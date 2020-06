Keď sa ti nebude chcieť robiť v nedeľu, nebuď farárom.

Zaujímalo by ma, či my, Lenivci pôjdeme do neba, alebo si pre nás prídu. Pýtajú sa lenivci v Zuckerbergovej sieti.

Aj v krajine a jej ľuďoch, v spoločnosti, ktorá z generácie na generáciu prenášala batôštek o svojej pracovitosti a pohostinnosti dovtedy, až skapal pes.

Až do času, kedy sme viac hostili Kremeľ a v pracovitosti sme sa míľovými krokmi priblížili ruskému mužíkovi, čo ho vyniesli k nebeskej bráne, no neotvorili.

Do kostola som chodil tou istou cestou, ako do školy. Len učitelia boli o jednu ďalej , ako farár, čo viedlo k pokušeniu na vyučovaní nečítať Pravdu.

Farár s podobou Husáka, čo by nebolo nič zvláštne, vytváral kázaním v kostole také protikomunistické dusno s tlmeným smiechom veriacich pri kázni, že sa predkovia generála Lorenca rozhodli, že bude „kázať“ u nich. Čo vyvoláva jav nadprirodzený, že poniektorí s marxistickou výbavou už vtedy tušili, že raz sa budú birmovať navzájom.

Farára od tej chvíle už nikto nikdy nevidel, čo ma priviedlo k pokušeniu „poškrabať si“ a uveriť, že aj komunisti vedeli „robiť zázraky“.

Hlavne v dňoch, ktoré akýsi posmešník nazval pracovnými.

Štyri desaťročia sme chodili „do roboty“ bez povinnosti pracovať, potom prišla taká teplá jar, ako v roku 1945, kedy sa podkarpatká rus odtrhla od Československa. Vtedy, v šesťdesiatom ôsmom, z Prahy dorazili dobrovoľná pracovné soboty, ktoré „kontrarevolučné živly“ zneužili na kázne podobné nášmu farárovi.

Ďalšia jar už bolo v „norme“. Povestná pracovitosť požiadala o invalidný dôchodok a pohostinnosť nariekala, že hladných krkov pribúda. V Kremli a aj u našich „turistov“ na tankoch.

Počet „modrých pondelkov“ pribúdal a votrel sa aj do ostatných dní, čo vytváralo dojemnú spolupatričnosť.

Medzi štvorčlánkovými, lebo nás mali pod dohľadom, a nami, lebo sme im dokazovali, že lepšie, ako dohnať kapitalistov, je zatrúbiť a ustupovať.

A odveká pravda Dedov – „Aká škaredá streda, taká jar“ – dovliekla 22 ročnú ruskú zimu.

O sedemnásť rokov potom, čo zima ustúpila už sedemnásteho novembra, krajinu zaplavili potomkovi Judáša. Symbolu korupcie, ich, a symboliky nášho pôstu. S povestnou štyridsiatkou u tých prednovembrových a nám od dedov.

A zrady.

„Od lenivosti hrdzavie rozum“, odkazoval už v osemnástom storočí kňaz z Anglicka.

A mal pravdu.

Nám po novembri ´89 rozum zhrdzavel natoľko, že zhrdzavené zámky vypadli s verajami a pántami, aby červení potomkovia symbolu korupcie a zrady, Judáša Iškariotského, bez prekážok odnášali bohatstvo národa.

Dnes, kedy spoločnosťou by mala lietať jediná téma, kedy a na ako dlho ich pozbiera „deratizačná spravodlivosť“, lebo potkany sa rozmnožili, podsúvajú boľševici a farári z povestnej kolaboranskej Pacem in terris, či v nedeľu sa bude nakupovať, alebo chodiť do kostola.

Zostáva jediné.

Vrátiť sa k modrej, k demokracií, kedy spoločnosť napredovala, odmietnuť „modré pondelky“ garbiarov, čo v ten deň sušili svoje modré plátna a vyniesť ich do „neba“, za brány väzníc, aby pochopili záverečný odkaz života Judáša. Zradcu.

Obesil sa.