„Paradoxom doby je, keď sa hlúpi a manipulovateľní ľudia boja, že ich očipujú, aby boli hlúpi a manipulovateľní“

A keď človeku vyskočí popri Martinovi Hubovi ešte aj Vladimír Renčín slovami, „Něco úžasného , Marie, komunisti tam budujou kapitalizmus“ ! potom mám obraz moderných dejín Slovenska od februára 1948 po február 2020.

O štáte, kde eštebáci budujú demokraciu, kde Mafia sama seba ustanovila za „Zdroj práva a právnych precedensov“, kde Taláre v kopách vstupujú do jej profesného združenia, kde drvivá väčšina politikov súčasnosti by už nedostala šancu iba tak odísť na prechádzku ani do priľahlého parku psychiatrie,

Kde si Fico s Pellegrínim nevedia rozporcovať Alexandra Dubčeka a svoj diel na hanebnom podpise pod Moskovský protokol o okupácií z 23.augusta 1968 v podobe Nitrianskeho protokolu o okupácií štátu mafiou, tak sa rozdelia, aby nedošlo k doposiaľ nevídanej normalizácií spravodlivosti, ktorá by aj im dvom našla sudcu podobného z prípadu uvalenia väzby na „podnikateľa“ z Dubaja,

Kde po Kmotríkovom tovare predávanom pod obchodným označením – Andrej Danko – prevzal štafetu nie politik Boris s háremom mentálne podobných tým z úvodu, aby namiesto stavania bytov vztyčoval druhý stĺp pred parlamentom.

Udeľovanie štátnej ceny J.M.Hurbana.

Jozef Lukáč z Borisovej rodiny, čo je fixovaná iba na neho, odôvodňuje potrebou oceniť tých, čo bojujú proti pandémií.

Kto iný, v tak pošahanom štáte plného mešugov by mal byť v zozname ocenených ak nie tí, čo roznášajú pandémiu.

Predovšetkým neohrozené zoskupenie „Občianskeho tribunálu“ spolu s bojovníkmi za zmenu ústavy, ktorí sa vytrvalo usilujú, aby voľby boli každé tri dni pred úradom vlády a vylepšili dielo komunistu Milana Čiča, prvého oceneného Andrejom Dankom.

A za Fica a Pellegríniho udeliť cenu Alexanda Dubčeka nitrianskemu väzňovi svedomia Norbertovi Bödörovi.

Za Nitriansky protokol o okupácií štátu mafiou uzavretý s potomkami sociálneho demokrata s „ľudskou tvárou“.

„Keď kozy dychtivo pokrm chvátajú a nedajú sa od neho ani bitkou odohnať, bude dážď“.

To je povera z prostredia pranostík vymyslených na Slovensku.

Ako píše vo svojej fascinujúcej knihe, Temné síly přírody Lyall Watson, Koza je genetický organizmus, ktorý si človek priviedol do svojho prostredia.

Koza domáca, zmenená človekom, je bezohľadný a všetko požierajúci stroj.

„A chčije a chčije“ ! Josef Kemr, ten, ktorého nezlomili.

„A čipujú a čipujú“ ! Zlomení ocenení.

