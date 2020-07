Boli sme pred centralou SMERu keď mali zjazd Mafiáni a Kriminálnici plus videá

Dnes mali zjazd kriminálnici a mafia a drzo sa vyhrážajú ako s ostatnými ľuďmi zatočia, tak sme si tam zašli a urobili videá

Uvidíme kedy im NAKA zaklope na dvere, dnes stačilo pristaviť autobus naložiť účastníkov a odviezť ich do Leopoldova.