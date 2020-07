Zabudnutý príbeh z východného Slovenska

Tento príbeh sa ťahá od druhej svetovej vojny. Je z východu obce Žalobín a dokumentuje, ako si notári, sudcovia, štátni úradníci robia, čo chcú. A vyhráva ten čo má širšie ramená a viac známosti, alebo peňazí.

Tento príbeh sa začal dávno takmer pred 20 rokmi, ale týchto príbehov je na Slovensku neúrekom. A ťahá sa do čias od druhej svetovej vojny.

Najprv bola postavená stodola bez povolenia, ktorá zasahovala do pozemku pani Mgr. Márie Mačingovej.

Potom bol susedmi postavený plot a na základe aj tohto plotu nezákonné prepísaná časť pozemku o výmere 58 metrov štvorcových na susedu pani Kvetoslavu Háľkovú rodenú Fečkovičovú.

To samozrejme nechcela pani Mačingová dovoliť , že sa prepísala nezákonne časť pozemku na susedu a dala si zhotoviť v roku 2003 geometrický plán so znaleckým posudkom a podložila ho faktami, že pozemok jej patrí a že zabratá časť pozemku jej bola odobratá neoprávnene.

Spor sa vyostril potom, čo si Mačingovci chceli zaviesť plyn poza dom na svojom pozemku zabratým susedmi a skončilo to tým, že sused na zabratom pozemku nedovolil zaviesť Mačingovcom zemný plyn cez ich vlastný pozemok. A zemný plyn si museli natiahnuť Mačingovci cez dom, čo je značne nepríjemné aj po estetickej stránke.

Sused si postavil dokonca garáž bez dodržania stavebno právnych predpisov.

Geometrický plán (Ing.Kolesár)

Zaber z google (Google)

Nastala séria súdnych sporov. V nich bol pozemok prisúdený pani Háľkovej. Pani Mačingová sa snažila dovolať spravodlivosti v rokoch 2005 až 2007. Spravodlivosti sa nedovolala. Možno aj preto, lebo súdil istý pán JUDr.Kozenka, ktorý bol v priateľskom vzťahu s pánom Háľkom.

Pani Mačingová podala námietku a chcela, aby prípad bol pridelený inému sudcovi, samozrejme jej nebolo vyhovené.

Následne okresný súd vo Vranove a následne aj krajský súd v Prešove potvrdil prvostupňové rozhodnutie. Tak podala Podnet na generálnu prokuratúru SR , ktorej v tej dobe šéfoval Dobroslav Trnka samozrejme spravodlivosti sa zase nedovolala podobne ako na okresnom súde vo Vranove, a na krajskom súde v Prešove a súd ju dokonca zaviazal uhradiť všetky trovy konania.

Poviete si jeden prípad, ale bohužiaľ je ich viac. O tom ako sa chovajú notári, sudcovia, exekútori je zrejmé z toho, ako postupoval Kočner. Rôzne prepisy pozemkov majetkov prepisovali podľa toho, ako sa to hodilo Kočnerovi. A majetky ukradnuté Kočnerom, Bašternákom alebo aj Majským a inými boli prevedené napriklad na ich príbuzných často aj v rozpore so zákonom. Platí to, kto má širšie ramená a viac peňazí môže si kúpiť sudcu, notára, exekútora, políciu, štátneho úradníka.

Dokedy? Bude napríklad aj tento prípad niekedy prešetrený, alebo tieto veci sa premlčia a spravodlivosti sa v takýchto príkladoch nedovoláte.