1488 odročujú jednanie a neonacistu Kotlebu tajne ochraňuje justičná mafia. Lebo Fico.

Mať možnosť oje*avať a odje*bavať zabezpečujú jedovaté ploštice Smeru chránené najznámejšou mohamedánskou rodinou Boriska Poriska na Slovensku, ktorý tľapká Igora po pleci, kľud všetko bude fajne nebuď Vážny. Donesiem Le péň.

Sme predsa všetci jedna veľká rodina

Podľa Kotlebu, Mazureka, Mizíka sa toto nikdy nestalo a židovská synagoga sa pri novom moste stratila židov niet tak načo synagoga povedali si Blahový ficisti (FB)

Špolužiak Fica legalizoval neonacistov zlým podaním. Veď, keby padla vláda Matoviča, národní socialisti a sociálna demokracia je ideálna kombinácia na pokračovanie výborného trendu pre našich ľudí nastoleného praotcom národa z Horných Kútov. Preto výmenu justičnej ochrankyne mafie treba čo najviac ČA SO VO OD DIA LIŤ. Ako vravieva šéf novej Vlasti. PO TRE BU JE ME ČAS. Taláre sú pohoršené, my sme nevinné a spravodlivé, to len sem tam jeden exces.

Vraj priamu demokraciu podľa človeka, čo raňajkúval u Kočnera netreba, vraj ešte na ňu ľudia na Slovensku nedorástli, čo by ešte nechceli? Ha ha ha asi červené ferrari a charakter prikyvoval pred voľbami, ešte stále sa videl vo vláde.

Bolo by požehnaním pre Človeka žijúceho v mafiánskom štáte, Slovensku, ak by aj pani prezidentka Čaputová, aj Ústavný súd Ivana Fiačana pochopili zásadné.

Že po voľbách a vypoklonkovaní Ústavného okupanta, súdruha baróna, nemôže spoločnosť akceptovať pokračovanie „spravodlivosti“ na spôsob častí Talárov, kde kritérium beztrestnosti je založené na jedinom.

Podielom zásluh na obhajobe a udržiavaní princípov dvoch spolupracujúcich zločineckých ideológií.

„Germánska Európa obdarovala svet najžiarivejším ideálom ľudstva. Učením o hodnote charakteru ako základu mravnosti, oslavou hodnôt ideálmi slobody, svedomia a cti“.

Pár hodín potom čo pri chladnúcich telách popraveného novinára a jeho snúbenice vo Veľkej Mači policajti v službách povestnej SBS „upratovali“ miesto činu, v belgickom väzení umiera iný občan mafiánskeho štátu. V oboch prípadoch sa písal rok 2018 aj s nezáujmom moci.

Zatiaľ čo časť spoločností sa blížila k bodu varu, traja v službách oligarchov, mafie a podnikateľov s morálkou banditov, ukladajú jeden milión eur na stôl výkonnej moci.

Starinárstvo s haraburdami na úrade vlády a tri páry očí so strachom.

Belgickí policajti zakľakli na hrudník občanovi Slovenska. Neschopnému polapiť dych a život vyprchal.

Rovnako, ako moc prezentovaná Ficom spolu s tým, čo prevzal štafetu, Petrom Pellegrínim, kľačala na „hrudníku“ štátu a jeho občanov.

Nie 16 minút, ako belgickí policajti v spoločnosti heiljúcej uniformy, ale rovných šesťmiliónov tristosedemtisíc dvesto minút.

Dvanásť rokov.

Od Hedvigy Malinovej po Jána Kuciaka a Martinku Kušnírovú.

Od živnostníka, ktorému výbušninou naplnil batoh do lietadla Róbert Kaliňák, po dôchodcu z Hornej Nitry, ktorý si bránil svoje práva, aby ho urážal prezident Ivan Gašparovič a predseda vlády Robert Fico.

Od 5 700 zbytočne mŕtvych občanov pre katastrofálnu zdravotnú starostlivosť v atmosfére Pavla Pašku – „vyhraj voľby a môžeš všetko“ – až po Pellegríniho dôsledné dodržiavanie politiky Roberta Fica. Deti eštebákov môžu vyviesť 320 miliónov eur mimo Slovenska. „Zisk“.

Od barbarského vykrádania štátnej pokladnice mýtnym systémom človekom Vladimíra Poora, cez tendre diaľnice BA – KE, cez dotácie na súkromné rybníky a podporu „podnikania“ eštebákmi, až po Pellegríniho „informačnú a znalostnú spoločnosť“, kde si nikto nevie spomenúť na maličkosť.

Miliarda je fuč a nič nefunguje. Iba rovnaký princíp, ako pri tých zvyšných štyridsiatich miliardách „vyparených“ alla Kajetán Kičura či vojenský tajný Balciar.

Od výsmech spravodlivosti voľbou Dobroslava Trnku až po talár Jankovskej, Čižnára, Kováčikovej či Trubanov a Kováčikov.

Lebo aký obsah mohla mať moc Roberta Fica a Petra Pellegríniho, keď parlamentné voľby v roku 2006 ústavný okupant vyhral podvodom.

Lebo, aký hodnotový svet vtláčali tí dvaja vyššie, keď ústavný okupant vyžmýkal podlosť.

„Na morálku sa nás nepýtajte, nás sa to netýka“.

Slová tak podobné tvrdeniu Alfreda Rosenberga v brlohu Adolfa Hitlera, v Mníchove roku 1941. Hlavného ideológa nacistov.

„Germánska Európa obdarovala svet najžiarivejším ideálom ľudstva. Učením o hodnote charakteru ako základu mravnosti, oslavou hodnôt ideálmi slobody, svedomia a cti“.

Bolo by požehnaním pre Človeka žijúceho v mafiánskom štáte, Slovensku, ak by aj pani prezidentka, aj Ústavný súd pochopili.

Že obraz slovenského parlamentu, v ktorom sa Fico s Pellegrínim nanovo pokúšajú zakľaknúť hrudník občanom Slovenska za asistencie Heilujúcich fašistov Mariána Kotlebu nie je tým plánom „Obnovy Európskej únie a jej členských štátov“, po ktorom volajú tí s ideálom mravnosti, demokracie a slobody.

Lebo človek si začne hodnoty vážiť až v momente, keď ich stratí.