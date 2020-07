Pomaľoval som Dankov stĺp, že sú plagiátori s Kollárom a Krištúfkovou, zatkli ma + Video

V utorok večer. Kedy konečne u nás začne platiť zákon. Nastriekal som, že Danko, Kollár a Krištúfková sú plagiátori. Lebo Kollár klame a podvádza a nemá čo v politike hľadať, jeho miesto je niekde vedľa vedľa mediátora jeho rodiny

a tým je Kočner.

Kollár klame a ostatní sa tvária že sa nič nedeje, dokonca ho kryjú. A na normálne upozornenia nereaguju. (FB)

Tu nejde len o diplomovku, tu ide o to že tento človek vnáša do politiky podvod a klamstvo rovnako ako Fico, preto sa nezbavil Vážneho ani Guspana a zrejme nejaké písomné petície a podania na Kočnerovu prokuratúru nepomôžu sú na to hluchý slepý. Kočnerovi a Ficovi prokuratori nie sú zárukou spravodlivosti ale sú zarukou ochrany mafie.

Vypočúvali ma do rána a chceli mi našiť terorizmus a nútili ma to podpísať, fotili ma spredu z boku, brali odtlačky prstov, odobrali mi osobné veci, akoby som bol zločinec. Musel som odovzdať všetko čo mám vo vreckách. Je proti mne vedené trestné stíhanie a teraz sa budú snažiť zo mňa vyrobiť zločinca.

Priateľku ktorá ma natáčala chceli tiež vziať do cely a vzali jej veci pre hrabali celú kabelku, pritom ona ma len natáčala. Až potom keď som ich upozornil , že ona nič neurobila ju vitiahliu z cely ale aj tak ju držali na výsluchoch do druhej ráno.

Za svoj čin sa nehanbím a neľutujem ho. Pretože tí čo mali konať obhajovali Kollára a spol. miesto toho aby ho potrestali a vyvodili dôsledky.

Budova právnickej fakulty UK (FB)

Odkaz od študentov

ZBAĽTE SA A VYPADNITE

Na streche budovy Univerzity Komenského v Bratislave sa dnes symbolicky objavil dym, ktorý sa používa ako signál v prípade ohrozenia. V ohrození je totiž samotná česť a dôstojnosť akademickej pôdy.

Niektorí ľudia majú plné ústa boja proti zlodejom, rečí o slušnosti, tradíciach a snoch o lepšej krajine. No využijú každú príležitosť, pri ktorej môžu podvádzať a klamať. Ženie ich k tomu chuť peňazí a vôla k moci. Podvádzanie je ich celoživotným modom operandi. Nemajú žiadnu česť, žiaden rešpekt voči akademickej pôde, z ktorej svojimi výrokmi a konaním urobili kolotočársku zábavu. Titul pre nich neznamená nič iné než rýchlovýťah za peniazmi a falošným uznaním. Nevedia čo to znamená tvoriť, objavovať a meniť svet. Pojmy ako cnosť, etika či sebareflexia sú im úplne cudzie. Nie, oni nechcú meniť spoločnosť, chcú len moc pre samotnú moc.

Sú rovnakí grázli, ako tí, voči ktorým sa rétoricky vymedzujú. Namiesto toho, aby sa priznali, ospravedlnili a v hanbe odišli, pokračujú ďalej vo svojich výhovorkách a klamstvách. Ako malé päťročné deti, ktoré rodičia prichytili pri krádeži cukríkov. Ale toto nie sú cukríky. Je to zlodejina a krádež. A alibisticky ich pri tom kryje sám predseda vlády, ktorý má na rováši obdobné podozrenie. Robia z nás hlupákov a veria, že im to zase raz prejde. Ale my už toho máme naozaj akurát tak dosť. Tentokrát im to nedovolíme. My totiž nezabúdame a neodpúšťame. A budeme sa im stavať dovtedy, dokým neodídu.

Vy, všetci podvodníci, mafiáni, náckovia a plagiátori. Zbaľte sa a vypadnite!

Už tento piatok sa stretneme o 18:00 na Námestí SNP na proteste, na ktorom vyzveme plagiátorov k odchodu z funkcií a politiky. Príďte aj vy.

/Happening na streche budovy školy bol iniciovaný neformálnou skupinou študentov a študentiek viacerých katedier Univerzity Komenského v Bratislave. Vedenie univerzity o ňom nemalo žiadnu vedomosť a nemusí sa stotožňovať ani s vyššie uvedeným prehlásením/