Vážení občania! Poslanci neodpovedajú na maily, nedvíhajú telefóny, sála býva poloprázdna.

Poslali sme mail s oznámením 93 poslancom vládnej koalície, do 24 hodín odpovedal jeden jediný poslanec. Budeme ich testovať, či reagujú na maily, telefóny atď . Toto by mal robiť zamestnávateľ ale so záhadných príčin nekoná.

Ako chcú poslanci, aby sa dodržiavali zákony, keď sa sami chovajú nezodpovedne. Česť výnimkám.

Túto analýzu zasielame všetkým poslancom opozičným aj koaličným, médiám, vládnym aj mimovládnym organizáciám na posúdenie a prípadné doplnenie, alebo zmeny. Aby nám pomohli v tejto veci zjednať nápravu. V pripade, že to nepomôže budeme organizovať petíciu za prijatie základných povinností poslanca a etického kodexu poslanca. Zároveň vyzývame aj občanov, voličov a ostatné MVO, aby sa k nám pridali.

Oľano nám tu sľubovalo zavedenie priamej demokracie a po voľbách sa už o tom mlčí. Znova sme v situácii. Vyhraj voľby, smieš všetko? 4 roky nám občan a volič nebude do toho kafrať. Sme zamknutí na hradnom vršku a chránení políciou, dobre platení, nemáme úradné hodiny, na maily neodpovedáme a telefóny nedvíhame. Pretože je GDPR občania a voliči nesmiete ani vedieť, kde my poslanci bývame?

Toto, čo sme spracovali my OZ Ľudia dobrej mysle, by si poslanci mali spracovať sami, ale im to vyhovuje tak ako to je.

Poslanci európskeho parlamentu majú prázdniny jeden mesiac, poslanci SR dva mesiace. A to napriek tomu že situácia je kritická a treba riešiť zásadné problemy.

Nedávno si dokonca zdvihli takmer dvojnásobne platy a napriek tomu že je kríza a korona, nevrátili ich pôvodnú úroveň. Poslanec má okolo 3000 plat plus 2000 funkčné príplatky, keď je mimo Bratislavu, alebo predseda výboru má pridané ďalšie peniaze. Na asistentov má 2950 eur mesačne plus má zadarmo kanceláriu a počítačové vybavenie, plus ďalšie výhody lacnejšia strava, ubytovanie, cestovné, nevieme to presne posúdiť, nikde to nie je prehľadne zverejnené.

Sála býva počas jednaní, často poloprázdna, niektorí chodia do práce aj pod vplyvom alkoholu ako poslanci Fico a Vážny. Ďalej majú často zdvojené funkcie, ako napríklad Vážny je zároveň aj šéfom sociálnej poisťovne, alebo Hattas je aj primátorom Nitry. Potom samozrejme nemôžu obe funkcie vykonávať zodpovedne. Neplatí pre nich zákonník práce. Ak by platil mali by nadbytočné hodiny a nesmeli by vykonávať zodpovedné obe funkcie naraz.

Poslanci boli zvolení za stranu a nie za jednotlivé obvody. Preto nevidíme dôvod, aby poslanec prestupoval z jednej strany do druhej. Ak zo strany vystúpi má zložiť mandát a na jeho miesto má nastúpiť ďalší náhradník zo zvolenej strany.

Preto sme vypracovali

Základné povinnosti poslanca

Zúčastňovať sa zasadaní NRSR, do práce chodiť včas nie pod vplyvom omamných a psychotropných látok a podrobovať sa testom. Dodržiavať etický kódex. A zamestnávateľ NRSR musí mať evidenciu dochádzky a nie len v budove NRSR ale aj prítomnosť poslanca v rokovacej sále. Pre svojich asistentov vypracovať náplň práce.

Mať úradné hodiny pre verejnosť a aktívne komunikovať s voličmi.

Mať funkčnú a ne preplnenú elektronickú mailovú schránku a odpovedať voličom a občanom SR.

Mať funkčné telefónne číslo.

Keď prebieha rokovanie NRSR neopúšťať bezdôvodne sálu a aktívne sledovať rozpravu.

Pre svojich asistentov má mať vypracovanú náplň práce a kontrolovať, či ju dodržiavajú. Treba si uvedomiť, že poslanec má na asistentov vyčlenených 2950 eur mesačne. Za asistentov prijať ľudí aspoň so základnou odbornosťou. Asistenti nie sú volení a sú platení z daní občanov. A preto dané náplne práce a ich plnenie zverejniť na stránke NRSR.

Predseda NRSR odmietol etický kódex poslanca NRSR s odôvodnením, že nie je potrebný v tomto volebnom období, pretože poslanci sa chovajú slušne. Asi nezaregistroval, že niektorí sú aj pod vplyvom alkoholu, že sála je často poloprázdna a niektorí sa aj bijú. O kvalite niektorých asistentov je škoda hovoriť. Poniektoré asistentky, ako keby prišli z benzínovej pumpy pred Slovnaftom. Nejde len o vzhľad ale aj ich slovník a morálne kvality.

Určite treba v dohľadnom krátkom čase do konca roka 2020 zaviesť hmotnú zodpovednosť poslanca, aby to bolo jasné už pri majetkových priznaniach za rok 2020 a dôsledne to potom prekontrolovať. Aby sa nám v parlamente neobjavovali trestne stíhané osoby s neprevereným majetkom.

Prítomnosť neonacistov a neo komunistov v parlamente je zarážajúca, ale aj tu treba urobiť nápravu v súdnictve a tak doporučujeme urýchlene vypracovať zákony, ktoré to umožnia.

Takže sme pánovi predsedovi parlamentu vypracovali aj etický kódex poslanca a sme toho názoru že ho treba uzákoniť v čo najkratšej dobe. Urobili sme to na rozdiel od zákonodarcov zadarmo a určite v prospech občanov.

Neprestupovať zo strany do strany, ak chce poslanec odísť zo strany má povinnosť zložiť mandát v prospech strany za ktorú bol zvolený.

Etický kódex poslanec NR SR

prepracovaný zdroj východisko: MŠ ul. Aurela Stodolu č. 1,Martin

Pravidlá správania sa poslanca NR SR k občanom SR,

zaväzuje sa ochraňovať občanov pred ohrozením, pomáhať tým, ktorí tu pomoc potrebujú,

umožňovať občanom sa slobodne vyjadrovať, povedať svoj názor,

občan je individualita, ktorú plnohodnotne rešpektujem,

od občana sa môžem veľa naučiť, preto mu treba načúvať, nechám občana participovať na rôznych otázkach, referendách, anketách...

konám tak, aby som bol pre občana veľkým vzorom,

učím sa trpezlivosti dokážem vysvetľovať, argumentovať s porozumením a záujmom

Sľubujem na svoju česť a morálku, ak prestanem byť vzorom pre občanov a nebudem napĺňať všetky predošlé odstavce a prestane ma práca poslanca baviť v plnej zodpovednosti k občanom, tak sa vzdám svojho poslaneckého mandátu dobrovoľne, bez akéhokoľvek nátlaku.

Interpersonálne vzťahy základné normy

Som si vedomý/a profesionálnej pozície a znej vyplývajúcej zodpovednosti pri spolu vytváraní etických princípov a ľudsky kladných kvalít v poslanca v NR SR

Prispievam k trvalej kvalite medziľudských vzťahov a podieľam sa na vytváraní atmosféry vzájomnej dôvery a úcty.

Svojím konaním a vystupovaním zvyšujem spoločenský status poslanca.

Som nezávislý a slobodný, ale moja voľba ideálov nesmie urážať ľudskú dôstojnosť.

O svojom konaní podávam pravdivé informácie, aby objektívne mohli byť posúdené moje kompetencie.

V NR SR nepresadzujem svoje názory a myšlienky ako jedinú správnu možnosť.

Odmietavo zareagujem a vystúpim, keď nariadenia, zákony, a iné úkony budú v protiklade so všeobecne uznávanými základnými ľudskými hodnotami a kolektívnym svedomím.

V súlade s morálnym svedomím preberám zodpovednosť, za svoje činy, povinnosti poslanca voči sebe.

Som si vedomý/á svojej veľkej zodpovednosti ktorú mám voči sebe, občanom a kolegom.

Som si vedomý/á svojej omylnosti, preto ak pochybím, chybu si priznám a nesiem za ňu zodpovednosť.

Povinnosť poslanca NR SR voči kolektívu

Kolegov, kolegyne požiadam o konzultácie vždy, ak si to situácia vyžaduje alebo záujem občana.

Upevňujem vzájomnú kolegialitu, profesionalitu, úctu a hrdosť na svoje poslanie v komunite, ktoré je v súčinnosti práv občanov.

V rámci kolektívu pomáham pri ďalšom profesionálnom raste, pri rozširovaní vedomostí voči kolegom a kolektívneho a poznatkového systému.

Dodržujem navzájom solidaritu a spolupatričnosť svojím prístupom k pravde a spravodlivosti. Nepodlieham pocitom falošnej kolegiality a stavovskej spolupatričnosti. Ak som svedkom neprofesionálneho postupu, nesprávneho či nespravodlivého správania, diskriminácie alebo iného negatívneho javu konfrontujem správanie priamo s kolegom a nie v jeho/jej neprítomnosti /diskrétne nie v prítomnosti iných/ v prípade že nie je náprava pokračujeme podľa morálnych a etických hodnôt čestnosť, spravodlivosť, láskavosť, ľudskosť, seba reflexia, sebahodnotenie.

OZ Ľudia dobrej mysle

V Bratislave 29.7. 2020

Na vedomie: poslancom NR SR