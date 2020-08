Birmovaný klamár.

Keď sa v novembri roku 2002 dozvedel krčmár Bridge Inn v mestečku Santon Bridge, organizátor súťaže o „Najväčšieho klamára sveta“, že o štyri roku na Slovensku začne vládnuť súdruh barón, súťaž zrušil.

Aj posledný víťaz, George Kemp, so svojim príbehom o fenke chrta, ktorá sa v polovici pretekov zastavila, porodila, aby spolu s potomstvom preteky vyhrala uznal, že na Mečiara klamára by si trúfol, no Fico je nezdolateľný klamár.

„Na živote Slovákov záleží“ !

Aleluja, súdruh birmovaný barón, Aleluja, verím, že teraz padla chvíľa, aby sa ti naplnila túžba, „byť neznámy, iba tak prejsť, aby ťa nikto nespoznal“. Z roku 2019, po poprave novinára i vražde snúbenice.

Prosím, zájdi za Mariánom Kočnerom a popros ho, aby, ako „hlavný vybavovač“ v justícií zásadne pohol v súdnom konaní s Ivanom Lexom v traumatizujúcej kauze únosu syna Michala Kováča.

Skúška správnosti, že ti záleží na živote Slovákov, ako hrom.

Pani Remiášovej by si takto vrátil Život, po dvadsiatich piatich rokoch.

Jej synovi, Róbertovi, už vrahovia život vzali. Mladý život.

Treba k tomu niečo doložiť ? Iba to večne pravdivé, že niet väčšej bolesti ako vo chvíli, keď Matka pochováva syna.

Vrátil by si život svedkovi, Oskarovi Fegyveresovi.

Zastav sa v Trenčianskych Tepliciach, vo vile Elektra, z ktorej, ako si sa dušoval, urobíš Materskú škôlku. Nevydalo, lebo vďačnosť ľuďom od Mečiara, že ti vyrobili výťah k moci je viac, ako džavot na život sa pripravujúcich detí.

U neho by ste mohli spoločne spísať list Michalovi Kováčovi, ospravedlnenie. Za únos, za hodiny odpočítavajúce čas, za príkorie vášho „právneho suterénu“, ale aj za nehanebnosť eštebákov a komunistov prítomnosťou na jeho štátnom pohrebe.

Tvoj zápal – „že na každom živote Slováka záleží“ – by ti mohol pomôcť prekonať ten odpor chodiť k nám východniarom, lebo „u nás nič nie je“.

To je fakt, toľko svedomia čo u nás, nenájdeš nikde.

Tam na východe, s „pokorou tebe vlastnou“ zaklopať u rodičov Kuciakovcov i Kušnírovcov.

A potom na miestach, kde tvoja moc, tvoje barbarstvo vládnutia“, zobralo život ich deťom.

A potom sa pober do Kremničky, aby si si „uctil“ obete hlavne fašistov domácich , iných, akých si doviedol do parlamentu, aby si exceloval obhajobou fašistu Mazureka.

Taká malá dovolenka na Slovensku v rámci pandémie.

Ešte ti zostalo torzo chudákov, ako si ich nazval, že tebe súdruh barón, záleží na živote každého Slováka.

A čo budem robiť ja ?

Odskočím si do Anglicka za krčmárom Bridge Innom v mestečku Santon Bridge oznámiť mu vzrušujúcu informáciu.

Že ten najväčší klamár sveta, Robert Fico, už nevládne na Slovensku.

Že môže obnoviť svoju súťaž napriek tomu, že aj výrok - „Na živote Slovákov záleží“ je iba ďalším klamstvom.

Od bezvýznamného poslanca, ktorý piateho júla 2009 klamal ako zmyslu zbavený, slovami :

"Nechcem skončiť vykrikujúc v opozičnom kresle a tváriť sa, že som nikdy nebol predsedom vlády, čo sa jednému pánovi stalo," poznamenal Fico.