Otvorený list predsedovi NR SR "neváženému magistrovi" Borisovi

Nevážený pán "magister" Kašleme Vám na to, že ste najpopulárnejší slovenský inseminátor, kašleme aj na Vašu...ehmmm...mafiánsku minulosť.

Na čo nekašleme, to sú Vaše predvolebné sľuby, ako čo že chcete robiť pre ľudí. Kúpili ste si titul v dobrej viere??? To rozprávajte tým, ktorí seno žerú. A už začínate aj vydierať...mafiánske praktiky, nič nového pod slnkom...Stačilo málo, zvolať tlačovku, vyhovoriť sa nejako a vzdať sa funkcie... To by urobil politik, ktorému na Slovensku záleží ?.. Vy ste zvolili opak - vydieranie...

Pýtame sa prečo??? Zachutila Vám moc??? Myslíme si, že po tom, čo ste predviedol, by si o Vás slušný bežný človek, ani bicykel neoprel... Pre mňa ste, pán "magister" obyčajný k**ot, veľmi, veľmi mierne povedané. Tak sa vys*rte na politiku a robte deti, to je asi to jediné, čo viete!!!

Howgh

Toľko z listu.

A dodatok odo mňa

Keď nebudete predsedom parlamentu vraj odídete z celej koalície. Chudáčik Vážny asi nevedel, že Kočner si lustruje svojich nepriateľov, alebo ľudí, ktorých sa snažil znemožniť v databaze sociálnej poisťovne podobne ako na polícii.

Poslanci Vám chodia ožratí do parlamentu a bijú sa tam. V parlamentnom bufete sa predáva alkohol a vy poviete že tam mate slušných ľudí a preto schvaľovať etický kódex poslanca v tomto volebnom období nebudete..

Strkáte nos do toho či sa bude alebo nebude rúbať na Muránskej planine. Nie netreba rúbať a vyvážať drevo Žigom, ale treba dosadiť stromky. A z dreva treba vyrábať nábytok tu na Slovensku.

Poslanci boli zvolení do parlamentu to rešpektujeme, ale vy ste im napchal svoje 4 milenky ako asistentky s platom 2950 eur mesačne. Koľko ďalších mileniek ste napchali na svoje ministerstvá nevedno. Láskavo to zverejnite aj ich pracovné náplne a napíšte akú majú kvalifikáciu.

A kopec ďalších vecí o ktorých zaryto mlčíte, lebo odpovedať na ne normálnym spôsobom je nemožné.