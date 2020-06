Všetkým zločincom

No a teraz, za Matoviča, treba pomôcť všetkým zo zločineckej skupiny Fica na druhý breh. Aby neprišli o obrovské príjmy, o prácu o „česť“.

Tak, ako to urobila časť vedenie KC VPN prvého marca 1990 s komunistom Anakondou Rudolfom Schusterom a jeho populáciou Hadov.

Občania si na skromnosť zvykli a zvyk, ktorý má úspech u verejnosti, netreba kántriť.

Za Husáka pracovník zahraničného obchodu, napríklad agent štb Bureš a komunista a dnes predseda českej vlády, priniesol manželke z kapitalistického nemravného západu darček.

Vibrátor.

Manželka užívala, aby neskôr Robertka za odplatu požičiavala ženám, ktoré navštevovali jej kaderníctvo. Závistlivé ženy ju udali.

O nás, Slovákoch sa hovorí, že sme závistliví. Blud.

Kto iní, ako my by dokázal preniesť košickú Anakondu na druhý breh, ponovembrový a dopriať mu luxusnú starobu bez toho, aby jeho zločinom vystavil certifikát Sudca.

Spolu s jeho rodinou červených Hadov.

Aké spoločenstvo by najhlúpejšiemu komunistovi Slovenska, RSDr. Migašovi, pre mladšie ročníky - doktor vedeckého komunizmu - preložené - "doktor" najväčšieho podvodu v dejinách umožnil, aby súdruh Migaš prežil po boľševikovi aj 30 rokov "demokracie" na boľševický spôsob. Tiež v zaopatrení našich daní, v sociálnej sieti s názvom štát.

Ktorý štát s jeho ľuďmi dokázal svoj humanizmus, že k zločincom z KSČ priradil aj most pre Mafiu.

Aby tiež, prostredníctvom Borisa Kollára, mohla vykrikovať o „cti“ spolu s Rudolfom Schusterom. A čerpať bohatstvo štátnej pokladnice.

Otec národa (FB)

Kto iný, ako my, by nedoprial skromný darček potomkom eštebákov vyviesť 320 miliónov eur zo zdravotníctva do daňových rajov.

„Nepokazme si to“ !

Pandémia, ktorá tu straší viac ako 30 rokov po prvých štyridsiatich, nemá krízový štáb, nemá vystrašených občanov zo smrti ich zbraňou ideológie, má iba jediné.

Chuť zájsť do kaderníctva z doby kolaboranta Husáka a požičať si Robertka z nemravného západu.

A potom, po orgazme, napísať anonýmne udanie.

Na tých, ktorým sa to svinstvo Svíň chovaných od februára 1948 podnes, nepáči.