Slovensko je choré, najprv ho treba zbaviť pijavíc.

Až potom môže začať proces uzdravovania a zmena systému riadenia. Pokiaľ máme v štátnej správe nasledovníkov Kožucha a medzi podnikateľmi ľudí ako Soták, Fiľo, Kmotrík, Poor ďaleko sa nedostaneme.

Za tento stav sú zodpovední hlavne tí, čo tu riadili posledných 30 rokov, ale špeciálne Mečiar a spol. a posledných 12 rokov Fico a spol. Je zlé, keď sa možno tretina alebo polovica rozpočtu minie neefektívne a rozkradne sa. Keď primitivi, ako Kočner, Bašternák, Majský, Vareha oberajú štát o 10 tky, alebo 100 vky miliónov na podvodoch DPH, prepisom majetkov a firiem za pomoci justičnej mafie, odčerpávaním eurofondov. A keď im konečne niečo dokážeme, šikovne prevedú majetky na príbuzných a známych a naša spravodlivosť a zákony tvrdia, že je to normálne a že vziať im tento majetok je takmer nemožné a ak aj, tak to bude trvať desiatky rokov.

A to je len spodná alebo stredná vrstva tých najhorších primitivov a nad nimi sú sofistikovanejší zlodeji, medzi ktorých môžeme zaradiť Bodora, Kmotríka, Poora. A potom tom skupina nedotknuteľných, ako sú Haščák, Široký, Brheľ, Fiľo, Soták, Lexa a ďalší, nedotknuteľní majú veľké firmy, veľa peňazí a vysávajú štátny rozpočet sofistikovane pomocou právnikov a nevýhodných zmluv. Je medzi nimi veľa absolventi MGI, inštitútu v Moskve prípadne synáčikovia KGB alebo ŠtB.

Samozrejme títo ľudia si kúpia politické strany, zaplatia im volebnú kampaň. Prečo sa nepodporujú v podnikaní malé firmy, alebo živnostníci. ako sú na farmári tržnici. No lebo dať jednu veľkú dotáciu sudruhovi Sotákovy, Čičmancovi alebo riaditeľovi veľkého obchodného reťazca, ako dať niekoľkým tisíckam živnostníkov. Provízia od Sotáka sa vyberie oveľa ľahšie, ako ju má dať 1000 živnostníkov s rizikom, že Vás niektorý nahlási alebo sa to nebodaj medializuje. Toto sa stalo Kožuchovi a Kvietikovi vyberali provízie od veľkého množstva ľudí.

Je ľahšie prehnať cez 3000 zamestnancov Čičmanca dotácie a dať na jedneho baníka 20 000 euro ročne. Ako by sme ich dali malému živnostníkovi, tomu dáme 3000 na tri roky a stanovíme, čo si smie a nesmie kúpiť a potom vykrikuje ako podporujeme podnikanie, no bravo. Súdruh Čičmanec bude spokojný aj keď tretinu tejto sumy vráti v úplatkoch politickej strane.

Toto treba zmeniť, dotácie a pôžičky musia byť prehľadné, obstarávanie transparentne. Do štátnej správy musia nastúpiť odborníci na vedúce miesta nie detičky červených privatizerov, brojleri z Kmotríkovej prípadne Čarnogurskeho VŠ. Oni majú len diplom, ale chýbajú im schopnosti riadiť a preto je približne 100 tisíc najšikovnejších VŠ Slovákov v zahraničí.

Samozrejme toto je kryté politickými stranami a keď ma obrovské majetky Kaliňák, Počiatek, Fico tak asi to nebude z platu, taký Počiatek by musel približne 400 rokov ministrom, aby si zarobil na všetko, čo má.

Túto háveď je treba odstrihnúť od štátneho rozpočtu aj eurofondov. Inak to tu fungovať nebude. Búdu vyvreskovať len daj, daj, daj a nazad nevrátia nič.

Samozrejme, keď je tretina rozpočtu rozkradnutá o to sú nižšie mzdy a ťažší život na Slovensku a má to vplyv na všetko, školstvo, dôchodky, zdravotníctvo, kvalitu života.

Dani majú 12 tisíc policajtov Slovensko 23 tisíc a kopec mestských a CBS. To iste je s úradníkmi. A takto by sa dalo pokračovať. Aby sa očista mohla začať, treba okamžite vyčistiť súdy a políciu a prestať dotovať pijavice ako je Soták, Haščák, Široký a ďalší.

Máme prázdne budovy uprostred Bratislavy aj inde a chátrajú a tisícky nešťastných ľudí- Okamžite je treba vziať darebákom majetky, ktorí prišli k nim podvodmi a nehrajme sa tu na divadielko, že je to nemožne a treba na to roky rokúce. Ja som volil Oľano a dúfam že nesklame. Treba začať s kvartetom najväčších darebákov Fico, Kaliňák, Richter, Počiatek. Je hanba že títo kriminálnici vôbec chodia po ulici, majú sedieť vedľa ich kamoša Kočnera. Cestu ako to urobiť si nájdite, sľúbili ste to. Ešte odkaz pre Borisa. Vážny a Guspan okamžite musia odísť.