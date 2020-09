Erik Majský syn najznámejšieho kriminálnika dáva na mňa trestné oznámenie.

Vraj za ohováranie. Takže naša skvelá Mečiarova ústava prebrala skvelú vec pozbaviť niekoho majetku neprávom neslobodno. Dodatok Mečiara v ústave mimo dedeného. Lebo dedenie sa zaručuje.

Vivát ústava, sláva.

Takže vysvetlime si to na praktických prípadoch, toto skvelé ustanovenie majstra súdruha Číča, ktoré vypracoval na pokyny Lexu a Mečiara a bohužiaľ naše kriminálne taláre sa s tým stotožňujú dodnes.

Je deň ústavy tak si vysvetlíme pár jej dier, ktoré umožnili ŠtB, KGB a starým komunistickým papalášom a ich detičkám dostať sa beztrestne v divokej privatizácii k nesmierným majetkom.

Trebárs podnikateľ junák Heľpy kúpi firmu papierne a dá jej názov Heľpa1 zoberie úver a kúpi ju za štvrtinovú sumu, ale neplatí ani tú smiešnu sumu a založí Firmu Heľpa 2, prevedie na ňu všetok majetok Heľpa 1 nechal skrachovať. Firma Heľpa 1 vám dĺži majetok a zaklopte u firmy Heľpa 2 a súdruh junák Heľpa Vás pošle chodte si to vymáhať vo firmy Heľpa 1. Klopete klopete a tam nikto nie je a junák sa smeje a smeje sa.

Takto prebiehali Mečiarove privatizácie a skrachovalo niekoľko bánk a potom ich Dzurinda po Mečiarovi oddĺžoval a toto oddlžovanie sme zaplatili my občania v daniach. A šlo o miliardy, ktoré natiekli do vreciek KGB a ŠtB privatizérom. Jedným z nich bol aj Marhuľa. Ostatne dodnes majú ŠtB minimálne dvakrát také dôchodky, ako ľudia na ktorých donášali. Miesto toho aby sa im výsluhové zobrali sa vraj chystá zákon na dodatočné zdanenie. Smiešne to, čo ukradli im len zdaníme. Prečo trestať zlodejov keď niečo ukradnú zdaňme im to trošku výborná úvaha talárov. Justicia je hadie hniezdo.

Starý Marhuľa okradne ľudí o celoživotné úspory, prepíše to na dedičky, prokurátor Trnka ho pustí po dvoch rokoch z basy a pán Marhuľa 15 rokov pobehuje s rakovinou prostaty a nakoniec ujde do Čiech a dá sa zavrieť do blázinca. Medzitým si pripaľuje cigarety v kaviarniach a užíva si. A niekoľko ľudí, čo ich pripravil o celoživotné úspory si vezme život, skončí na ulici, jeden sa dokonca upáli pred centralou BMG horizontu. Jožko si pripáli a veď čo justičná mafia ho chráni.

Pre nechápavých ešte jeden príklad vykradnem banku trebárs 5 miliónov na druhý deň to prepíšem na deti a na tretí deň sa prihlásim na políciu a 5 miliónov mi už nikto nevezme, lebo takáto retro aktivita nie je možná, takto sú nastavené naše zákony. No sú nastavené pre zlodejov a kriminálnikov a proti ľuďom.

Sudcovia a prokurátori sú špeciálne chránení, aby sa nebodaj nestalo, že by nie ktorého odsúdili. Babka ukradne slnečnicu na poli a hrozí jej basa, sudca Dohňanský zabije človeka na ceste v obrovskej rýchlosti, pomôže rozkradnúť DPH za 70 miliónov a je do toho zapletený Kaliňák aj Počiatek a nič sa nedeje a užíva si zaslúžený dôchodok v takej sume že babke so slnečnicou sa o tom ani nesníva. Sudca Truban pustí Bodora má penzión prepísaný na dcéru čerpá naň dotácie a tiež sa nič nedeje. Sklenka, Praženková, Trnka, Kičura, Mamojka, Kováčik, Čižnár, Lindtner, Kováčiková, čo meno to podliak jeden väčší ako druhy a oni majú zabezpečovať spravodlivosť na Slovensku je to horšie ako tragikomédia. A taláre sa tvária dôstojne a vážne, zarábajú obrovské peniaze a berú ešte väčšie úplatky od mafie.

K majetkom sa dostal čašník Pór, KGB Haščák, Brheľ, vrátnik Kmotrík, ŠtB Lexa, Rezešovci, Zorislav Kollár, Malchárek, ušlo sa aj Babišovi a iným kriminálnikom. Kúpili si média a nechávajú sa v nich ospevovať. Predvádzajú sa na drahých autách, nosia na rukách hodinky, na ktoré by obyčajný smrteľník šetril celý život, predbiehajú sa kto postaví väčšiu vilu , často aj bez stavebného povolenia, postavia si zámoček s bazénom, koľko paliem? Samozrejme nesmie chýbať ani lovecká izba. Niekedy aj vládnymi špeciálmi skupiny zločincov lietali na exotické dovolenky.

Pred voľbami nám tu pár ľudí išlo do Francúzska na Cyprus a kontrolovalo majetky, schránky a zastrájalo sa. Bola velikánska tlačová beseda o tom. ako nás občanov okradli pri mýtnom tendri. Je po voľbách zrazu ostalo tichučko, tichulinko vraj korona, vraj nedá sa, vraj nie je už politická vôľa. Vraj nečakajte, čo sa kazilo 12 rokov, urobíme za 4 roky. Zvláštne je, že všade vo svete je korona a všade vo svete sa súdi a vyšetruje. Len u nás nie zaoberáme sa Kalmusom, prečo vylial červenú farbu na vzácnou bustu Vasiľa Biľaka a trestáme ho. A na ostatne je času dosť, na dva mesiace parlamentných prázdnin aj keď je situácia kritická, veď páni poslanci majú dobre platy a potrebujú si výdatne odpočinúť až na pár výnimiek. To že milión ľudí na Slovensku nemá peniaze na prežitie ani na mesiac nevadí.

To, že je prakticky nefunkčné referendum, petícia, pripomienkovanie zákonov 90 percent poslancov akceptuje, alebo sa k tomu nevyjadruje. Aj to, že sú hermeticky uzavretí a chranení pred občanmi na hrade aj políciou a do parlamentu idú často podzemnými chodbami. To tiež nevadí. Sú chránení pred voličmi aby ich nemuseli ani vidieť. Česť výnimkám asi 10 percent poslancov aj komunikuje.

Ono akože funkčné referendum to podľa zákonov je ale je to nastavené tak že v praxi to možné nie je. Ešte sa nikomu na Slovensku napríklad za 30 rokov nepodarilo vyzbierať 350 000 podpisov na referendum. Možno by nám poradil pán Pavol Dobšinsky alebo sudca Mamojka, ako nato.

Pán Šipoš predseda klubu Oľano mi ale napíše, zaoberajte sa niečim užitočnejším pán Kovács, neriešte blbosti. Smer , Hlas, ĽSNS sa ani neozve.

Na a v tejto dobe na mňa podal trestné oznámenie Erik Majský, lebo on, jeho brat Jozef a jeho sestra Eva prišli k peniazom poctivo. Takže Erik vy rozmaznane dieťatko ocinka, tie peniaze ste nezarobili a ten blahobyt v ktorom žijete Vám nepatrí a teším sa na súd.

A čo sa týka talárov, odďaľujú odsúdenie Kočnera, ktovie koľko má ešte pán Kočner videi a kompromitujúcich materiálov. A podobne je to s pánom Marianom Kotlebom treba poriadne vyšetriť, či je to neonacista 1488 krát 1488 krát 1488 je takmer 3 miliardy ,takže pravdepodobnosť, že Kotleba nie je neonacista je jedna ku 3 miliardám a to sme zrátali len šekmi.

To je presne tak, ako keď Vám niekto búcha železnou panvicou silne po hlave a oni Vám tvrdia že sa Vám to len sníva a že máte vidiny. Bravo páni sudcovia.

Tu sú videá s človekom čo robil na Májského chalupe v rokoch 1999 a 2001 je dobré si ich vypočuť aby ste pochopili čo sa na Slovensku dialo, vypočujte si ich aj vy pán Erik aj Vaši súrodenci, aby ste vedeli ako ste zbohatli. Asi Vám to otec dobre nevysvetlil.

Majský4 a Erik Majský podal na mňa trestné oznámenie. Rozmaznané detičky žijúce z nakradnutého ockom

https://youtu.be/O-_KkZAIppA

Majský 3 ako sa Malchárek posielal na vražde Dubčeka a prečo Kočner nemôže byť odsúdený

https://youtu.be/QVM-R90rivs

Z Majského chalupy 2 a prečo ho chráni Babiš a nikdy nevydá na Slovensko aby nespieval

https://youtu.be/mR5aVkadcfk

Jozef Majský Marhuľa podvodník a zlodej.

https://youtu.be/kl6UNmjJvnc

Majského chalupa a jej návštevníci a čo sa na nej všetko dialo.

https://youtu.be/aiHGSlx29Ig

Majsky, Gašpar , Agh, Kočner dali zožrať človeka za živa Tibora Líšku tigrovi a dodnes sa mlčí

https://youtu.be/TgHrGw017Jo

Príbeh s pred 20 rokov na Majského haciende a salaši tu sa schadzali Kočner, Čongrády, Kollár a iní

https://youtu.be/T8g-SV8wQ9A