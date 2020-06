Rodina učiteľa Buzza si vyznamenaním účty nezaplatí.

Tento pán vyzeral že má dobre zdravie a možno by sa dožil aj 80 a poberal by dôchodok, čo sa s dôchodkom stane? Prepadne v prospech štátu a rodina si pripne in Memórian. Kto platí Zlatici Kušnírovej advokátov, cesty na súdy?

Pred pár dňami písal Marek Vagovič ako Kaliňák a Počiatek dali trestné oznámenie na novinárky za to že si trúfli znova pripomenúť ako kryli so sudcom Dohňanským ich daňové podvody vo výške 70 miliónov EURO, ktoré ostatne opísal už Ján Kuciak.

Odvtedy stihol sudca Dohňaský zabiť človeka neprimeranou nebezpečnou jazdou v BMV, ale samozrejme trestu sa úspešne pomocou skorumpovaných kolegov vyhol.

Kuciakov dom Smeru aj oligarchom nesmierne vadí, lebo je to ako pomník ich drzosti. Kočner je len jeden z vykonávateľov. Normálnemu človeku je jasné že objednávatelia sú oveľa vyššie. Preto Saková a Lučanský urobil z tímu Juhása pochôdzkárov.

Nemám chuť písať, lebo aj tak moje články nedávaju do výberu sme a tak sem píšem menej, nemám rád obmedzovanie a cenzúru, bol som príliš čítaný a asi to vadilo. Komu a prečo odpovedzte si sami.

O učiteľovi Buzzovi a o Kuciakovcoch a Kušnírovcoch viac v mojom nasledujúcom videu.

Video (Kovács)