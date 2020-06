NAŠI ĽUDIA dostali lacno, pretunelovali a nechali schátrať. Plus video.

Už sa čias Mečiara v BA a okolí dostávali "naši" ľudia, t.j. bývalí komunisti, eštébaci, boľševici, alebo ich detičky, mafiáni v bielych golierikoch, ale aj tí skutoční, od štátu, resp. od mesta,

resp. od mesta, jednotlivých mestských častí veľmi lukratívne budovy (administratívne, internáty, školy, materské školy, jasle, podnikateľské objekty, priemyselné objekty, pozemky, atď.) za symbolickú sumu. Dialo sa to aj počas iných vlád, ale predovšetkým počas vlády SMERu. O tieto budovy sa vôbec sa nestarajú a drvivá väčšina z nich dnes úplne chátra, niektoré aj desiatky rokov. Väčšínou dostali v privatizácii na tieto budovy naší ľudia úver, ktorý často ani nezaplatili a previedli budovy na príbuzných alebo známych.

V zahraničí napríklad v Holandsku jestvuju zákony ak sa niekto nestará o svoj majetok a hýzdi okolie a ohrozuje ľudí, prepadá v prospech štátu, alebo obce. Najvyšší čas zaviesť takýto zákon aj na Slovensku.

Lenže to by naši ľudia prišli napríklad v Bratislave o lukratívne pozemky aj v centre mesta a to predsa náš právny systém a justičná mafia nesmie dopustiť.

Ja osobne by som urobil zákon ak majiteľ neurobí poriadok so svojou nehnuteľnosťou do roka prepadla by v prospech štátu.

Len také perličky v centre mesta Kukurica, bývalé vojenské kasárne, dopravné učilište a spústa ďalších objektov napriklad filmové študiá Koliba, Stupavské kongresové centrum alebo rekreačné stredisko krajskej policie na Borinke a spústa ďalších

Celo Slovensky, keď odhliadneme bývalé družstvá a priemyselné objekty. Tak napríklad Kočnerova Korytnica, kúpeľný dom Machnáč v Trenčianskych Tepliciach, Mečiarove hotely Salvator a Lipa, piešťanský hotel Slovan.

Všetkým takýmto ľuďom treba tie majetky, resp. peniaze, ktoré získali ich opätovným predajom, zabaviť.

O tom ako notárska mafia prepisuje pozemky to je námet na ďalśiu sériu článkov

Chátrajuce a zničené objekty NAŠICH ľudí (Kovács)

Ja by som do tohto smutného zoznamu pridal kedysi skvostný LD (liečebný dom) Machnáč v Trenčianskych Tepliciach. Toto kedysi - za K und K Monarchie, za 1. ČSR a sčasti i po roku 1945 prekvitajúce kúpeľné mesto zhruba pred 20 rokmi dostali do pazúrov Naši ľudia (známe postavy z mafiánskych zoznamov), ktorí pričinením bývalého skorumpovaného primátora Štefana Škultétyho poskupovali všetko, čo sa dalo a výsledkom ich pôsobenia sú chátrajúce architektonické pamiatky, zanedbaný mestský park a úplne zohyzdená kultúrna pamiatka - Kursalon, čiže Kúpeľná dvorana. Porovnajte si stav kedysi a dnes. Darmo, Naši ľudia = totálny nevkus, gýč a pohroma pre architektonické skvosty: niečo nechajú schátrať, niečo úplne zohavia.

Byvalý liečebný dom Machnáť v TT (Antifico a antismer)