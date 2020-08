„Ja keby som mal tú moc spravím také Harakiri, len by sa tu prášilo“ !

Som občan a zvedavý doučujem matematiku mám dve VŠ a robil som už Prahe, Anglicku aj vo vedúcich funkciách. Som tvrdohlavý a dokončím, čo načnem. Denne prejdem okolo 30 km na bicykli a je jedno či sneží, prší alebo mrzne.

Adoptoval som malého kocúrika nejaký idiot ho vyhodil na ulicu, dnes má rok epilepsiu ale je to užasne stvorenie nedám ho vykastrovať ani sa ho nezbavím potrebujeme sa. On bojuje proti chorobe ja proti systému. Micko to má tažšie.

a moje prijority

Poslanci musia fúkať a chodiť na protidrogové testy

Voľby po obvodoch aby každý okres minimálne mal poslanca a kanceláriu s asistentom v okrese aj s úradnými hodinami.

Znížiť policajný zbor o polovicu a zvýšiť platy učiteľom.

Okamžiťe zrušiť ŠtB výsluhové dôchodky.

mail : juliuskovacs1@gmail.com mobil: 0949 399 728