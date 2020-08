Istotou socialistov je mať dosť ľudí pri moci, aby skapínali a živorili iní

a oni žili blahobytne. „Socializmus je v Spojených štátoch opäť na programe, ďakujem Bohu“. Píše americký „demokratický socialista“, americký Jakobín Neal Meyer pred štyrmi mesiacmi.

Globálny svet súčasnosti zaznamenal historický „zázrak“. Dvojnásobný. Slovenský Jakobín Blaha, na vzdialenosť tisícok míľ, preniesol pandémiu ideológie smrti na amerického Jakobína. Druhý, ešte nie, to je pointa príbehu.

Čas, kedy sa socialisti dovolávali, v rozpore s ich ideológiou Boha, sme zažili.

Boli tu stovky popravených v mene „boha“ Stalina a Gottwalda.

Tisíce mučených a väznených, rušené kláštory s neľudským zaobchádzaním s kňazmi a rehoľníkmi, kde chrámy a kláštory sa menili na sýpky a ošipárne v pote roľníkov, ktorých okradli o majetok a premenili na družstevníkov.

Ba i éru, kde sa po príchode „ruských turistov na tankoch“ zjemnila na hon a prenasledovanie ľudí viery so stratou zamestnania.

Rok pred Novembrom ´89 komunista katolík, Rudolf Schuster, organizoval v okolí Košíc výstavbu troch záchytných táborov pre „nepriateľov demokratického socializmu“. V rámci eštebáckej akcie Norbert. Ani to mu nebránilo, aby v mene „boha“ Jakeša doniesol 100 tisíc korún do centrály VPN. Na podporu „demokracie“. Pred rokom sme sa z úst čelného revolucionára dozvedeli, že „demokracie socialistickej“, lebo „bez komunistov to nešlo“.

Pred piatimi rokmi sme zažili ešte väčší „zázrak“. To komunista Fico bol súdruhom Maďaričom „birmovaný“ tak dôsledne, že jeho moc zlikvidovala piate prikázanie z Desatora.

Nezabiješ !

Bol by to zázrak, ak by do dvoch vrážd – Ján Kuciak a Martina Kušnírová – neboli vstúpili „progresívni socialisti“ a neutlmili vášne občanov do stratená. Organizovaním protestných pochodov.

„Čo dokáže narobiť božská iskra v hlave plnej slamy“.

Čítam dnes myšlienku skvostného Tomáša Janovica.

Americký Jakobín Neal Meyer píše, že oni „demokratickí socialisti“ majú 45 tisíc členov. Viac, ako socialisti progresívni. V štáte s počtom obyvateľov presahujúcich číslo 320 miliónov.

No a tak mám pre amerického „demokratického socialistu“ ponuku.

Slovensko vyznávajúce demokraciu a slobody je pripravené pomôcť a k 45 tisícom vyexpedovať cca 450 tisíc prívržencov Fica a Pellegríniho.

K tomu pribalí cca 200 tisíc fašistov od Kotlebu, lebo, ako sledujem, aj potomkovia najznámejšieho fašistu USA, George Lincolna Rockwella zavraždeného rok pred okupáciou Československa, majú nedostatok šialencov, obchodníkov so smrťou.

Protihodnotou požadovanou od „demokratického socialistu“ Jakobína Neala Meyera je :

Poslať 650 tisíc vzdelaných Afroameričanov, Sýrčanov akým bol Steve Jobs, či príbuzných žida Alberta Einsteina.

Aby tú našu, zápecnícku „teóriu relativity demokratického socializmu“ po sedemdesiatich rokoch konečne upravili.

Ono, mať v štáte viac ako pol milióna Hláv plných slamy, ktorým sa páči Hlava plná ukradnutých peňazí, chce konečne prebudiť jediné.

Božskú iskru.