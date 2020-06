Navštívili sme Fica nikto neotváral, darmo sme zvonili. Video

Sme svedkami zasadania opitých poslancov v parlamente. Miesto toho, aby sa riešili vážne problémy média sú plné toho ako sa Pročko pobil s Bláhom, kto komu čo povedal.

Pozrime sa na to, koľko poberajú títo poslanci plat? No okolo 4000 tisíc a na asistentov majú viac ako 2000, plus kancelária zadarmo, plus funkčné výhody, neviem aké sú ceny v parlamentnom bufete, tam sa bežný smrteľník nedostane? Koľko majú za členstvo a riadenie v jednotlivých komisiách je pre mňa záhada?

Čo takto kompletne zverejniť plat poslancov a ich asistentov po jednotlivých mesiacoch, vážení ste platení z daní občanov, takže by to nemalo byť tajomstvo.

Áno je korona a spústa ľudí prišla o prácu. Takže, keby boli poslanci takí féroví, znížili by si platy minimálne o polovicu. Oháňajú sa tým, že predsa dávajú na nejaký fond pre sociálne slabších, no dobre zverejnite, kto koľko dal.

Neviem si predstaviť, že by niekto prišiel do práce v automobilke opitý a ešte by dostal plat v plnej výške. Poslanci a ich asistenti by nám mali isť vzorom, či v dochádzke, alebo aj v pracovnom nasadení a tak isto aj ich asistenti.

Skutočnosť je, ale iná nefúkajú test na alkohol, nechodia na drogové testy. Fico a Vážny boli opití, ako delo a pokiaľ viem nestalo sa im absolútne nič.

Vážny je aj šéf sociálnej poisťovne, zaujímalo by ma, ako je to s jeho platom a ešte príde natrúbený do parlamentu. Nie je toto náhodou dôvod odvolať ho z postu sociálnej poisťovne?Alebo šéfovia úradov kľudne môžu chľastať a sú nepostihnuteľní a zákonník prace platí len pokladníčky v obchodoch a robotníkov?

To bolo sľubov pred voľbami, aký tu bude poriadok, aký bude boj proti korupcii, ako budú pracovať poslanci. Aké vážne prechmaty urobili Fico, Počiatek, Kaliňák, Vážny a iní. Ako budú potrestaní a braní na zodpovednosť. Zatiaľ si trúfli len na menšie rybky, žralokov sa boja. Nebyť Jána Mičovského a jeho odvahy nasadiť forézny audit, veľa by sa neudialo. Prečo aj ostatní ministri nenasadia tento audit, prečo neprešetrujú, čo urobili ich vedúci pracovníci v predchádzajúcom období. Myslim si, že dobrú prácu odvádza aj Marek Krajči, Jaroslav Naď a Veronika Remišová. Ostatní veľmi zaostávajú, reči veľa, ale skutok akoby utiekol. To čo sa deje na ministerstve vnútra a prokuratúre nemá obdobu. Korupční prokurátori sa vysmievajú občanom do očí.

Navštívili sme Fica nikto neotváral, darmo sme zvonili. (Kovács)

Takže sme si boli pozrieť v sobotu sídlo markíza Fica. Mňa by veľmi zaujímalo kedy sa vyšetrí hmotná zodpovednosť poslanca Fica aj ostatných a ako prišli k majetkom, alebo sa budeme venovať, len tomu kto koho v parlamente priškrtil, kto ukázal Fuckera, kto ako čo povedal?