Nech Majský a jeho deti vrátia peniaze, inak nech zdochne v base.

Určite sa v base nájdu aj obete nebankoviek a parádne mu tam spestria život aj tam umrie. Ukradol od nich v roku 2000 okolo 500 miliónov korún. Jeho deti majú majetok 87 miliónov euro. Nech 80 miliónov vrátia a odškodnia obete.

Tu by som videl možno dohodu o vine a treste. 60 miliónov by som vrátil obetiam, to je zhruba 1,8 miliardy korún v prepočte teda 3,5 násobok vtedajšej ceny nepokryje to celú infláciu, ale veľkú časť určite. Ešte ostane 20 miliónov. Z toho by som urobil fond pre sociálne slabších.

S tým, že by Majský vyviazol s podmienkou a nech si dožije život u detí alebo na liečebni.

Nech Majský donúti deti, aby tých 80 miliónov vrátili. V prípade, že odmietnu nech dokáže, že im peniaze dal. Myslím, že si to určite pamätá, až taký debil ako zo seba robí, určite nie je.

Keď to odmietnu urobiť. Natvrdo nech dostane najťažšiu basu a nech detičky preukážu pôvod majetku, bude to dlhšia cesta a ťažšia, ale oni sa budú vysporiadať s bremenom že milý otecko zhnil v base. A časom tam možno skončia tak isto.

A týmto krokom by súčasná vláda zapchala hubu Ficovi a spol. Tých treba odsúdiť a tiež im zobrať majetky.

Za neschopnosťou sudcov odsúdiť Kočnera vidím strach justičnej mafie, myslím že Kočner podobne ako Trnka má veľa dôkazových materiálov na Fica a spol. a oligarchov. To, čo tvrdí najvyšší súd, že ešte nemôžu odsúdiť Kočnera je svinstvo najvyššieho stupňa, aby získali čas. Oligarchovia dúfajú, že sa im podarí zhodiť Matovića a potom obrátia situáciu vo svoj prospech. Samozrejme za vraždou Janka Kuciaka a Martinky Kušnirovej nie je len Kočner, ale na 99 percent všetky oligarchické prasce a politici o ktorých Janko písal. Preto to rozpustenie vyšetrovacieho tímu. Preto sa neriešia kauzy o ktorých Janko písal. Páni z Oľana prejavte trošku viac odvahy. Kolíková je bývalá štátna tajomníčka Ficovej vlády, bohužial to nie je Laura Kövesiová. A má pravdepodobne poriadne zviazané ruky. lebo všetci korupční sudcovia sú jej bývalí kolegovia. Jedna vec je snaha niečo urobiť, druhá vec je minulosť a jej väzby. Mala by viac konať a menej tárať. Ak to nedokáže, tiež ju treba vymeniť.

Je zrejme, že táto oligarchická justičná mafia má dosah aj na prezidentku pomocou Progresívneho Slovenska a za jej snahou blokovať zákony a posúvať ich na ústavný súd vidím bohužiaľ tak isto len snahu zdržovať a odďalovať potrestanie vinníkov. Ústavný sudcovia tiež nie sú neviniatka a možno polka a možno všetci sú prehnití podobne ako ostatné súdy a prokuratúra.

Celé je to zle. Ľudia čo makajú a sú poctiví, buď drú za smiešne peniaze, alebo idú do zahraničia. Dôchodci doslova živoria. Špiny ako Fico, Kaliňák, Richter, Počiatek a ich kamaráti sa rehocú, kradnú miliardy. A ty blbec zoder sa skrbli. Jednoznačne patria do vyšetrovačky a následne do basy.