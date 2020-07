Bödöra dnes a nikdy nezavrú. Sranda skončila.

Dnes pani Kolíková vykladá o súdoch, čo a ako a medzitým sa skorumpovaní prokurátori Bödöra ani nedotknú a nezatknú ho. Čiže uvidíme ako spravodlivosť funguje v praxi. Reči sa hovoria chlieb sa je. Sľuby sa sľubujú ale nedodržujú.

Nerozhoduje spravodlivosť, rozhodujú peniaze. Bödör si už rozhodnutie súdov kúpil, mal z čoho, z peňazí daní občanov, Eurofondov, so zmanipulovaných zákaziek. Prial by som si aby som nemal pravdu, ale som matematik a logika ma nepustí. Bödör má príliš veľa peňazí na to aby si kúpil kohokoľvek možno aj troch najvyšších ústavných činiteľov. Vivat Slovákia.

A štátne inštitúcie sú príliš prehnité, aby sme mohli postihnúť hlavných zločincov zodpovedných za daný stav a to sú Fico, Mečiar, Lexa, Kaliňák, Počiatek, Široký, Kmotrík, Haščák, Majský. Toto su nedotnuteľné osoby a budem veľmi prekvapení ak by sa týmto kmotrom mafie niečo stalo. Samozrejme sem patria aj Kollárove kone Vážny a Guspan.

Zavrú možno relatívne malé ryby ako bol Kičura. Alebo idiotov čo vyberali okate za hotové ako boli Kvietik a Kožuch.

Je komické že nevedia zobrať ukradnuté obrovské majetky týmto ľuďom, ak by mali o ne náhodou prísť šikovne ich prevedú na známych a príbuzných. Ale osobne si myslím že väčšinu majetku majú v schránkach v zahraničí. Na Slovensku majú viac menej len nehnuteľný majetok domy, pozemky, autá.

Ešte bonbónik

A máme tu ozbrojenú rodinu (FB)

Keď nová „sociálna“ Saková ochraňovala Fica pred alkoholom a my sme zaplatili takmer štvrť milióna, zdalo sa, že táto epizóda bude končiť slovami krčmára štvrtej cenovej skupiny :

Záverečná !

Omyl. Po nej nastupuje na scénu Ostreľovač. Je prvý zo Sme rodina, čo nie je plagiátor. Puška na zabíjanie je pravá, nefalšovaná.

V čase, kedy Laco Mňačko vydal knihu kníh o pošukoch moci, pán Peter Pčolinský mal mínus 19 rokov. A predsa mu utkveli v pamäti slová „toho, ktorého meno sa nespomína“. Rudolfa Strechaja.

„Tu postavím guľomet aj tam“. Bráni svoje výslnie moci mocnár.

Novinár nechápe a pýta sa.

„Proti komu“ ?

No a tak aj ja, po viac ako polstoročí po Mňačkovi, sa pýtam poslanca slovenského parlamentu a predsedu Klubu poslancov strany Borisa :

Bude slúžiť tento ohavný predmet v rukách poslanca na

Obranu Borisa pred davom 100 tisíc jeho voličov, keď precitnú z klamstva o tom istom počte bytov, ktoré zostanú „medovým predvolebným motúzikom“ ?

Obranu Borisa, keď sa dovalí dav zlatokopiek žiadajúcich oplodnenie a finančnú zábezpeku pre budúcnosť ?

Obranu Borisa, keď sa dovalia „kamaráti z bratislavského prašáku“ a budú požadovať rovnako „svoje“ zo štátnej pokladnice“, ako tí za čias Mečiara ?

Obranu Borisa, pred novým druhom – „Náš človek“, ktorý mu v parlamente zorganizoval Piknik na jeho zotrvanie vo funkcií predsedu parlamentu ?

Obranu Borisa, tak ako pri Rudolfovi Strechajovi, pri mediánom obraze choroby nedôstojnej – o Urémií ?

Čo sa môže humanista a pacifista opýtať poslanca parlamentu, ktorý so zbraňou v ruke šermuje v prítomnosti svojho dieťaťa ?

Nič !

Iba mu pripomenúť slová Laca Mňačka :

„Nikto nemôže nikomu zabrániť, aby sa cítil tým, čím sa cítiť chce, a aby podľa toho jednal“ !

Pán Peter Pčolinský si však zmýlil členstvo v strane.

Viac by mu pasovala strana fašistov od Kotlebu. Fašistov, ktorí „hrdinskí“ bránili zákopy Borisa.

Zákopy mŕtvej morálky slovenskej spoločnosti.