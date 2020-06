Boli sme brániť Matoviča .

Odhliadnúc od toho, že sa nadávalo hlavne na Matoviča. Záznam z námestia Slobody som nenašiel. Fakt je, že Matovič nekoná Lučansky, Vážny, Guspan sú na mieste. V januáry Oľano tvrdilo, že má dôkazy na mýtny tender a dnes je ticho.

To isté platí aj o oligarchoch a zbohatlíkoch ako je Bodor, Počiatek, Haščák, Kaliňák. Išlo sa asi s bubnom na zajace, ľudia sa dožadujú len toho, čo sa im nasľubovalo a prečo sme Matoviča volili. Donekonečna sa na korona krízu nedá odvolávať. Ano koronu sme zvládli najlepšie v EÚ ale ostatné veci stoja, mrznú, hnijú.

Mám pocit, že ľudia čo sa dostali do funkcii sa začínajú chovať ako nadľudia, podobne ako Smeráci, keď je pred NRSR tlačovka, ohrada z kovu ako na kravy priestor 30 krat 30 metrov, všade samá ochranka, nie je mi známe že by od čias Mečiara niekto niekoho napadol. A paradoxne Mečiar napadol novinára. Pre mňa je žena čo stráži zachody v prezidentskej záhrade, alebo upratuje v kine rovnako cenná ako kaźdý iný človek. Tu akoby vyrastala kasta nadludí. Skúste vojsť do narodnej rady musíte mať pozvanie a prekontrolujú vás ako zločinca. Pritom Kollar tam ma zamestnaných 5 priateliek, jednu poslankyňu a 4 asistentky, čo robia, ani srnka netuší.

Pravdu povediac všetci sme čakali na zmeny. Otázka je o čo je Lučanský, lepší ako Gašpar, to naozaj máme vyjsť do ulíc, aby si ho trufli odvolať. Pritom ten človek patrí skôr za mreže. Zobrali mu šofera a vraj sláva, úbohosť. Trošková, Fico, Kaliňák, Bodor, Počiatek sú zapletení s drogovou mafiou, únosmi a boja sa ich aj predvolať na policiu?

Juhas je odvolaný a robí pochôdzkara, kauzy o ktorých písal Ján Kuciak sa nevyšetrujú. Nikto sa nad tým nepozastavuje.

Šeliga by Vám mikrofon nedal, prišli sme s našim plagátom s ktorým sme protestovali proti Ficovi a čuduj sa svete nevyvolal pobúrenie, ale nadšenie. Nie je na ňom Matovič ale všetci prokuratori, Fico, Bugár, Kaliňák a ďalší.

Na mieste Matoviča, by som zašiel medzi demonštrujúcich a vypýtal si mikrofón, ale nemôže prečo sa chová ako Fico. No lebo nedokáže odvolať Vážneho, Guspana, Lučanského a aj na ministerstve dopravy sa dejú zvláštne veci. Lebo si to Kollár vydupal a Matovič mu ustupil.

Jediný, kto si dal rady a nevyhováral sa je minister pôdohospodárstva Ján Mičovsky, nevyhovára sa na korona krizu, netára, ale kona bez zbytočného kriku, že bojuje proti korupcii a darí sa mu na rozdiel od ostatných. Kožuch, Kvietik a ďalších 40 ľudí je toho dôkazom. Keď tohto pána počúvam, ľutujem že on nie je premiérom. Nenápadný pán, ale dokáže si poradiť niečo, ako Ladislav Pittner v minulosti. Ostatní len vykrikujú, ako budú bojovať proti korupcii, ale skutok utiekol. Možno Jaro Naď, ale aj tam je problém, že jeho priateĺku si zobral za poradkyňu , alebo hovorkyňu Roman Mikulec a všetci sa tvárime, že je to v poriadku. Marosza na ministerstve dopravy sa Kollarovci zbavili za týźdeň a o mýtnom tendry je odvtedy úplne ticho, po dôkazoch o ktorých mal Matovič tlačovku v januáry, akoby sa zem zľahla.

Naozaj takto sme si to nepredstavovali o referende škoda hovoriť. Skorumpovaná prokuratúra je stále zanesená korupčníkmi a klamármi a sudcovia si so sebou nevedia urobiť poriadok, pretože vedia na seba príliš veľa vecí. Kto chcel s vlkmi žiť musel s nimi viť asi tak.

A SMER na tom ryžuje je v opozícii, sice je to ako keď zlodej kričí, chytte zlodeja, ale vysvetlite to voličom Smeru. Fico len tvrdí veď sa pozrite deje sa to íste, čo nám vyčítali a ešte drzo chránia Jahňiatka a Fico žartuje o tom, že by si ho niekto trúfol zavrieť.

Ano som fanúšik Matoviča ešte stále mu verím, ale keď hrá zle a kope si goly do vlastnej brány nebudem sa tváriť, že je všetko v najlepšom poriadku.

A teraz z ineho súdka to som povedal aj na zhromaždení.

Štatna pomoc za marec VW dostalo 5 milionov ma približne 10 tisíc kmeňových zamestnancov a nerobili od polky marca, čiže sa im refundovala takmer celá mzda. Jedna moja známa má vývarovňu v strede mesta zamestnávala pred koronou ďalšie dve ženy, dostala 70 EURO. Rozdalo sa 50 milionov a dotovali sa hlavne podniky v automobilizme. O tom čo dostali ľudia, čo prišli o prácu škoda hovoriť. Je to v poriadku?

Zdroj vody Šamorín hodnota nevyčísliteľna, keď chcete konkretne číslo od dvoch do sto miliárd EURO a môže zásobiť polku Slovenska 2 a pol milióna ľudí kvalitnou pitnou vodou a developeri veselo stavajú v pásme hygienickej ochrany. Keď to urobia, zdroj vody zničia, alebo obmedzia jeho vydatnosť tak že to sotva pokryje Bratislavký kraj. Lebo pár nenažrancov zarobí pár desiatok milionov. Ostatne tu je môj posledný článok.

Článok o tom čo sa deje so Šamorínskym vodným zdrojom o pár mesiacov bude neskoro. Kliknite po obrázku a otvorí sa Vám článok. (Kovács)

Mediá toto ignorujú, rozčuľujeme sa nad plastami, ovzduším ale naozaj nás nezaujima, že nebudeme máť čo piť, alebo to budeme upravovať za veľmi drahé peniaze.

Protest 5.6. 2020 pred ministerstvom vnútra aj generálnou prokuratúrou plus videá

Pán Čižnár sa drží ako kliešt aj so Šufliarským, Tichým a Ficovou setrou Chabadovou a ďalej kriju svinstvá na GP. Čižnár legalizoval úmyselným zlým podaním neonacistov Kotlebu. Tak sme si zaprotestovali.

Pretože Mikulec nevie odvolať Lučanského, nevie predvolať Troškovu, Fica, Kaliňáka , Bodora a nevyšetrujú sa ani zavažne kauzy, ktoré popisal Jano Kuciak. Ale odvolali Juhása, tak sme mu to boli povedať pred ministerstvom vnútra.

Nadriadení boli zalezaní ako potkani, miesto poslali za nami mladého policajta. Len nám si opísal údaje na viac si netrufli. Nechali sme im telefonné čislo, ale pochybujeme že si trúfnu zavolať. Na budúci týždeň ideme znova. Pán Mikulec ani nadriadení sa neunuvali dole obyčajný občan im smrdí. Pred mesiacom sme im odniesli kopiu tresného podania na Fica, myslite si že zareagovali? Nie.

Volili sme Oľano a keď si policia najde čas na buzerovanie Kalmusa za pomaľovanie busty Biľaka a nenasie si čas na predvolanie Troškovej je to výsmech občanov. Keď promiskuitný ožran platí zo štátných peňazý svoju k**vu a bývá v Kaštieli a ešte si obtiera svoju papuľu o prezidentku a pan pán Mikulec sa tvári že nič nevidí.A ešte podnecuje k štatnemu prevratu.

Neriešia sa kauzy o ktorých písal Janko Kuciak ale rieši sa ako odvolať Lučanskeho šoféra viac sa dozviete vo videu

Pred GP 5.6..2020 za odvolanie Čižnára (Kovács)

Pred ministerstvom vnútra v piatok 5. 6.2020 (Kovács OZ Ľudia dobrej mysle)