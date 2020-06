NIEČO O NOVINÁCH SME

Za posledne mesiace som bol naj čítanejší bloger na SME. Ale niekomu z vedenia alebo majiteľov vadil obsah toho, čo píšem, takže ma začali obmedzovať. Niečo podobné urobili Paľovi Vargovi pár dokov nazad a asi aj iným.

Je tragédia čo sa stalo s Ježíkových novín. Hlasná trúba Haščáka, Progresívcov a oligarchov, Šimečku, novinárov chápem z niečoho treba žiť. Blokujte a vyblokujete sa a to veľmi skoro.

Píšu mi tu vraj mi poskytujú priestor pre tvorbu, priemerná mesačná čítanosť je za marec, apríl, máj 400 000 mesačne a to ako blogger. Môžu byť radi že som im sem písal zadarmo. A zvyšoval čítanosť. Keď ma zmažú nech sa páči, žiadne prekvapenie ja nestratím nič, SME stratí ďalších čitateľov. Píše mi sem nejaký Droppa vraj aka je účinnosť mojich trestných podaní podaní. No aká asi keď súdy stále riadia ľudia typu Kajetán Kičura a ešte korupčnejší. Trnka má nahrávky a drží všetkých za gule, takže mu môžu dúchať do zadku, to čo pustil Kočner je slabý odvar, ale aspoň zrušil pospolitosť. Keď Čižnár obhajuje náckov a natlačil svojho syna na súdy aj keď nemal potrebnú prax. Aká môže byť účinnosť mojich podaní? Keď Fico niekoho zakole v priamom prenoste GP povie skutok sa nestal dôkazy nepripúštame. Pán Droppa ja nesmiem diskutovať v SME ešte aj to mi zakázali, smiem to napísať len sem a kedy toto zmažú je len otázka času.

To, čo robila prokuratúra a robia aj súdy na všetkých úrovniach nie je sem tam nejaký excess ako vravela pani prezidentka ale jav všeobecný. Excess je nájsť uplne neskorumpovaného sudcu. Už mám pochybnosti či sa tam taký vôbec nájde.

Mafián Kollár si s prepáčením napchal svoje silikon matracové bejby do parlamentu a ďalšie pochybné živly buď nechal na miestach alebo dosadil. A Matovič aby sa udržal mu to toleruje, tým si zarába na predčasný voľby v roku 2021. Ja som prvý napísal veľký článok o korone aj s tabuľkami mapou a výpočtami a bránil som ho. Prvý so bil za odstavenie automobiliek. Prvý som napísal o 2 metrovom odstupe. Stačí si prejsť moje blogy, samozrejme ak ich nezmažú. Či nájdete tie veci napísané pred tým ako som ich spomenul ja. Ťaźko.

Pred voľbami som písal, že treba voliť Oľano lebo len to sa jasne vyjadruje v boji proti korupcii.Prvý som napísal keď má Oľano najlepšie preferencie aby bol premier Matovič. A už ma to nebaví, chodili sme rok pred prokutúru aj inde na súmračnú, posprejoval som dom Počiatkovi

Matovičova odmena, pretože som napísal že Mikulec je neschopný a na tom trvám. Vyhodil ma zo svojich priateľov a tak isto ma vyblokovali z niektorých webov Oľana , konkretne má zásluhu na tom istý pán Panis.

Janovi Budajovi som ešte koncom marca napísal že treba zachrániť Šamorínsky vodný zdroj a urobiť veľký plán záchrany spodných vôd Žitného ostrova. Vraj sa stretneme po korone odvtedy som mu pisal volal zrazu nemá čas ani odpísať. A developeri veselo stavajú v pásme hygienickej ochrany vodného zdroja.

Pýtal sa ma niekto. Pán Kováč z čoho žijete, prečo to robíte, za koho vlastne bojujete. Ľudia veď Vám tato odporná zlodejská spoločnosť plná pretvárky vyhovuje, alebo aspoň ju tolerujete. Všetci viete ako to má vyzerať, ale keď mate urobiť niečo v prospech občianskej spoločnosti a demokracie ostanete sedieť na zadku a nájdete si milión dôvodov prečo nie. Preto väčšina mladých najšikovnejších ľudí išla za hranice, nebaví ich žiť v tomto hajzly. Kde väčšina ľudí chápe štát ako dojnú kravu.

Nechápem to pretože viem že 90 percent ľudí nekradne už viac krát sa mi stalo, že predavačka ma upozornila zabudli ste si peňaženku na páse ale napriek tomu volia zlodejov a naletia na demagogické klamstva.

Pravdu povediac titulky Sme už len preletím, možno jeden z desiatich článkov sa dá prečítať ostatné je len prebratá vata alebo vychvaľovanie oligarchov.