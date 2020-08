Babiš kryje Majského, podľa všetkého podvádzali a zbohatli spoločne plus videá

Majský kradol na čom sa dalo, Mečiarova privatizácia, Sipox Holding, lesy, nebankovky, skupoval média. Na Majskeho chalupe sa stretávala celá vláda vtedajšia vláda. Usporiadali si luxusné poľovačky a riešili osud Slovenska.

Na Majskeho haciende v Obiciach sa stretala sa tu celá Generálna prokuratúra Trnka, Čižnár, Vaněk ale aj Kováčik , alebo Harabín. Potom mafiáni ako Čongrady , Steinhubel. Ale aj politici ako Gašparovič, Kanis, Migaš, Danko. A samozrejme nemohol chýbať ani Kočner, Bodorove gorily , Gašpar a iní a ľudia z Majskeho ochranky Fides a Gerek. Bol tu aj Rusko a Flašík. A samozrejme množstvo ďalších. Kočner už vtedy pôsobil ako likvidátor. Majského neriešia dodnes a v Čechách ho kryjú, aby sa nedostal do basy. Prepísal majetok na deti a sám je vraj nemajetný. Dal si urobiť zlaté sochy. Choval tigra. Lovil exotické zvery.

Len z nebankoviek BMG a Horizont Slovakia vykradol 14 a pol miliardy vtedajších korún 170 000 ľudí keď si to vydelíme zistíte že každého je to 85 000 korún v tú dobu to bola suma za ktorú ste si mohli kúpiť dom alebo byt. Spachalo sa minimalne 150 samovrážd. Koľko nešťastia si ľudia užili to sa nedá ani vyčísliť. Ale kamarati, skôr spolupachatelia ho kryjú do dnešných dní medzi nich patrí napríklad, Harabín, Trnka, Babiš.

Ak nepotrestajú Babiša bude to niečo podobné, ako sa odpustilo Mećiarovi ostatne na začiatku to boli veľkí kamaráti. Ak niekto dnes odmieta stíhať Majského a kryje ho alebo mlčí, tak sám podporuje túto kriminálnu činnosť svojim nič nerobením, myslím tým našu políciu, súdy ale aj politikov. Ak má zavládnuť spravodlivosť na Slovensku tento človek musí byť potrestaný a majetky mu musia byť odobraté aj jeho deťom.

Keď si vypočujete videá dozviete sa

Čo sa stalo s Duckým a jeho zmenkami? Ako do toho boli zapletený Kočner , Majský, Rusko, možno Zsuzsová, ako oklamali ľudí v Horizonte a BMG investe a možno majú na svedomí aj Valka? Čo sa stalo s Markýzou? Vražda Jana a Martiny určite nebola ich prvou vraždou a ako to na Slovensku beží. Jedni makajú a druhí kradnú a prevádzajú majetky pomocou sudcov a prokurátorov. Prečo sa na Slovensku majú dobre hajzly a prečo slušní ľudia čušia a konečne treba s tým urobiť poriadok . Lebo ako Kočner povedal slabší budú slúžiť silnejším a vždy má Kočner vypracovaný presný postup plán za A za B za C, za C je zhodiť to na nejakého debila ak všetko nevyjde aby to odsedel on. A toto nám tu vládne 30 rokov, no úplný hnus čo sa deje v tomto mafiánskom štáte.

Tu sú videá

