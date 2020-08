Fico členovia Smeru, Hlasu boli zmazaní z obchodného registra. Čižnárove peklo na rozlúčku

Na rozlúčku s úradom prokuratúra vymazala všetkých členov strany smer KS a hlas KS z internetovej verzie obchodného registra. Nenájdete tam Rašiho, Svetlanu Ficovú, alebo problémového podnikateľa Ladislava Fica.

Keď bude smrteľník chcieť zistiť ako podnikali, tak bude musieť ísť na prokuratúru a zaplatiť poplatok za výpis 4 EUR. Pri Svetlane Ficovej a jej 700 firmách to je skromných 2800 EUR.

Tesne pred voľbami roku 2020 boli vymazaní z obchodného registra manželka Fica Svetlana Ficová a jeho brat Ladislav Fico. Treba preveriť, kto to urobil a poslať na nich daňovú kontrolu a zistiť odkiaľ má pán Fico peniaze . Pán Matovič, pán Mikulec, pani Kolíkova, páni poslanci, pani prezidentka žiadame o rýchle preverenie a daňovú kontrolu. Hor sa do boja proti korupcii !!!

Ale ide aj o ostatných Glvac má podľa OR len jednu firmu, Kalinak len 4, Počiatek len jednu, Baštrnak ziadnu, Kočner a Majský všetky.

Prosím Vás, čo mienite s daným stavom urobiť a ako chcete bojovať proti korupcii, keď sú takéto veci možne a zda sa že to tu niekto nerieši?

Nás nezaujíma u ktoreho oligarchu Fico spal a v ktorom kaštieli, ale zaujíma nás pôvod jeho majetku a jeho podvody. Kaštiel je len odpútania pozornosti od podstatného. Peniaze, ktoré Fico a spol. za 12 rokov ukradli teraz chýbajú občanom SR.

Tento mail posielame na UV, prezidentke, ministerstvo spravodlivosti, ministerstvo vnútra, médiám aj MVO.

Na predošlý mail o etickom kódexe poslanca a kanceláriách sme zo 150 poslancov dostali 9 odpovedí len tri relevantné. Viem že každému by sa páčilo mať dva mesiace prázdnin a mať na asistentov mesačne 3000 E plus kancelarie zamknuté na hradnom vŕšku, bez úradných hodín chránené políciou.

Drvivá väčšina z Vás poslancov viac ako 90 percent nereaguje na maily a na telefóny. Toto je Váš prístup k voličom, asi sa raidite slovami zosnulého Pašku alebo oligarchu Haščáka. Napravte to!!!

Mimochodom v Čechách má každý poslanec kanceláriu v kraji, kde ho volili otvaracie hodiny pre verejnosť a na asistentov v prepočte len 2000 eur u nás 3000 eur. Dokedy pani poslanci a politické strany mienite zakonzervovať Mečiarov politický systém volieb.

V Čechách a inde urobili nápravu už viac ako pred 20 rokmi. V Čechách sa viac ako 20 rokov volí po krajoch nie nezmyselný jeden obvod, ktorý umožňuje oligarchom politickú kontrolu nad stranami.

Mimochodom volili sme za strany, myslite si že je normalne že prestupujete zos strany do strany, nemal by toto preskumať US??

Dúfajme, že dostaneme viac ako 9 odpovedí

OZ Ľudia dobrej mysle

Lišćie Nivy 4

Bratislava

Antifico a Antismer FB skupina s viac ako 7000 ľuďmi

https://www.facebook.com/groups/639148536416763/

O vašich odpovediach budeme informovať v našich médiách aj na sociálnych sieťach

Ďakujeme za skoré odpovede a prajeme pekný deň.

A vyzývame Vás k spolupráci, chceme žiť v právnom štáte. A my občania sa chceme podieľať na riadení štátu volá sa to priama demokracia aj medzi voľbami. Chceme funkčné referendum a rešpektovanie vole voličov ale aj nevoličov občanov SR.

Pripomienky od našich členoch

Ďakujeme pani Kolíková, že sa takto starate o Ficovcov

ČIŽNÁR ZASE UKÁZAL AKO VYZERÁ PEKLO V PODANÍ KOMUNISTU.

Video o tom, ako je možné že meno Svetlana Ficová a Ladislav Fico sa stratilo z OR. (OZ Ľudia dobrej mysle)