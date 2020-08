Nefunkčné referendum na Slovensku. Oľano to síce môže napraviť, ale nemusí + video

Systém, ktorý tu už vládne 30 rokov je postavený na hlavu, vyhovuje oligarchom a nie občanom a zaručuje, aby si medzi voľbami robili politické strany a oligarchovia, čo chcú a boli beztrestní. Vyhraj voľby smieš všetko, volič je H

Oľano síce pred voľbami nasľubovalo, že by mohlo urobiť nápravu nápravu. Ale po voľbách zistilo, že síce mohlo, ale nemuselo, vraj nie je vôľa koaličných partnerov, občan musí isť do úzadia a musí pochopiť, že predsa sa nebudú meniť 30 rokov zabehané Mečiarove dobroty, ktoré chutia nie len oligarchom a politikom , ale zároveň zaručujú, že takmer polovica poslancov a takmer celá vláda je z Bratislavy. A všetci poslanci majú zamknuté poslanecké kancelárie prísne strážené na hradnom vršku bez úradných hodín. A môžu beztrestne odhlasovať, čo majú nakázané straníckymi centrálami. A keď majú obavu, hlasovanie si urobia tajné.

Na maily na 90 percent nereagujú. Kde presne su ich kancelárii nevie ani informátor a telefonická spojovateľka NRSR nevie ani ich telefónne čísla do kancelárii. Čo robia asistenti ani srnka netuší za 2950 mesačne by možno niečo vyprodukovať mohli. Mame GDPR ochranu osobných údajov, takže poslanci si krásne utaja aj miesto bydliska, aby volič neotravoval a aby oligarchom mohli odhlasovať, čo len chcú.

Takže, ako je to s referendom cez ktoré by sme napríklad mohli iniciovať zmenu volebného systému, trebárs po krajoch ako to už majú viac ako 20 rokov v Čechách

Prvý spôsob

Môže ho iniciovať vláda cez vládny návrh zákona, môže ho vyhlásiť parlament, alebo politická strana cez svojho poslanca pomocou poslaneckého návrhu. Potom ho musí parlament schváliť formou zákona.

To sa dá, ale takto vyhlásené referendum je plebiscit. V 99 percentách prípadov je takto vyhlásené referendum len politický marketing medzi jednotlivými stranami v politickom boji. Preto sa napríklad vo Švajčiarsku je takýmto spôsobom vyhlásiť referendum nemožné.

Druhý spôsob

Môžu ho iniciovať občania po vyzbieraní 350 000 podpisov, čo je u nás neskutočne ťažké aj finančne aj časovo. Otázky môže zamietnuť prezident.

Aby referendum prešlo a bolo úspešné musí sa ho zúčastniť nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. A samozrejme cez 50 percent hlasujúcich musí na prejdenie referenda reagovať kladne.

Pripusťme, že referendum prešlo a bolo občanmi schválené aj keď prax ukazuje, že tento spôsob je takmer nemožný.

Referendum preniklo do fáze, že o ňom majú rozhodnúť poslanci. Pretože referendum navrhnuté občanmi dokonca nesmie ani obsahovať prílohu s návrhom zákona, musí ho niekto spracovať. V zákone nie je vôbec jasné, ako má postupovať parlament. A dokonca nemá stanovený, ani žiadny termín a dokedy tak má urobiť, teoreticky sa kľudne môže konať aj 10 rokov, veď proces beží a je to v poriadku. Nie je ani jasné kto má spracovať návrh zákona a v našich podmienkach sa veľmi ľahko môže stať že zákon úplne prekrútia.

A teraz keď je návrh hotový a poslanci idú hlasovať o ňom ešte raz a v hlasovaní sa môže kľudne stať ,že návrh občanov sa prostou väčšinu hlasujúcich zamietne.

Celé je to postavené na hlavu. Parlament je postavený nad vôľu voličov.

Z viac ako 10 referend vyhlásených na Slovensku bolo jedno jediné úspešné aj to vyhlásené vládou a bolo o pristúpení k EÚ a zúčastnila sa ho len tesná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a tlačili ho všetky politické strany, vláda aj média.

Napríklad vo Švajčiarsku, ak je referendum úspešné, tak sa hneď jedná o zákon a okamžite platí, parlament už o ňom už rozhoduje. Je nezmysel ak si občania niečo v referende odhlasujú, aby o tom hlasovali znova ich volení zástupcovia.

U nás sú síce podľa našej ústavy nositeľom moci občania. Ale prax je iná. Elementárna logika demokracie v našej nedemokratickej ústave chýba, nieto sa čomu diviť bola spracovaná ešte za Mečiara a oligarchom a politikom vyhovuje.

Obdobné je to aj s jedným volebným obvodom nevolíme po krajoch, ani po okresoch, ale volíme v jednom jedinom obvode a len politické strany. Potom máme 150 poslancov hermeticky oddelených od voličov na hradnom vršku s uzamknutými a stráženými kanceláriami.

Podobné ako s referendom je to aj s petíciou kde občania musia vyzbierať minimálne 100000 podpisov a veľmi ťažké je usilovať občanmi o zmenu zákona, ale o tom niekedy nabudúce.

Ešte pikoška na záver, ak vláda ako kolektív na svojom zasadaní niečo schváli a rozhodne nenesie za to absolútne žiadnu trestno právnu zodpovednosť. Čiže, ak vláda navrhne rozkradnúť milióny, nikto ich za to nemôže stíhať. Prokuratúra podľa zákona nemôže skúmať rozhodnutia vlády. Teda sa ich nedá ani zažalovať.

A potom sa divíme, že ľudia čo rozkradli miliardy ako Fico, Kaliňák, Richter, Počiatek a iní pobehujú vysmiaty ako lečo a vysmievajú sa súčasnej vláde a Matovičovi, vedia že kým nedôjde k zmene zákonov môžu im dúchať do zadnice.

video o referende

Video (OZ Ľudia dobrej mysle)