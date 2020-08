Kovács nezaoberaj sa volovinami povedal mi jeden poslanec Oľana a rob užitočné veci !

Tak Vám popíšem tie voloviny na ktoré poslanci nechcú reagovať, ako povedal dnes už zosnulý kachličkár z Košíc. Vyhraj voľby a smieš všetko. Alebo šéf Kočnera. Volič je h*vno. Zdá sa že v tradícii pokračujeme.

Takže voloviny.

Zlepšenie stavu demokracie na Slovensku

Slovenský volebný systém má jediný obvod nim je celé Slovensko volí sa len po stranách a volí sa 150 poslancov. Poslanec je prakticky neodvolateľný a napriek tomu, že je volený za danú stranu. Podľa súčasnej legislatívy môže zo strany vystúpiť a prestúpiť do druhej.

Tento volebný systém tu pretrváva takmer 30 rokov a bol zavedený ešte za čias Mečiara a odvtedy ho nikto nemenil.

K čomu to vedie súčasný stav?

Občan nevie ktorý poslanec ho zastupuje a vedie to k tomu, že Bratislavský kraj je zvýhodňovaný na úkor ostatných, pretože z Bratislavského kraja je najviac poslancov a aj najviac členov vlády a vládnych úradníkov. Toto vedie veľkému rozdielu životnej úrovne medzi Bratislavou a ostatnými regiónmi Slovenska. Bratislavský kraj sa rozvíja na ich úkor. Tento stav tú trvá počas celého trvania SR a nikto s tým 30 rokov nič nerobí len sa o tom hovorí a hovorí a hovorí.

Prvý nedostatok je že nezohľadňuje regióny podľa počtu obyvateľov Bratislava má 3 krát viac poslancov ako má mať. Pozrite si súčasný stav a nasledujúcu tabuľku. Najvypuklejšie je to v strane SaS kde je z 13 poslancov 9 z Bratislavy.

Poslanci podľa krajov

Kraj Počet poslancov 150 Z toho v krajskom meste 69 Počet poslancov koalície 95 Počet poslancov vypočítaný podľa obyvateľov Rozdiel Bratislavský 51 44 36 18,4 +32,6 Trnavský 13 1 11 15,5 -2,5 Nitriansky 10 6 4 18,5 -8,5 Trenčiansky 8 1 4 16,1 -8,1 Banskobystrický 15 8 5 17,8 -2,8 Žilinský 15 2 10 19,0 -4 Prešovský 21 1 12 22,7 -1,7 Košický 17 6 13 22 -5



Druhý nedostatok je, že prakticky všetkých 150 poslancov má sídlo v Bratislave.

Je to na hrade aj to vie málo ľudí.

Napríklad telefonická spojovateľka nevie telefónne čísla na kancelárie poslancov ani ich nenájdete na oficiálnej stránke národnej rady.

Ani informátor ani spojovateľka nevie presnú adresu a číslo dverí na daného poslanca ani kde je lokalizovaná kancelárie. A to aj napriek tomu, že sa k nim dá dostať len cez parlamentnú ochranku, ktorú pravdepodobne tvoria štátom platení ochrankári. Prekontrolujú Vás ako na letisku a overia si u poslanca či ste bol nim pozvaný.

Ani jeden poslanec nemá oficiálne úradné hodiny a nemá ani uvedené kedy a kde ho môžete zastihnúť to isté platí aj pre asistentov poslancov.

Pravdepodobne všetci majú kancelárie na hrade a do parlamentu vchádzajú podzemím pomocou vyťahov a spojovacích chodieb, málo z nich chodí hlavným vchodom do parlamentu.

Druhá možnosť je že do parlamentu vojdu podzemnými chodbami priamo z garáži. Čiže keď poslanec nechce nemáte šancu sa s ním nikde stretnúť podľa GDPR ak niekto aj vie bydlisko daného poslanca je trestné ho prezradiť.

Na 3 maily zaslané každému zo 150 poslancov sme dostali 20 odpovedí do 30 dní čiže preložím zrozumiteľnej reči 450 mailov a 20 odpovedí odpovedalo nám 14 poslancov. Maily mali závažný obsah ako je funkčnosť referenda, voľby po obvodoch, prestupovanie zo strany do strany a žiadali sme doplnenie kontaktov na nich. Telefónny nám dali 3 poslanci z toho jeden zakázal aby sme mu telefón zverejnili.

13 poslancov majú kancelárie aj inde mimo hradneho vršku 8 Smer, 4 Oľano, 1 Hlas

poslanci SaS, Sme rodina, Za ľudí, ĽSNS podľa údajov NRSR nemajú ani jednu kanceláriu mimo hradného vršku. Nájdete to v tabuľke poslancov stĺpec P

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-0nCt7vNSkD_tYWnA2ncoXp9FE9GvbOnyL2dLzFyTeo/edit#gid=67762495

Treba podotknúť, že aj keď poslanci majú uvedené kancelárie, spravidla su to krajské centrály niektorých strán alebo iné kancelárie. Ale ani tu nenájdete ani telefónne číslo ani úradné hodiny. Či sú tam uvedené na mieste nevieme.

Údaje o poslancoch a tabuľky nájdete tu aby ste videli že údaje sú overeteľné a získané z oficiálnej stránky NRSR spracované do prehľadnej formy

Nájdete tu aj ich asistentov stlpce L, N, P aj s odmenami vraj sú platený na dohodu alebo živnosť nie poslancom ale cez NRSR. Lebo poslanec nesmie podnikať, ako je to s Borisom Kollárom a FUN rádiom nevieme. A ako sú platené dovolenky asistentom tiež nevieme aj keď sme sa to snažili zistiť.

Nájdete tu aj údaje koľko prispeli jednotliví poslanci do fondu pomoci občanov

poslanci Oľana 59 550

poslanci Sme rodina 7 500

poslanci ostatných strán 0

Aj keď sa vám s veľkými potiažami nakoniec možno podarí spojiť s poslancom neprijme Vás vo svojej kancelárií ale na chodbe NRSR kde je veľké množstvo ľudí a žiadne súkromie, myslím si že toto s bontónom nemá nič spoločné.

To že sála je často počas rokovania poloprázdna a bohužiaľ niektorí poslanci bývajú sú aj pod vplyvom alkoholu. Či sa v parlamentnom bufete alkohol podáva neviem pretože tam bežného voliča nepustia a smú tam len osoby z parlamentu.

Tretí nedostatok je že poslanec aj keď je zvolený za danú stranu vraj je mu umožnené podľa ústavy zo strany vystúpiť napriek tomu že bol zvolený za stranu a nie konkrétne za daný obvod. Logiku by skôr dávalo pri súčasnom volebnom systéme ak poslanec stranu opustí mal by byť automaticky zbavený mandátu a nastúpiť na jeho miesto by mal ďalší v poradí podľa preferenčných hlasov vo voľbách. V minulosti sa takto rozpadla sieť a dostal sa tak k moci Smer. V súčasnosti sa takto už odtrhlo 11 poslancov Smer a vystupujú ako poslanci Hlasu, a potom sú tu 4 nezaradení odídení z dvaja z ĽSNS a dvaja zo Smeru.

Poslanec je síce odvolateľný teoreticky referendom alebo petíciou ale zákony sú postavené tak že je to prakticky nemožné nikdy počas 30 rokov existencie SR sa tak nestalo.

To že poslanci sa nemusia stretať s občanmi ani voličmi ak nechcú, lebo sú stratení a chránení a do NRSR sa vedia dostať aj podzemím, nemajú žiadnu zodpovednosť za konkrétny región. A bohužiaľ tu platí že 4 roky si môžu hlasovať ako chcú. Dokonca v poslednej dobe dochádza aj zvýšenému množstvu tajných hlasovaní aby sa nevedelo v závažných prípadoch ako ktorý poslanec hlasoval.

Na volebne kampane sa spravidla minie viac peňazí ako je oficiálne povolené, preto sa strany nechávajú dofinancovať oligarchami, často pravdepodobne aj načieno a oligarchovia majú silný vplyv a vedenia strán a dokážu hlasovania ovplyvniť vo svoj prospech.

V celku je to postavené tak že poslanec ak chce je nedotknuteľný, nepostihnuteľní a bohužiaľ veľa z nich sa aj tak správa. Jeden veľmi známy poslanec z Oľano nechcem ho menovať ale napísal mi. Pán Kovács a teraz sa prestante zaoberať týmito volovinami a začnite robiť niečo užitočné, takto zareagoval na moje maily.



O tom ako to je v praxi svedčí aj stav súdnictva, justície a exekutívy na Slovensku. Samozrejme aj stav korupcie ale o tom nabudúce.