Je vôbec funkčný parlament aj počas 2 mesačných prázdnin? Berú plat aj s asistentmi.

Poslali sme v priebehu posledných dvoch týždňov poslancom otázky týkajúce sa aj tohto článku nájdete ich v texte. Zo 150 poslancov nám zareagovalo 12 do 10 dní aj to len spôsobom veď počkajte niekedy sa na to možno pozrieme.

Keď si uvedomíme že páni poslanci berú cez 3000 eur plat a majú cez 2000 eur funkčné príplatky a 2950 eur na asistentov, plus kancelária a technické vybavenie zdarma. A berú tieto platy aj počas prázdnin a oficiálne u nás majú prázdniny 2 mesiace a to aj napriek korone a tomu čo sa tu deje potom je to úbohý výsledok.

Takto som sa snažil dovolať a zistiť telefónne čísla na poslancov NRSR cez spojovateľku na recepcii v parlamente pani nevedela ani čísla na poslanecké kancelárie ani kde na ktorej chodbe sedia a kde majú kancelárie paráda. Kontakt na voličov v praxi. Pán Kollár , pán Guspan, čo vy na to?

Video (Július Kovács)

Jedna odpoveď bola dokonca čo tu plašíte v tejto dovolenkovej sezóne. Ani jedna krajina v EÚ nemá taká dlhé parlamentné prázdniny. Dokonca aj EÚ parlament má prázdniny len mesiac. Krajina je v dezolátnom stave a poslanci nereagujú. Treba podotknúť že poslanci súčasnej opozície nereaguje vôbec. Spracoval som na základe dostupných údajov z NRSR databázu všetkých 150 poslancov a ich asistentov aj s platmi. Urobil som to pre občanov zdarma a trvalo mi to 3 dni a mám ju. Predstavte si že podľa tejto databáze síce viete, že možno sídlia v NRSR ale neviete kde a ani jeden jediný z nich nemá telefón na kanceláriu. Nemajú ani úradné hodiny zhruba 10 z nich má kanceláriu aj mimo hradného vršku, ale adresa je napr. krajská kancelária Smeru alebo firma nejakého priateľa. Úradne hodiny alebo telefón tam samozrejme uvedený nemajú.

Odpovedali mi len poslanci koalície a to títo.

Na hradný vršok sa bez povolenia poslanca cez ochranku parlamentu nedostanete.

Takže mailom sa na nich obrátime akým spôsobom a kedy sa občan a s čím môže na nich obrátiť alebo kde ho možno stretnúť a rýchlosti odpovedí budeme informovať a samozrejme ich zverejníme

Takže máme pripravené 4 otázky pre poslancov a dáme neskôr aj ďalšie vyhodnotíme aj rýchlosť reakcie

1. Je podľa vás potrebný etický kodex poslanca?

Poslanci Vážny a Fico boli v podnapitom stave v parlamente a poslanci Bláha a Pročko sa dokonca pobili v parlamente. Pán Kollár tvrdí že prijatie etického kódexu poslanca je úplne zbytočné v tomto volebnom období, lebo jeho parlament je slušný. Podľa nás je treba určite poslancov v takýchto prípadoch podrobiť testom na alkohol a na omamné látky. Ďalej nie je podľa nás nie je možné aby sála počas rokovaní NRSR zívala prázdnotou.

2. Súhlasíte s prestupovaním poslancov zo strany do strany alebo z vystúpením zo strany?

Upozorňujeme vás že sme volili v jednom jedinom obvode a to je celé Slovensko a po politických stranách. Nie je normálne keď sme poslanca zvolili za určitú politickú stranu, aby prestúpil do druhej, alebo aby z nej vystúpili. Je podľa nás potrebné podať podnet na US ak nezjednáte nápravu mi to urobím a skúsime to aj na EÚ. Ide o elementárnu slušnosť a zodpovednosť voči voličom.

3. Súhlasíte so zmenou súčasného volebného systému do NRSR ?

Zmente konečne volebný systém ktorý je tu zavedený od dôb Mečiara, ak už snívate o rozvoji regiónov.Pri 150 poslancoch má Bratislavský kraj nárok podľa počtu obyvateľov na 17 poslancov v skutočnosti ich má dnes 51 teda 3 krát toľko. Nitriansky kraj má len 10 poslancov a Trenčiansky 8 čiže zhruba polovicu na ktoré majú nárok.

Pri takomto delení nie je div že väčšina investícií aj fondov EÚ končí v Bratislave a okolí. Nemusíte dlho uvažovať stačí len mechanicky prebrať volebný systém z Česka a prerobiť ho na kraje.

Ale nevidíme sa, že na to nie je politická vôľa keď napríklad v SaS je z 13 poslancov 9 z Bratislavy. Oľano, SaS, ale aj ostatné strany nemajú stranícke centrály na okresoch ale dokonca ani na krajoch. SaS je má kancelárie len Bratislave a Oľano možno v Trnave. Samozrejme po prechode volieb na kraje by tieto strany dostali asi výprask, lebo mimo Bratislavu je ich činnosť mizerná. Ak by sa volebný systém zmenil a má dochádzať k rozvoju regiónov museli by svoju činnosť vyvíjať celoslovensky. To isté platí aj pre Sme rodina a Za ľudí. Preto samozrejme nie je politická voľa tento Mečiarov systém meniť. SaS to robí tak, že pred voľbami si na pár mesiacov platí ľudí na dohodu a po voľbách už nie ale robia to samozrejme aj iné politické strany.

Podotýkam že SDKU keď vyhrala voľby mala aj krajské aj okresné kancelárie, často bývalé kancelárie KDH , čo považujem za správne pre rozvoj regiónov, pretože tu prebieha kontakt na voličov a občanov.

Ja som napríklad volil a podporujem Oľano, ale čo sa týka členskej základne a rozdelenie členov po krajoch musím povedať že Ficovci a Kotlebovci sú na tom oveľa lepšie. A ak chce koalícia dosiahnuť úspech aj v nasledujúcich voľbách nutne to bude musieť zmeniť. Ak nevidia dôvod doporučujem im prečítať si Janka Jesenského román Demokrati. Možno potom im to bude jasnejšie.

Zbytočne sa tu oháňame demokraciou a právnym štátom náš volebný systém je v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ a so susednými krajinami otrasný a vyhovujúci oligarchom na podojenie štátu stačí dať šéfom strán príspevok na volebnú kampaň. Podobný volebný systém, ako máme my majú v Bielorusku alebo Rusku. Takže je fakt čas to zmeniť.

To iste platí o referende, zmene zákonov občanmi sú nastavené pre nás občanov podmienky tak že pokiaľ poslanci nemajú vôľu nemáme šancu nič počas 4 rokov medzi voľbami niečo zmeniť presne tak ako to povedal Pavol Paška a dáte mi za pravdu Boris Kollár sa s tým určite stotožní aj keď to nikdy nepovie nahlas a nie len on.

4. Viete nám poskytnúť na Vašu kanceláriu funkčný mail, funkčný telefón? Mate aj nejaké úradné hodiny pre verejnosť? Ak nie kde a ako sa dá s vami stretnúť?

Tieto údaje dáme do databáze sprístupníme celej verejnosti. A vyhodnotíme aj rýchlosť vašich odpovedí aj ochotu alebo neochotu riešiť dané problémy.

OZ Ľudia dobrej mysle

