občanom“ budeme búrať, Robert Fico by mohol čas nudy Pellegríniho využiť na školenie.

Modelom predsedu Smer-SD – „S prstom v nose nájdeme tie peniaze“ ! Lebo, keď je podľa slabého imitátor Mečiara s Pasienkov, „páchaná veľká škoda na ekonomike“ vládou Matoviča, treba konať.

Tie „pseudotelesá“, ktoré sú súčasťou krízového štábu pri pandémií páni Krčméry či Mistrík, ako ich prácu dehonestuje Pellegríni, na rozdiel od vlády Smer-SD zachránili mnoho životov. Vy počas dvanástich rokov ste poslali predčasne na druhý svet z titulu nedostupnosti zdravotnej starostlivosti 68 tisíc ľudí.

Takže na začiatok „ s prstom v nose“ vracajte nakradnuté desiatky miliárd.

Keď to skončíte, odhadujem za 60 minút, lebo Fico má zoznam, kam zmizli naše peniaze, môžete otvoriť obchod v Markíze. Obchod so snami.

Vydávať potvrdenku, že hlas podobný Ficovi nie je Ficov, ale hlas imitátora , čo zohnal peniazevlastnouhlavou.

Vydávať potvrdenku Trnkovi, že oprávnene nepozná svoj hlas, čo nebráni uplatneniu povestnej dohody medzi Trnkom a Kočnerom – „Peniaze máš uložené u mňa. Vždy keď požiadaš, dostaneš“.

Vydávať certifikát sudkyni Jankovskej, že keď šla na „kočnerovu služobku“ po súdoch Slovenska, aby nadiktovala potreby človeka Mariána K. , si zásadne vyzliekala talár a chodila skromne oblečená, takže nemohla byť verejným činiteľom.

„Sme svedkami rozkladu demokracie“ !, hrmí Pellegríni a ja mu dávam za pravdu.

Obraz „demokracie“ na socialistický spôsob posledných dvanástich rokov, Fica s Pellegrínim, je v ohrození.

Tie ich spoločné istoty pre „našich ľudí“, začínajú príslušníci NAKA budiť skoro ráno.

No, a do času, kedy si prídu aj pre vás, pozvite aj Focus so Slosiarikom, aby medzi „nespokojnými občanmi“, ktorých pozvážate zo Slovenska urobil prieskum verejnej mienky.

Výsledok bude vypovedať o podpore Petra Pellegríniho výrazne nad sto percent. Mám iba jednu prosbu.

Všetko treba stihnúť do trinástej hodiny, aby v relácií „Ma telo“ mohli pripomenúť celému Slovensku, že sa obnovili slávne komunistické tradície o Stachanovských hnutiach a ich výsledkoch práce. Nad 146 percent.

Strapatého vila na Slavíne, skôr gýčové palác 10 miliónov EUR.