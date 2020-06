Ako zožral Černákov tiger u Majského, Tibora Líšku bieleho koňa Mariana Kočnera. +VIDEO

Takže pán Mikulec znova suplujem prácu polície. Miesto Gašpara máte Lučanského. A nerobíte nič,tá sekretárka čo nám prebrala podanie sa podobala Kollárovým priateľkám. Vekom vzhľadom všetkým, mate dobry vkus, ale nie na odbornosť.

Na Majského haciende je rok 2000 blízko Obíc je lovecká miestnosť v nej sú vypchaté antilopy a opica a iné zvieratá je tu aj živý papagáj. Vedľa haciendy je klietka pre tigra, zviera je obrovské má okolo 350 kíl má svoj stôl, rozmery klietky sú okolo 12 krát 4 metre. Tigra zariadil Rusko a doniesol ho od Černáka, keď ho zatkli. Fidesz Majskeho ochrankár poznamenal Rusko nám od*ebal pol milióna a ešte nám pri*ebe tigra. Len. čo nám pridáva starosti.

Hacienda Majského (FB)

Je poobede neskorý september alebo začiatok októbra 2000 prichádza predĺžený džíp s čiernymi sklami na salaš od parkuju ho naproti terase a zatiahnu ho do kopca. Vystupia z neho starosta Dora, Majský, jeho ochrankár Fidesz, Čongrády , Gašpar, títo dvaja majú roláky a Kočnerov priateľ Agh a sadnú si na terasu. Sú vyčačkaní a dobre oblečení a o niečom debatujú. V tú dobu má už pod palcom NAKU Lexa a políciu kontroluje Bodor.

Majský a spol. (FB)

Zrazu z džípu vystúpi človek, blondiak veľmi zvláštny má vysoké čelo výška okolo 180 cm je chudý má slamené neupravené vlasy a rolák zapásaný do rifiel celkom pôsobí ako sedliak, človek čo sa zrejme živý fyzickou prácou .Majský si to všimne prvý. Ako ste ho zaistili veď Vám vyšiel. K*rva veď Vám vyšiel. Bol to Tibor Líška Kočnerov biely kôň. Agh aj Gašpar, Fidesz okamžite vyskočia. Majský poznamená nerobte paniku Fidesz mu uvolní opasok, aby mohol na latrínu. Keď uspokojí svoju potrebu odvezú ho nazad do auta a odídu k haciende ta je od salaša asi 800 metrov.

Poľovnícka miestnosť (FB)

Na druhý deň je v klietke tigra niečo, ako nie biela kost a okrúhle ako lebka zablatene, alebo mensia derava deformovaná lopta a vlhká škvrna, až človeku prechádzajú zimomriavky po tele. V miestnosti vedľa klietky, kde boli antikorove stoly bola to miestnosť na porcovanie diviny s mraziakmi a tam vo vreci bola krvavá košeľa, rolák a rifle podobné, ako mal deň pred tým Tibor Líška od toho dňa je nezvestný. Človek sa na to nemôže ani dívať naskakujú mu zimomriavky na tele.

Treba podotknúť, že je do toho zapletený policajný prezident Gašpar. Na túto chalupu v tú dobu často chodia Kollár aj Kočner.

Ešte k Majskému má tri deti z prvého manželstva synov Jozefa, Erika a dcéru Evu, z druheho manželstva má syna Juraja s jednou pani lekárkou ktorej zriadil ambulanciu. Častou návštevníčkou na chate vraj bola aj pani Belohorcová o ktorej Majský tvrdil že s ňou nič nemá, ale pravdepodobne ju používali ako volavku, podobne ako Kočner.

Čo sa týka haciendy prepísal ju Majský na syna Erika.

Kočner bol likvidátorom mocných.

Kto pustil Majského. Kto mu dovolil prepísať majetok na deti? (FB)

Kočner bol na Slovensku obvinený aj pre iný podvod na Technopole.

Chcel ukrátiť Technopol o viac ako 120 miliónov korún. Jeho spoločnosť Protrend mala sprostredkovať Technopolu predaj oblečenia z Číny a Indie priamo do obchodov na Slovensku.

Predajne zaplatili faktúry Kočnerovmu Protrendu, a ten mal peniaze ďalej posunúť Technopolu. To sa však podľa obžaloby nikdy nestalo. Kočner mal predstierať platobnú neschopnosť a začať vyberať peniaze zo svojej spoločnosti v hotovosti. Následne vykrvácanú firmu previedol na Tibora Lišku, ktorý zmizol.