Ján Mičovský človek, ktorému vďačíme za zatknutie Kožucha, Kvietika a najnovšie aj Bodora

Jediný minister , ktorý si trúfol urobiť forenzný audit na svojom ministerstve. Forenzný audit vyvodzuje osobnú zodpovednosť na rozdiel od iných kontrol. Škoda, že tieto audity dodnes nie su urobené na všetkých ministerstvách.

Podľa mňa tento audit už odhalil úplatky vo výške viac ako 10 miliónov a to ešte nie sme pri konci vyšetrovania. Okrem horeuvedených troch pánov je zatknutá dnes zhruba 20 ďalších korupčníkov. Určite treba tieto kontroly urobiť aj na ostatných ministerstvách a štátnych inštitúciách, neviem na čo sa ešte čaká. Vieme veľmi dobre, že úplatky lietali určíte na ministerstve školstva za Plavčana, ale samozrejme aj na iných.

K osobe pána ministra niečo z wikipédie

Ing. Ján Mičovský CSc. (* 26. december 1954) je slovenský lesník, protikorupčný aktivista a súčasný minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

V roku 1974 ukončil drevársku priemyslovku vo Zvolene. V roku 1980 Lesnícku fakultu Vysokej školy lesníckej a drevárskej (dnešná Technická univerzita vo Zvolene). V roku 1990 absolvoval Lesnícku fakultu Vysokej školy zemědělskej v Brne (dnešná Mendelova univerzita v Brne). Do roku 1998 pracoval vo Východoslovenských lesoch v závodoch Medzilaborce a Humenné. Potom pracoval tri roky v spoločnosti Burza GOLD, sro., a od roku 2001 v štátnom podniku Lesy Slovenskej republiky. Neskôr pracoval pre Magistrát mesta Košice.

V roku 2009 upozornil na neefektívne nakladanie s majetkom svojho zamestnávateľa, Lesov SR

„Za principiálny a morálny postoj, neúnavnosť a schopnosť mobilizovať verejnú pozornosť a podporu tomuto prípadu“ bol ocenený cenou Biela vrana za rok 2010.

V marci 2014 podal s Otom Žarnayom trestné oznámenie. Potom ako Žarnay upozornil na nehospodárne použitie peňazí bol prepustený z práce.V decembri 2014 Mičovský upozornil na opätovné manipulovanie s verejným obstarávaním odvozu dreva. Pravidlá súťaže boli, podľa neho nastavené tak, aby proftovali veľkí odvozcovia. Cena odvozu stúpla z 4,26 € za meter kubický na 6,33 € za to isté množstvo. Pri odvoze 1,3 milióna kubíkov tak vznikol rozdiel až 11 miliónov €. Lesy SR naňho podali trestné oznámenie za ohováranie.

Vo voľbách do NR SR vo februári 2020 kandidoval na 8. mieste kandidátky OĽaNO, ziskom 12 488 preferenčných hlasov sa dostal na mandátové 18. miesto.

Toľko wikipédia

Mičovský je zásadový, principiálny a presne vie čo chce. Veľa toho nehovorí, ale koná. Hlavne vďaka nemu sa dnes rozkrýva korupcia na Slovensku, ľudia ktorí boli zatknutí začínajú spievať a v snahe zachrániť samých seba, potápajú ostatných. Otvoril sa domino efekt a do siete sa chytila prvá veľká ryba Norbert Bodor, ak začne Bodor spievať nasleduje Fico, Kaliňák, Počiatek a ostatní aj s radov oligarchov.

Čo sa dá ešte povedať, že korupčníci väčšinou využívali všetky ministerstvá a typy podvodov, či šlo o manipuláciu verejných zákaziek štátu, eurofondy alebo aj krátenie DPH. Takže pri dôkladnom vyšetrení sa postupne najväčšie ryby do toho potopia, či chcú alebo nie.

Bodor si včera bol sakramentsky istý, že ho prepustia a podľa mňa to, že ho zatkli je pre neho šok a nie len pre neho a pripomína mi to situáciu, keď sa Mikuláš Černák sám prihlásil na políciu. Podobne si bol istý aj Kočner títo ľudia nemajú sebareflexiu a stále si myslia že si smú dovoliť úplne všetko. Je otázne či si sudcovia včera mohli dovoliť prepustiť Bodora, pretože v tom momente by vznikol obrovský odpor verejnosti a pravdepodobne by časom nastal totálny prepad preferencií vládnych strán. K nezavislosti sudcov som veľmi skeptický. Počkáme si ako dopadne mýtny tender, výrub lesov, rozdeľovanie eurofondov a iné závažné kauzy a výmena Čižnára a Kováčika.

Keď sme boli pred parlamentom pri odvolávaní Kollára, čo považujem za trapne divadlo. A samozrejme nás do parlamentu nepustili vraj bol plný balkón, hlavný vchod do parlamentu je už uzavretý púšťa sa len úzkym bokom a vstup je len na karty poslancov.

Stretli sme poslanca Marosza toho Marosza čo mali video s Matovičom koncom januára o mýtnom tendri ako sa stratilo 800 miliónov a tvrdili že majú nevyvrátiteľné dôkazy o tom ako Vážny a Počiatek a ostatní smeráci podporili túto špinavosť. Dnes je ticho a Vážny chodí aj opitý ako riaditeľ Sociálnej poisťovne ako poslanec Smeru do parlamentu. Kollár pod ktorého spadá sa k tomu vyjadruje spôsobom že ho nemá ako odvolať.

Pýtali sme sa Marosza ako dopadol, lebo nastúpil ako štátny tajomník na ministerstvo dopravy. Odpovedal, veď som tam bol len dva týždne. Tak som sa ho spýtal vyštval Vás Kollár na to sa len otočil a mlčal.

Veľmi podobné dopadol podľa mňa aj Miháľ, ktorý mal byť štátny tajomník na ministerstve práce a sociálnych vecí, myslím si že tiež ho vyštvali. Matovič zrazu vyhlásil že krížovú kontrolu cez štátnych tajomníkov netreba. A mám dojem že od tej doby si Kollár robí čo chce, kryje aj ľudí ako je Guspan a iných.

Myslím že keby bol forenzný audit či už na ministerstve dopravy alebo na ministerstve práce a sociálnych vecí dopadol by pre korupčníkov katastrofálne a Važny by s pravdepodobnosťou rovnajúcej sa takmer istote putoval za Kočnerom a Bodorom. Nehľadiac na to že Kočner si lustroval za Vážneho ľudí v databáze sociálnej poisťovne. Poslanci Oľano ho chceli v tejto otázke vypočuť ale tiež to nejak stíchlo.

Podobne sa na ministerstve vnútra dlho drží Lučanský a o generálnej a špeciálnej prokuratúre je škoda niečo hovoriť.

Úspechom Matoviča je zatiaľ len Kičura, ale to je človek, ktorý nemal zábrany a bol by zazrak aby nebol odhalený.

Takže pán premiér, kedy budú forenzne audity na ostatných ministerstvách.

Zdá sa že po dvoch týždňoch sa prebudil pán Mikulec za môj článok

a doporučujem aj toto

a zadal asi vyšetrovanie majorovi Petrovi Gerecovi z NAKA. Keď sme šli na ministerstvo vnútra odmietli nás prijať miesto toho za nami poslal sekretárku, ktorá akoby z oka vypadla Kollárovým asistentkám. Takže pán Mikulec keďže nejednáte seriózne, mám pre Vás jeden odkaz, máme záznamy máme aj dôkazy, ale pokiaľ bude na ministerstve vnútra pán Lučanský a na NAKA Zurian zdroj zo mňa nedostanete, to ma môžete rovno zatknúť a záznamy sa objavia na sociálnych sieťach. A budeme komunikovať cez médiá nech sa najširšia verejnosť dozvie čo najviac a urobí si obraz.