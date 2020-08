Fico povedal po 12 rokoch "Pani redaktorka krajina je v riti! V totálnej riti!" + video

Deň pred Medzinárodným dňom lenivosti to povedal súdruh barón. Od roku 1999 predseda strany Smer-SD. Od vraždy novinára a snúbenice sa pomaly mení na šéfa organizovanej zločineckej skupiny.

Video Ficingera (FB)

Pod dôkazmi vyšetrovateľov a prokurátorov s bodkou sudcu.

Masarykova republika patrila medzi najbohatšie krajiny sveta.

Už v roku 1929, deväť rokov po vzniku, bol jej HDP na úrovni 170 v porovnaní so siedmich veľkých krajín.

Vyššie bolo iba Spojené kráľovstvo a Francúzsko.

Krajina je v riti. V totálnej riti.

Povedal šéf organizovanej zločineckej skupiny po dvanástich rokoch nepretržitého vládnutia.

Krajina je v riti. V totálnej riti.

Nepočúvajú tie pomätenosti babského rodu so spevom a tancom pri riti Pellegríniho.

Krajina je v riti. V totálnej riti.

Pre preredené rady voličov Smer-SD, ktoré voľne prešli k Hlasu, nemá súdruh barón pravdu.

Na samé dno ešte zostáva pár centimetrov.

Pred pár rokmi, za tretej vlády súdruha baróna a súdruha Petra Pellegríniho krajina prestala dobiehať životnú úroveň krajín, ktoré deväť rokov po vzniku republiky Masaryka iba závisťou pokukovali na zázrak strednej Európy.

Ekonomický.

Demokratický.

Tancujte baby. Ste raritovou sveta. Baby tancujúce na vlastnom kare.

Pod obrázkom video, aké svinstva sa odohrávali na Majskho haciende nahraté 5.8.2020 (OZ ľudia dobrej mysle)

Ešte dodatok

Milí priatelia s hrôzou som zistila, že fotografie Jána Kuciaka novinára a snúbenice Martinky Kušnírovej, ktorí boli násilne zavraždení a mali na námestí SNP v BA, smútočné miesto s fotografiami dnes ho už nemajú, tak ako to mali ešte pred mesiacom, ako keby sa na týchto mladých ľudí malo zabudnúť, no ja to nedovolím, aby sa na nich zabudlo, budem dbať na to, aby tam mali pamätnú tabuľu, fotografie prípadne obrazovku s videami..... Vlasta,OZ Ľudia dobrej mysle

Video Stratili sa fotky Jána Kuciaka na námestí SNP. Starí ŠtB a komunisti robia to iste ako so stĺpom Remiaša (OZ Ľudia dobrej mysle)

