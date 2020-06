Asociácia Prostitútok Slovenska žiada ďalšie miesta.

"Otvoreným listom" požiadala predsedu parlamentu, aby do jeho zoznamov uchádzačiek o "miesta štátnych radkýň" zaradili aj ich Asociáciu.

Citujeme z listu:

Vážený pán predseda, aj my sa chceme podieľať na riadení štátu, vy aj Váša rodina veľmi dobre poznáte naše kvality, nie raz ste vyskúšali naše služby. Keď kaderník môže byť ministrom školstva. Keď zlodej a opilec môže byť riaditeľ sociálnej poisťovne. Keď naša luxusná top kolegyňa môže mať úrad. O čo sme my horšie? Zriaďte nám pobočku v parlamente a budete všetci spokojní, nebudete to mať ďaleko a poskytneme Vám svoje služby, nemusíte podvádzať a podstupovať riziko odhalenia svojími manželkami , milenkami. Všetko prebehne diskrétne. My sme tiež sociálne pracovníčky a podobne ako je pán Vážny a Guspan vycvičení na korupciu, sme my vycvičené na sociálne služby.

Je pravda, že sme len okrajovo telesne poznali Diniča, Ondrejčáka alias Piťa a len najstaršie z nás pamätajú Steinhubela a Havašiho. A dnes už málo poznáme vášho bývaleho rodinného priateľa Kočnera, lebo je známe, že už bohužial vaša partia bývalých kamarátov a spolupodnikateľov mu strelila pipika za nejakú starú malichernú záležitosť v ktorej nevyhovel partii a trošku si chcel privyrobiť na úkor kamarátov, takže pán Kočner nemá až takú kondíciu a vitalitu a je na čas v nápravnom zariadení, ale pevne dúfame, že ho z neho dostanete. Je nám zrejmé pán predseda, že pre Vás je ťažké jesť stále to isté obedové menúčko a že potrebujete každý deň niečo nové , vzrušujúce a je to pomerne nákladné a naša asociácia je pripravená aj na pôde parlamentu, alebo na pôde ministerstve práce a sociálnych vecí plnohodnotne poskytovať naše služby. Pán Matovič povedal, že je to Vaša vec a pokiaľ na to ušetrite prostriedky, nič proti tomu nenamieta.

Z televízie (FB)

Veríme že nám vyjdete v ústrety a vopred Vám ďakujeme. Tak ako sa obrátila Maria Magdalena a Petra Krištúfková sa obrátime aj my, dajte nám šancu a uvidíte akí budete spokojní.

Pamätejme na príbeh návratu strateného syna a neodsudzujeme, kým sme všetko nespoznali. Stratený syn bol aj v biblii lepší ako poslušný mumák.

Čo bolo to bolo, terazky ste predsedom NRSR, myslíme na Vás a prajeme Vám všetko najlepšie, aby sa Vám darilo v práci tak dobre ako doteraz.