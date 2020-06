Asociácia Prostitútok Slovenska žiada ďalšie miesta. + Matovič sklamal video.

"Otvoreným listom" požiadala predsedu parlamentu, aby do jeho zoznamov uchádzačiek o "miesta štátnych radkýň" zaradili aj ich Asociáciu.

Citujeme z listu:

Vážený pán predseda, aj my sa chceme podieľať na riadení štátu, vy aj Vaša rodina veľmi dobre poznáte naše kvality, nie raz ste vyskúšali naše služby. Keď kaderník môže byť ministrom školstva. Keď zlodej a opilec môže byť riaditeľ sociálnej poisťovne. Keď naša luxusná top kolegyňa môže mať úrad. O čo sme my horšie? Zriaďte nám pobočku v parlamente a budete všetci spokojní, nebudete to mať ďaleko a poskytneme Vám svoje služby, nemusíte podvádzať a podstupovať riziko odhalenia svojimi manželkami , milenkami. Všetko prebehne diskrétne. My sme tiež sociálne pracovníčky a podobne ako je pán Vážny a Guspan vycvičení na korupciu, sme my vycvičené na sociálne služby.

Je pravda, že sme len okrajovo telesne poznali Diniča, Ondrejčáka alias Piťa a len najstaršie z nás pamätajú Steinhubela a Havašiho. A dnes už málo poznáme vášho bývaleho rodinného priateľa Kočnera, lebo je známe, že už bohužial vaša partia bývalých kamarátov a spolupodnikateľov mu strelila pipika za nejakú starú malichernú záležitosť v ktorej nevyhovel partii a trošku si chcel privyrobiť na úkor kamarátov, takže pán Kočner nemá až takú kondíciu a vitalitu a je na čas v nápravnom zariadení, ale pevne dúfame, že ho z neho dostanete. Je nám zrejmé pán predseda, že pre Vás je ťažké jesť stále to isté obedové menúčko a že potrebujete každý deň niečo nové , vzrušujúce a je to pomerne nákladné a naša asociácia je pripravená aj na pôde parlamentu, alebo na pôde ministerstve práce a sociálnych vecí plnohodnotne poskytovať naše služby. Pán Matovič povedal, že je to Vaša vec a pokiaľ na to ušetrite prostriedky, nič proti tomu nenamieta.

Z televízie (FB)

Veríme že nám vyjdete v ústrety a vopred Vám ďakujeme. Tak ako sa obrátila Maria Magdalena a Petra Krištúfková sa obrátime aj my, dajte nám šancu a uvidíte akí budete spokojní.

Pamätejme na príbeh návratu strateného syna a neodsudzujeme, kým sme všetko nespoznali. Stratený syn bol aj v biblii lepší ako poslušný mumák.

Čo bolo to bolo, terazky ste predsedom NRSR, myslíme na Vás a prajeme Vám všetko najlepšie, aby sa Vám darilo v práci tak dobre ako doteraz.

Nakoniec dnes v nedeľu 21.6.2020 Petra Krištufková. akože sama odstúpila scénar ako za komunistov a moje video k tomu Matovič sa zachoval ako zbabelec. Pani politici zvykajte si občianska spoločnosť začína fungovať pridajte sa k nám do Antifica a AntiSmeru

Prečo musela Krištúfková ustúpiť. Matovič čušal Video OZ ľudia dobrej mysle (Antifico a Antismer)

Studený máj v stodole rad, studený jún v stodole huj (FB)

A voľné pokračovanie predstavujeme v ďalšom článku, lebo Boris sa teší na spoluprácu s Pellegrínim kliknite po obrázku a otvorí sa Vám ale ak chcete ešte si pod obrázko na konci tohto dočítajte reakcie čitateľov a je tam uplne dole aj video.

Pellegríni predstavil jeho poskokov tam, kde Hitler ukazoval milenke krajinu kolaborantov, klikni po obrázku a otvorí sa Ti článok. (FB)

Reakcie čitateľov

Takže, pre osobné kontakty s Kočnerom už padli, či boli zásadne diskreditovaní Jankovská, Urbanová, Glváč, Beňová, Fico, Počiatek, Kollár, Mika, Kaliňák ..., takže nevidím problém, aby padla aj Krištúfková, ktorá si v pohode užívala na jeho jachte. Očakávam, že s nasadením svojho jepičieho života bude za ňu bojovať jej partner Boris Kollár, ale aj súčasný premiér Matovič, ktorý ju nechal odsúhlasiť za splnomocnenkyňu vlády pre čosi. Po personálnych výberoch od Bilecovej až po Krištúfkovú ma tieto „omyly“ súčasnej vládnej koalície absolútne neprekvapujú, lebo idú podľa vopred určenej línie. Ak sa Matovič nespamätá (čo nepredpokladám) ani nezistí, prečo sa ľudia znechutene od neho odvrátia. A pritom nikto z nás nechce návrat Smeru I. ani Smeru II., no zároveň sa nechceme len hrať na zmenu a súhlasiť presne s tým istým, čo robili fico-pelle vlády pred nimi.

Ako sa hovorí, z „hrušky dole“ a Krištúfková musí ísť tam kam patrí (do parlamentu?, teda aj to neviem) ale okamžite. Zdá sa, že kľúčovým problémom, ktorý odhaľuje pravú tvár súčasnej vládnej koalície je ich personálna politika

A ešte bonbóník, ako boli odškodnení ľudia ktorí urobili naozaj mimoriadne veľa.

Video (Kovács)

Inak ľudí, čo robia veci v rozpore s právom, treba potrestať a nerobiť hrubé čiary za ich špinavosťami, ak sa chcete k nám pridať do skupiny Antifico a Antismer kliknite na odkaz je nás ako 5000.

ANTIFICO A ANTISMER