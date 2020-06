Ako Rusko,Majský,Kočner a iní vytunelovali Markízu. Prečo musel zomrieť Ernest Valko?

Píše sa rok 2000, Rusko a Kočner vohnali Markízu do krachu, doslova ju vytunelovali. Ernest Valko zadržal Ruskovi dve zmenky, Sedia na Majského chalupe. Je tu aj Kočner, Majský, Rusko a iní.

Valko im oznámil. Rusko bol za mnou dva krát a je to uzavreté a definitívne. Dlžník nemôže splácať svoj dlh zmenkami, keď sám nemá čím platiť a nemá majetok.

Dodnes nevieme kto ho dal zabiť. (FB)

Ale, ako vidím, že všetci toho máte dosť a ako vidím ste kamaráti. Tak sa mu na to zložte, Kočner zachmúrene mlčí. Potom padne reč aj o Gabčíkove. Valko povie Gabčíkovo som riešil a je to v prospech štátu.

Možno sa dočkáme že ich raz dostihne spravodlivosť (FB)

Keď Ernest Vaľko odíde Kočner povie. Teraz je frajer, ale uvidíme najprv ho skompromitujeme a ak to nepôjde zlikvidujeme ho.

A ešte dodá musíme niečo vymyslieť aby sme mali nejakú tu korunu aj z toho Gabčíkova.

Čo sa udialo ďalej nevieme, respektíve vieme všetky indície nasvedčujú tomu, Majský je v roku 2002 zatknutý v roku 2004 pustený. Kto vybaví prepustenie Majského u Trnku no pravdepodobne Kočner s pravdepodobnosťou rovnajúcej sa istote. Samozrejme Majský nelieta len v zmenkách Markíza, ale hlavne v BMG horizont a Duckého zmenkách

Inak objavil sa tu aj Paľo Rypal na Majského chate inkognito v roku ešte v roku 1999. Pozdravil sa Dobrý deň môžem ďalej. Samozrejme môžete, lebo tu sa naši ľudia nezdravia. Všetko potrebné sa dozvedel, povedal že sa ešte zastaví, ale už sa nezastavil nikdy.

A zopakujeme si častých návštevníkov haciendy pána Majského, Kollár, Kočner, Čongrady, Migaš, Kanis, Rusko dokonca tu bol aj mladý Žiga a Danko robil tiež pre Majského zmluvy pravdepodobne ohľadom ťažby dreva.

Inak objavila sa tu aj mladá Zsuszová, vtedy bola ešte naozaj kočka. Kočner povedal je mladá a z chudobnej rodiny. tak som ju zobral pod svoje krídla a veľmi pekne píše a vie napodobňovať aj podpisy. Takže nie je pravda, že ju Kollár spoznal až teraz, vedel o nej minimálne už od roku 2000.

Samozrejme tu bol aj Haščák, obrovské peniaze sa vytiahli z Duckého zmeniek, ktoré falšovali ich, ale o tom napíšem nabudúce. Samozrejme tu nechýbali Trnka, Čižnár, Harabin, Vaněk, Kanis, Migaš. A návštevníkom bol aj Fedor Flašík.

Ešte perlička v auguste v roku 2000, keď sa uskutočnila poľovačka, ktorú sme už opísali ale vrátime sa k nej, Rusko nešiel z partiou ostal v Majskeho starej hájovni a z dola z Obíc si priviezol zvláštnu návštevu mladú právničku Jankovskú.

Pravdepodobne aj na Majského chalupe boli položené aj základy vznikajúceho Smeru a možno sa to už dohadovalo v priebehu poľovačky aj na nej. Problém je v tom že vidíme že v tom lietala obrovská časť politikov a takmer celá špička súdnictva. Dodnes si kryjú chrbty a hrajú sa na nepostihnuteľných.

Zaujímave bude či Babiš pustí Majského a či si naši sudcovia trúfnu vypočuvať ho ohľadne týchto vecí.

A zaujímavé bude aj či sa niekto odváži siahnuť na Majského majetky dnes už prepísané na jeho synov a dcéru.

Minister Ján Budaj hodnotil svojich prvých 100 dní. Zbytočná otázka po 31 rokoch od Novembra ´89 : "Ako by sa bolo vyvíjalo Slovensko, ak by Ján Budaj nebol vystriedaný v čele KC VPN tým, ktorý uviedol do života tragickú vetu :

"Bez komunistov to nejde" ! Bolo mi odpovedané, že už je to otázka zbytočná. Dobre.

V roku 2050 položím druhú "zbytočnú otázku" :Ako by sa bolo vyvíjalo Slovensko, ak by ľudia nedopustili, aby po devastačnej moci Fica s Pellegrínim sa k moci nedostala aj plodná a rodiaca Mafia" ?

a ja dodávam

Ak si to neuvedomujeme možno nám vyrastá nový Majský v podode SME mafianska rodina

A čerešnička na torte

Žiadame políciu, aby okamžite odobrala právo prednostnej jazdy a používania majáku synovi Jozefa Majského

Neviem, načo Matovičová vláda čaká a ako chce bojovať proti korupcii?

Pretože necháva šéfov oddelení na úradoch a ministerstvách dosadených bývalou koalíciou.

Dúfa, že mu ľudia budú nahlasovať korupciu na vlastných vedúcich, čo ich tam nechal už 3 mesiace po voľbách. Asi neuvažuje?

Akoby Oľano absolútne nemalo schopný ĺudský a odborný potenciál na obsadenie dôležitých postov, áno chce lenže chcieť nestačí.