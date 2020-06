Slovenská šlachta na 6 týždňovej luxusnej poľovačke v emirátoch vládnym špeciálom + VIDEA

+ VIDEÁ. Vraj Čižnár, Trnka, Kováčik, Harabín. Mamojka, Manzák, Šabík, Jahňátek, Kočner, Para a ďalší si boli na pánskej jazde 6 týždňov zapoľovať v Emirátoch. Chceli sme to nahlásiť na ministerstve vnútra , ich to nezaujíma.

Máme to nahlásiť vraj ,ako trestné oznámenie na nejakom obvodnom oddelení, alebo to máme nahlásiť na GP Čižnárovi. Oni nemajú čas, ich to nezaujíma ani Kyselicu ani Mikulca. Tak sme to dali na papier prišla to prevziať slečna, ako cez kopír robená s Kollárovími asistentkami.

Zhruba polovicu obsadenia pánskej jazdy máme. Takže, ako to prebiehalo. Na Majského chate pri Obiciach sa pred rokom 2000 stretávala celá politická smotanka. Boris Kollár tam chodil ako šofér Steinhubela, Diničovcov, častým hosťom tam bol aj Kočner. Majskeho žena Diana jeho deti syn a dcéra a tam si zrejme dohadovali, čo sa kde bude diať. Bolo to aj v obdobiach Duckého vraždy a vraždy advokáta Vaľka. Ťažko povedať, aké dohody tu vznikali a čo sa tu všetko upieklo. Niečo už máme zmapované a postupne budeme informovať o tom širokú verejnosť. O čo tu ide v podstate.

Nuž o to, že títo ľudia nám vládnu doteraz a vzájomne si kryjú chrbty. Objavovali sa tu vraj aj ľudia, ako je Ondrejčák, Počiatek, Migaš, Malchárek. Ešte Majskeho ochranka nejaký pán Fidesz a Gerek, ak nie sú niektoré mená presné, upresníme ich.

Samozrejme na nejaké obvodné oddelenie polície nepôjdeme pokiaľ Mikulec, drží na polícii generála Kaliňáka Lučanského. Tak isto nepôjdeme nahlasovať Čižnárovi a Kováčikovi, že boli na poľovačke v Emirátoch.

Takže, ako sa udiala poľovačka. V júni 2000 sa partia zišla na Majského strelnici pri Obiciach a veselila sa na jeho chate, vznikol super nápad pánska poľovačka novodobej šľachty v Arabských Emirátoch, vidíme že s Emirátmi máme dlhodobo dobré vzťahy nielen za Kaliňáka a Počiatka. Mimochodom aj Počiatek sa tam objavil aj s Lexovcami.

Takže streľbu na antilopy alebo iné exotické zvieratá si boli nacvičiť Čižnár, Trnka, Počiatek, Mamojka, Harabín, Šabík dnešná sudcovská mafia. Potom tu strieľali ľudia ako Kanis, Kočner, otec Majský, syn Majský, Gerek, Fides asi aj Haščák, Jahňátek samozrejme nemohol chýbať ostrostrelec Gašparovič, advokát Kočnera Para.

Celý zoznam by sa dalo zistiť tak, že by ho prezradila vládna letka ministerstva vnútra, kto presne odletel do SAE v júli 2000. Lietadlo bolo vraj plné jedna sa o 27 ľudí doplnení boli ďalšími politikmi a oligarchami.

Keďže sme nepochodili na ministerstve vnútra, navštívili sme aj úrad vlády, je tam asi 8 ochrankárov, len na vrátnici neviem akému nebezpečenstvu naša vláda čelí. Stretli sme aj pani Remišovú aj tej sme to povedali, ta nás odkázala na príslušných ľudí. Dovolali sme sa nejakému pánovi Hrochovi, ten tam pôsobil aj za Fica a ten nás vypoklonkoval tak, že od slúchadla telefónu pri vrátnici sme sa ďalej nedostali. Och jem z tanierov troch, asi taký je výsledok.

Pripájame videá

23.6.2020

Ministerstvo vnutra

Poľovačka v Arabských Emirátoch (OZ ľudia dobrej mysle)

A niečo zo včera pred tým ako sme si naivne mysleli že ministerstvo má záujem

Ďalšie údaje z Majského chaty (OZ ľudia dobrej mysle)

Zdroj samozrejme neprezradíme a postupne napíšeme čo sa dialo na chate súdruha Marhuľu, pardón pána Majského myslím, že pár ľuďom sa pretočia bulvy.

Ak sa niekto nazdáva že Babiš vidá Majského na stíhanie na Slovensko tak zabudnite aj Babiš je súčasťou tejto mafie. Majský je takmer nesvojprávny a mohol by sa prekecnúť.