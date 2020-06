„Drž nakrátko tu Sviňu“ !

Napísal Rudolf Strechaj, predseda Slovenskej národnej rady prokurátorovi a sudcovi v päťdesiatych rokoch, kedy komunisti vešali aj komunistov.

Rovnako, ako po šesťdesiatich rokoch, za vlády Roberta Fica a jeho poskoka Pellegríniho, písal Marián Kočner prokurátorovi Trnkovi či sudkyni Jankovskej.

Diagnóza jednej z oblúd komunistického režimu do detailu analyzovaná v románe Ladislava Mňačka – „Ako chutí moc“.

Predsedom slovenského parlamentu bol iba 25 mesiacov, zomrel na urémiu, čo ÚV KSČ považovalo za dehonestáciu a tak lekár napísal do správy, zomrel na leukémiu.

Podobným spôsobom, ako obhliadajúci koroner po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice v roku 2018.

Za vojny bol členom bol členom Hlinkovej gardy a HSĽS.

„Problém je uzavretý“, zhodnotili na ÚV KSČ, túto drobnosť v životopise Rudolfa Strechaja.

Ladislav Mňačko v románe vykreslil podiel komunistov na boji s fašistami jednoduchou vetou : „Veď oni je...bú“.

Dejiny sexuality ÚV KSČ sa pravidelne opakujú.

Koncom Novembra ´89 sa pýta iný člen ÚV KSS, o štyri mesiace na to predseda SNR Rudolf Schuster vo „svojej“ knihe Ultimátum :

„Čo by tomu povedali moje deti...prijatím vysokej funkcie, do ktorej by ma dosadila skompromitovaná strana, to by som im skomplikoval život“.

Pozrel som si zoznam členov Správnej rady Stredoeurópskej vysokej školy a čo tam nevidím. Členkou je neter funkcionára ÚV KSS, komunistu Schustera.

Ráno čítam status vysokoškolského pedagóga z Košíc :

„Vieme, kto písal dizertačnú prácu Rudolfovi Schusterovi“.

Čriepka z rozhovoru s agentom štátnej bezpečnosti v Košiciach, september 2017 : „Viem, kto píše Rudolfovi Schusterovi „jeho“ knihy“.

Dnes, po viac ako polstoročí po komunistovi Rudolfovi Strechjovi, predsedovi SNR, po viac ako tridsiatich rokoch po komunistovi a predsedovi SNR, Rudolfovi Schusterovi, sa dejiny zopakovali tretíkrát.

To už je aj na povestného Biblického Kohúta veľa.

Boris Kollár (FB)

Boris, lebo tak si žiada predseda Národnej rady, dejiny podvodníkov Slovenska , o ktorých píšem, používajú tú istú formulku :

„Všetko sa udialo podľa zákona“ !

No a tak iba pointa, tiež chudobného človeka, ktorý tiež vzišiel z núdze na svet, no v nej bolo čosi navyše. Česť.

V máji roku 1995 si ma posadili dvaja „právnici“ od Mečiara a Poora. Vyložili listiny, ďobli prstom a povedali – Podpíš !

Vzdanie sa svojej firmy a na otázku, aby mi prezradili dôvod, prečo, otvorili dva kufríky a ukázali na pištole.

Aj tu sa udialo „všetko podľa zákona“, lebo harabínovskú súdnictvo slúžilo z plných pľúc.

Takže, familiárne, Boris, zatiaľ čo si sa ty opíjal s Mafiou na Kube, zatiaľ čo si na Donovaloch splietal svoje motúziky „úspešných firiem“ u človeka, ktorý údajne zosnoval vraždu novinára a jeho snúbenice, iným boli odnímané plody ich práce a tvorivosti.

Ponaučenie, Boris, kým rodina predsedu parlamentu, rodina Rudolfa Schustera už nevzdychá pri svojich dvoch deťoch nad skompromitovaným otcom iba nad neterou z tvojej školy, u teba je to zložitejšie.

Slovami Schustera – „Čo by tomu povedali deti, dve, veď by som im skomplikoval život“ – tvoja úloha je sizyfovská.

Nie, nejde o tvojich 11 detí, ktorým raz budeš vysvetľovať, alebo aj nie.

Tak, ako k Novomeskému a Husákovi vtedy tak aj dnes prichádza čas Rudolfa Strechaja v odchádzajúcom čase prokurátorov a sudcov, kedy už nebude mať kto napísať vetu z úvodu adresovanú slovenskej socialistickej spravodlivosti :

„Drž nakrátko tu Sviňu“ !

Ale aj čas diagnózy s názvom – Ako chutí moc – aj s tou vetou od Mňačka. Trochu zmenenou, v podaní voliča.

„Veď on s nami vy...je...ba...l“ !