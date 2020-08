Boh stvoril svet za sedem dní, Čižnárovi sa peklo nepodarilo ani za sedem rokov.

A ak by stál Bohu modelom Pellegríni na rolu Adama, ľudskej bytosti v jazyku hebrejskom je isté, že svet by bol bez „matky všetkých žijúcich“ - Evy, pretože by si nedal vziať rebro.

Obchádza ma hrôze pri pomyslení, že aj Ježiš by si musel za povestnú skalu vybrať iného a nie Petra, zradcu.

Ak je aj u Boha „Uhorková sezóna“, potom musí pozorne čítať správy zo Slovenska. A závidieť, lebo čo iné keď číta, že on jeden Raj o dvoch a Hadovi a súdruh barón so svojim poskokom Pellegínim také množstvo rajov, že ich pri vysokom čísle prestal rátať.

Raje daňové.

Ale aj občana Slovenska musí striasať hnusom, keď číta, že mafia investovala desiatky miliónov eur do zdravotníctva, len nikto nevie odkiaľ sú peniaze.

Ako je štát štátom odjakživa platí, že k tomu, aby ich mal štát, oligarchovia, mafia, taláre, eštebáci a ostatná háveď, potrebuje základné.

Občana, jediného, ktorý má reálne peniaze. O to drastickejšie pre neho od času, kedy sa Bohu nepáčili hry Hada s Evou a Adamom a zavelil hromovým hlasom nepodobným tichosti našej jankomatuškovskej, keď nad Tatrou „hromy divo bijú“.

„V pote tváre budeš dorábať svoj chlieb“ !

Keď v roku 1946 prišla taká zima a mrazy také ukrutné, že aj Podkarpatská Rus sa odtrhla od Československa, málo komu zišlo na um, že o dva roky „pekári Slovenska“ zveria predaj chleba komunistom.

Na a tak od svojej utlej mladosti, keď som hltal v noci Dostojevského Idiotov si kladiem rok po roku tú istú otázku, ako Albert Einstein :

„Čo ma naozaj zaujíma je to, či Boh pri stvorení sveta mal vôbec nejakú inú možnosť“.

Mal. Mal rovnako, ako my v Novembri roku 1989.

Ibaže Boh nepodľahol pokušeniu a držal sa svojho plánu. Raj, Adam, Eva, Jablko a Had. Milá rodinka.

My, potomkovia Hada, my sme pokušeniu podľahli v tých sychravých novembrových dňoch, kedy červenkasté „lístie vyzametáš“ a ráno je tam zas.

Dlhých tridsať rokov prežívanie pekla bez „ľudských bytostí“ pri moci, rozdelených do dvoch základných skupín.

Na tých, ktorí čakajú na okamih kedy ich ovládne pokušenie Lotovej ženy a obzrú sa a na tých, čo sa boja rovnako plniť príkaz Boha a pozerať dopredu.

U oboch je výsledok rovnaký.

Z potomkov Lótovej manželky sa stávajú soľné stĺpy.

Pre potomkov, čo majú strach držať sa Božieho prikázania a pozerať iba dopredu, by malo byť povzbudivé zásadné.

Soľné stĺpy, ktorých desí ich minulosť zločinu spolu s okamihom, keď sa budú musieť za ňou obzrieť, odeté do väzenských mundúrov.